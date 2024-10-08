В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию в декабре

По мнению Миронова, это поможет восстановить социальную справедливость

08 октября 2024, 13:52, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением выплатить всем российским пенсионерам 13-ю пенсию в декабре. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Известия".

В своем обращении Миронов отметил, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в 2024 году должны составить 10,537 триллиона рублей, то есть предполагается рост на 11,4%. Кроме того, поступление за первое полугодие текущего года по этим видам страховых взносов выросли на 32,4%. Вместе с тем средняя пенсия сейчас отстает от средней зарплаты в четыре раза.

По мнению лидера парламентской фракции, 13-я пенсия будет способствовать восстановлению социальной справедливости для людей, которые всю жизнь проработали в интересах развития страны. Миронов подчеркнул, что это абсолютно неправильно, когда многим пенсионерам приходится жить за чертой бедности.