В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию в декабре
По мнению Миронова, это поможет восстановить социальную справедливость
08 октября 2024, 13:52, ИА Амител
Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением выплатить всем российским пенсионерам 13-ю пенсию в декабре. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Известия".
В своем обращении Миронов отметил, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в 2024 году должны составить 10,537 триллиона рублей, то есть предполагается рост на 11,4%. Кроме того, поступление за первое полугодие текущего года по этим видам страховых взносов выросли на 32,4%. Вместе с тем средняя пенсия сейчас отстает от средней зарплаты в четыре раза.
По мнению лидера парламентской фракции, 13-я пенсия будет способствовать восстановлению социальной справедливости для людей, которые всю жизнь проработали в интересах развития страны. Миронов подчеркнул, что это абсолютно неправильно, когда многим пенсионерам приходится жить за чертой бедности.
14:01:32 08-10-2024
В том году тоже предлагали, и где она?
14:06:18 08-10-2024
Это только предложение,не будет такого.
14:31:52 08-10-2024
Что из предложенного этим господином удалось протащить в думе? Да ничего.
14:59:02 08-10-2024
В прошлом году пенсия сократилась на 2 пенсии в долларовом эквиваленте.
+Всю надбавку съело отопление ЖКХ.
15:21:22 08-10-2024
Опять Мирон пенсионеров будоражит
03:47:57 09-10-2024
За января выдают в декабре. Вот 13 пенсия.