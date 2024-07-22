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В Госдуме предложили запретить хоррор-квесты после гибели двух девушек

Накануне две девушки погибли во время пожара в квест-комнате в Махачкале

22 июля 2024, 16:08, ИА Амител

Девушка на хоррор-квесте / Фото: кадр из видео
Девушка на хоррор-квесте / Фото: кадр из видео

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить хоррор-квесты, поскольку они часто становятся местами чрезвычайных происшествий, пишет телеканал "360".

Накануне две девушки 19 и 25 лет стали жертвами пожара в квест-комнате в Махачкале. Одна из них была прикована наручниками к стулу, когда вспыхнул огонь.

Колунов отметил, что на хоррор-квестах часто происходят пожары или блокируются двери, что наносит ущерб психологическому и физическому здоровью людей.

"Главный вопрос – сколько еще человек должно погибнуть или пострадать в хоррор-квестах, чтобы было принято решение об их запрете? Считаю, что необходимо сделать это немедленно. Недопустимо, когда людей, извините, сажают в клетку за деньги, как это произошло в Дагестане", – указал парламентарий.

Типичный персонаж реалити-квеста / Фото: unsplash.com

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Комментарии 2

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Гость

18:34:36 22-07-2024

А назвать это поисковой игрой с элементами ужаса нельзя?

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гость

22:19:03 22-07-2024

Гость (18:34:36 22-07-2024) А назвать это поисковой игрой с элементами ужаса нельзя?... нельзя,они выступают за чистоту русского языка

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