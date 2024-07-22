В Госдуме предложили запретить хоррор-квесты после гибели двух девушек
Накануне две девушки погибли во время пожара в квест-комнате в Махачкале
22 июля 2024, 16:08, ИА Амител
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить хоррор-квесты, поскольку они часто становятся местами чрезвычайных происшествий, пишет телеканал "360".
Накануне две девушки 19 и 25 лет стали жертвами пожара в квест-комнате в Махачкале. Одна из них была прикована наручниками к стулу, когда вспыхнул огонь.
Колунов отметил, что на хоррор-квестах часто происходят пожары или блокируются двери, что наносит ущерб психологическому и физическому здоровью людей.
"Главный вопрос – сколько еще человек должно погибнуть или пострадать в хоррор-квестах, чтобы было принято решение об их запрете? Считаю, что необходимо сделать это немедленно. Недопустимо, когда людей, извините, сажают в клетку за деньги, как это произошло в Дагестане", – указал парламентарий.
18:34:36 22-07-2024
А назвать это поисковой игрой с элементами ужаса нельзя?
22:19:03 22-07-2024
Гость (18:34:36 22-07-2024) А назвать это поисковой игрой с элементами ужаса нельзя?... нельзя,они выступают за чистоту русского языка