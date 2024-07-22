В Госдуме предложили запретить хоррор-квесты после гибели двух девушек

Накануне две девушки погибли во время пожара в квест-комнате в Махачкале

22 июля 2024, 16:08, ИА Амител

Девушка на хоррор-квесте / Фото: кадр из видео

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить хоррор-квесты, поскольку они часто становятся местами чрезвычайных происшествий, пишет телеканал "360".

Накануне две девушки 19 и 25 лет стали жертвами пожара в квест-комнате в Махачкале. Одна из них была прикована наручниками к стулу, когда вспыхнул огонь.

Колунов отметил, что на хоррор-квестах часто происходят пожары или блокируются двери, что наносит ущерб психологическому и физическому здоровью людей.