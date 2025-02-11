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В Госдуме предложили запретить кальяны

Депутат Хамзаев считает, что эти устройства — рассадники бактерий

11 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В России следует ввести полный запрет на кальяны, считает депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. 

В интервью "Думе ТВ" он предложил взять мазок из кальяна "в любом, даже в самом крутом и дорогом заведении Москвы" и отдать его на экспертизу. 

"Там найдут и стафилококки, синегнойные палочки, холеру. Конечно, после этого кальяны моментально запретить обязаны будут", – сказал он.

По его мнению, кальян – это "ингалятор массового потребления". За день им пользуются 10–15 человек, при этом устройство даже не стерилизуют.

депутаты инициативы

Комментарии 6

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Гость

15:32:56 11-02-2025

Вот почитал его предыдущие предложения: «Убрать крепкий алкоголь из продовольственных магазинов»,« ограничить продажу алкоголя до пяти литров в год на человека», «полностью запретить продажу метилового спирта в России»
...возник вопрос, а этот члеовек в думе сидит, он вообще какую то пользу приносит кроме бредовых предложений?

Вот мы налогоплательщики, платим налоги, с которых платят зарплату, этому бородатому субьекту, гражданину РФ, для того чтобы он что делал? Вот этой фигней занимался? У нас нет проблем в стране?

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Гость

15:53:10 11-02-2025

Гость (15:32:56 11-02-2025) Вот почитал его предыдущие предложения: «Убрать крепкий алко... Совсем под колпак загнать народ?!

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гость

15:37:18 11-02-2025

молодец этот дяденька с бородой. еще бы кальян-рэп запретил

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Гость

16:04:27 11-02-2025

Когда у него самого уже возьмут мазки. Он знает всё про алкоголь , кальяны , наркотики и прочее. Но сам поклонник здорового образа жизни. И ведь есть люди которые действительно считают, что он занимается чем-то полезным. Хочешь помочь родине и спасти чью-то жизнь или на СВО

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Гость

17:40:44 11-02-2025

В Госдуме предложили запретить кальяны - я так и знал, что они там не просто так чилят. А какое заседание без хорошего кальяна?

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Гость

23:21:28 11-02-2025

так их запретили лет 15 назад але

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