Депутат Хамзаев считает, что эти устройства — рассадники бактерий

11 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

В России следует ввести полный запрет на кальяны, считает депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

В интервью "Думе ТВ" он предложил взять мазок из кальяна "в любом, даже в самом крутом и дорогом заведении Москвы" и отдать его на экспертизу.

"Там найдут и стафилококки, синегнойные палочки, холеру. Конечно, после этого кальяны моментально запретить обязаны будут", – сказал он.

По его мнению, кальян – это "ингалятор массового потребления". За день им пользуются 10–15 человек, при этом устройство даже не стерилизуют.