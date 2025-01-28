Роспотребнадзор поддержал проект о запрете производства и ввоза вейпов
Глава ведомства сослалась на результаты исследований
28 января 2025, 22:45, ИА Амител
Роспотребнадзор поддержал инициативу о запрете вейпов в России, сообщила глава ведомства Анна Попова в беседе с РИА Новости.
"Безусловно, этот законопроект мы полностью поддерживаем, основываясь на результатах наших исследований", – подчеркнула Попова.
Ранее комитет Госдумы по молодежной политике разработал законопроект, предполагающий полный запрет на производство и ввоз никотиносодержащих устройств, продукции и никотинового сырья в Россию.
Глава комитета Артем Метелев рассказал о законопроекте на круглом столе ГД на тему "Вейпы как угроза общественному здоровью". По его мнению, запрет оборота – необходимая мера.
Напомним, в план работы Госдумы на март планируют внести законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них.
Инициатором законопроекта выступила фракция КПРФ. В декабре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин направил его в комитет по охране здоровья. Согласно проекту, в России предлагают запретить торговлю никотином или его производными, а также жидкостями и устройствами для их потребления. Согласно данным Минздрава, более 90% потребителей электронных сигарет – подростки.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что подобные инициативы уже находятся на рассмотрении.
По его словам, комитет ГД придерживается жесткой позиции в отношении вейпов. Леонов подчеркнул, что главная задача депутатов – найти точки соприкосновения с позицией правительства РФ и окончательно решить этот вопрос.
"Мы, безусловно, поддерживаем полный запрет вейпов, но эта позиция должна быть согласована с правительством Российской Федерации", – заявил парламентарий.
08:17:43 29-01-2025
Цель - вернуть курильщиков на сигареты, тк сбор акцизов упал, а казне надо денег.
09:58:31 29-01-2025
табачное лобби знает свое дело. миллионы парящих и потягивающих электронки перейдут на вонючее гэ, называемое сигаретами и будут травить себя и ещё несколько миллионов окружающих. ребята, бросайте курить, вам не жалко этих табачных баронов и их лакеев во власти кормить?
10:04:29 29-01-2025
Вывод: курите табак(батву) на здоровье молодёжь!
20:35:59 29-01-2025
Реzидент (10:04:29 29-01-2025) Вывод: курите табак(батву) на здоровье молодёжь!... не, вывод не верный. нужно вообще бросать курить и это не так сложно, как может показаться. трудности возникнут конечно, но можно их пережить и все! свобода!