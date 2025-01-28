Роспотребнадзор поддержал проект о запрете производства и ввоза вейпов

Глава ведомства сослалась на результаты исследований

28 января 2025, 22:45, ИА Амител

Электронная сигарета, вейп / Фото: unsplash.com

Роспотребнадзор поддержал инициативу о запрете вейпов в России, сообщила глава ведомства Анна Попова в беседе с РИА Новости.

"Безусловно, этот законопроект мы полностью поддерживаем, основываясь на результатах наших исследований", – подчеркнула Попова.

Ранее комитет Госдумы по молодежной политике разработал законопроект, предполагающий полный запрет на производство и ввоз никотиносодержащих устройств, продукции и никотинового сырья в Россию.

Глава комитета Артем Метелев рассказал о законопроекте на круглом столе ГД на тему "Вейпы как угроза общественному здоровью". По его мнению, запрет оборота – необходимая мера.

Напомним, в план работы Госдумы на март планируют внести законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них.

Инициатором законопроекта выступила фракция КПРФ. В декабре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин направил его в комитет по охране здоровья. Согласно проекту, в России предлагают запретить торговлю никотином или его производными, а также жидкостями и устройствами для их потребления. Согласно данным Минздрава, более 90% потребителей электронных сигарет – подростки.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что подобные инициативы уже находятся на рассмотрении.

По его словам, комитет ГД придерживается жесткой позиции в отношении вейпов. Леонов подчеркнул, что главная задача депутатов – найти точки соприкосновения с позицией правительства РФ и окончательно решить этот вопрос.