В Госдуме предложили запретить мужчинам добровольную стерилизацию
Речь идёт об операции, которая навсегда лишает мужчину возможности иметь детей
03 мая 2023, 13:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что мужчинам нельзя разрешать стерилизацию по собственному желанию, пишет "Подмосковье сегодня".
Милонов напомнил, что такая операция навсегда лишает мужчину возможности иметь детей, кроме того, это "большой грех".
"Мужчина может находиться в состоянии душевного волнения или его девушка бросила. Он идёт на такую операцию. Эти операции проводить нельзя, если нет медпоказаний", – подчеркнул парламентарий.
Депутат Нина Останина указала, что Россия ежегодно теряет до 1 млн человек. Поэтому тема демографии в стране сейчас "остро стоит".
"Это вопрос национальной безопасности", – отметила она.
Напомним, сейчас мужчина может прибегнуть к процедуре стерилизации, если ему более 35 лет или есть минимум двое детей.
Ранее эксперты назвали самый эффективный способ контрацепции для женщин старше 35 лет, популярный на Западе.
13:10:10 03-05-2023
Во люди делами по горло заняты, сразу видно - работают)))
13:23:43 03-05-2023
У нас не ДУма, а сборище дешевых клоунов.
13:27:40 03-05-2023
Есть люди, которым просто необходима стерилизацию, ну не должны они размножаться....
13:37:20 03-05-2023
Государству нужны граждане и не важно, что человеку дети не нужны, плодитесь и размножайтесь.
14:31:24 03-05-2023
Гость (13:37:20 03-05-2023) Государству нужны граждане и не важно, что человеку дети не ... Этт даа... И это же конкретные личности, которым нужна остальная биомасса для использования в своих интересах.
14:39:37 03-05-2023
а куда останина теряет 1 млн граждан каждый год?
15:01:13 03-05-2023
Если тема еще стоит, значит не всё потеряно.
15:28:46 03-05-2023
И вернуть налог за бездетность.
15:31:20 03-05-2023
Нужно вообще запретить безрезультатный секс. Только для деторождения!
15:43:34 03-05-2023
Ну отпилить у них всё... а семя заморозить!!!!! Впрок кому-то
15:50:36 03-05-2023
И таким законом она хочет решить проблему вымирания, это как мёртвому припарка.
16:38:12 03-05-2023
И сколько реально мужчин в России проходит стерилизацию по собственному желанию? Неужели это такое распространенное явление, что этим нужно заморачиваться? Запрещать и т.д.?
16:49:32 03-05-2023
Гость (16:38:12 03-05-2023) И сколько реально мужчин в России проходит стерилизацию по с... Ну им надо показать народу, что они что-то делают, а по сути показывают, что не чего не делают, обратный эффект, по миллиону в год, тут пахать в три смены надо над системой и законодательством, проще найти то, что нечего не затрагивает, все должно быть забетанировано, не дай бог колупни и все рухнет.
16:48:07 03-05-2023
и мастурбацию запретить. и это... как его... воздержание
06:49:00 04-05-2023
Когда я буду большим и важным, Я это запросто все улажу. Допустим, я буду мэр столичный - Я все указы составлю лично: Чтобы девчонки всегда хотели, В любой момент, в любой день недели, Хотели яростно и беззаветно Любого, кто на расстоянии метра, И в темноте, и при свете солнца, И старых перцев, и мелких поцев, И чернобровых, и белобрысых, И даже толстых, рябых и лысых!
10:10:13 04-05-2023
В этом столетии в госдуму вообще вносили закон в котором не было слова "запретить"?