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В Госдуме предложили запретить мужчинам добровольную стерилизацию

Речь идёт об операции, которая навсегда лишает мужчину возможности иметь детей

03 мая 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что мужчинам нельзя разрешать стерилизацию по собственному желанию, пишет "Подмосковье сегодня".

Милонов напомнил, что такая операция навсегда лишает мужчину возможности иметь детей, кроме того, это "большой грех".

"Мужчина может находиться в состоянии душевного волнения или его девушка бросила. Он идёт на такую операцию. Эти операции проводить нельзя, если нет медпоказаний", – подчеркнул парламентарий.

Депутат Нина Останина указала, что Россия ежегодно теряет до 1 млн человек. Поэтому тема демографии в стране сейчас "остро стоит".

"Это вопрос национальной безопасности", – отметила она.

Напомним, сейчас мужчина может прибегнуть к процедуре стерилизации, если ему более 35 лет или есть минимум двое детей.

Ранее эксперты назвали самый эффективный способ контрацепции для женщин старше 35 лет, популярный на Западе.

Здоровье депутаты права человека

Комментарии 16

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Гость

13:10:10 03-05-2023

Во люди делами по горло заняты, сразу видно - работают)))

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Мимопроходящий

13:23:43 03-05-2023

У нас не ДУма, а сборище дешевых клоунов.

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Гость

13:27:40 03-05-2023

Есть люди, которым просто необходима стерилизацию, ну не должны они размножаться....

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Гость

13:37:20 03-05-2023

Государству нужны граждане и не важно, что человеку дети не нужны, плодитесь и размножайтесь.

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Гость

14:31:24 03-05-2023

Гость (13:37:20 03-05-2023) Государству нужны граждане и не важно, что человеку дети не ... Этт даа... И это же конкретные личности, которым нужна остальная биомасса для использования в своих интересах.

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гость

14:39:37 03-05-2023

а куда останина теряет 1 млн граждан каждый год?

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Гость

15:01:13 03-05-2023

Если тема еще стоит, значит не всё потеряно.

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Гость

15:28:46 03-05-2023

И вернуть налог за бездетность.

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Гость

15:31:20 03-05-2023

Нужно вообще запретить безрезультатный секс. Только для деторождения!

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Мадам

15:43:34 03-05-2023

Ну отпилить у них всё... а семя заморозить!!!!! Впрок кому-то

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Гость

15:50:36 03-05-2023

И таким законом она хочет решить проблему вымирания, это как мёртвому припарка.

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Гость

16:38:12 03-05-2023

И сколько реально мужчин в России проходит стерилизацию по собственному желанию? Неужели это такое распространенное явление, что этим нужно заморачиваться? Запрещать и т.д.?

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Гость

16:49:32 03-05-2023

Гость (16:38:12 03-05-2023) И сколько реально мужчин в России проходит стерилизацию по с... Ну им надо показать народу, что они что-то делают, а по сути показывают, что не чего не делают, обратный эффект, по миллиону в год, тут пахать в три смены надо над системой и законодательством, проще найти то, что нечего не затрагивает, все должно быть забетанировано, не дай бог колупни и все рухнет.

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Гость

16:48:07 03-05-2023

и мастурбацию запретить. и это... как его... воздержание

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Гость

06:49:00 04-05-2023

Когда я буду большим и важным, Я это запросто все улажу. Допустим, я буду мэр столичный - Я все указы составлю лично: Чтобы девчонки всегда хотели, В любой момент, в любой день недели, Хотели яростно и беззаветно Любого, кто на расстоянии метра, И в темноте, и при свете солнца, И старых перцев, и мелких поцев, И чернобровых, и белобрысых, И даже толстых, рябых и лысых!

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Гость

10:10:13 04-05-2023

В этом столетии в госдуму вообще вносили закон в котором не было слова "запретить"?

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