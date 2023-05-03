В Госдуме предложили запретить мужчинам добровольную стерилизацию

Речь идёт об операции, которая навсегда лишает мужчину возможности иметь детей

03 мая 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что мужчинам нельзя разрешать стерилизацию по собственному желанию, пишет "Подмосковье сегодня".

Милонов напомнил, что такая операция навсегда лишает мужчину возможности иметь детей, кроме того, это "большой грех".

"Мужчина может находиться в состоянии душевного волнения или его девушка бросила. Он идёт на такую операцию. Эти операции проводить нельзя, если нет медпоказаний", – подчеркнул парламентарий.

Депутат Нина Останина указала, что Россия ежегодно теряет до 1 млн человек. Поэтому тема демографии в стране сейчас "остро стоит".

"Это вопрос национальной безопасности", – отметила она.

Напомним, сейчас мужчина может прибегнуть к процедуре стерилизации, если ему более 35 лет или есть минимум двое детей.

Ранее эксперты назвали самый эффективный способ контрацепции для женщин старше 35 лет, популярный на Западе.