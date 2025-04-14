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В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Законопроект предлагает запретить уступку кредитором третьим лицам прав по договору потребительского кредита

14 апреля 2025, 14:24, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фракция ЛДПР в парламенте и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов намерены внести на рассмотрение Государственной Думы проект закона о запрете деятельности коллекторов в России. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает запретить уступку кредитором третьим лицам прав по договору потребительского кредита. Кроме того, документ дает возможность запретить передачу требований третьим лицам в течение десяти дней с момента заключения договора.

Авторы инициативы считают, что кредиторы сами должны взыскивать просроченные задолженности, оставаясь в рамках правого регулирования. В частности, они могут звонить с напоминанием о задолженности и предложениями по урегулированию ситуации. Кроме того, они могут обращаться в суд.

Экономика

Комментарии 11

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Гость

14:29:06 14-04-2025

запретить коллекторов,микрофинансовые организации, дистанционную выдачу кредитов - это бы все враз сняло большой процент социальной напряженности.
но не для этого шараги правоведов тридцать лет, каждый год, выпускали, чтобы у них кормушку забрать.
а то так, гляди и рынок трудовых ресурсов перераспределится - бестолочи кровопийцы ручками работать пойдут.

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Гость

18:11:06 14-04-2025

Гость (14:29:06 14-04-2025) запретить коллекторов,микрофинансовые организации, дистанци... > бестолочи кровопийцы ручками работать пойдут.

лучше не надо

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Гость

18:27:31 14-04-2025

Гость (18:11:06 14-04-2025) > бестолочи кровопийцы ручками работать пойдут.л... согласен

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Гость

14:30:13 14-04-2025

Давно пора!

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Гость

14:35:43 14-04-2025

Вот это правильно. Хоть одна здравомыслящая мысль...

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Гость

15:37:06 14-04-2025

Разумно, чтоб не множить беспредел!

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Кхм...

15:57:11 14-04-2025

А напомните-ка мне, кто же разрешил работу коллекторов?..
Кто?! Да не может быть!
😆

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Афиноген

16:10:47 14-04-2025

А что их до сих пор не запретили?Или только горазды на разные никчёмные предложения?

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Гость

21:19:01 14-04-2025

Так уж вроде бы запрещали и давным-давно запретили коллекторство (криминальное по природе!), ан опять всего лишь "предлагают" запретить!? Доколе же будут резину тянуть, имитируя "бурную деятельность"?

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Гость

08:10:10 15-04-2025

а куда трудоустраивать отсидевших рэкетиров?

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Гость

11:42:46 15-04-2025

Не понятно как можно вообще продать долг. Я взял кредит у банка и вдруг приходит посторонний и говорит что он выкупил мой долг. Я у него ни чего не брал и ни чего ему не должен. Для взыскания долга есть государственная структура, а других не должно быть. Предложение крайне правильное. Микро кредитных организации так же не должно быть. Залогового имущества не должно быть - взял деньги: верни деньги. Забирать квартиру запретить законом. Не отдает долг сделать долговые тюрьмы и ввести статью " не исполнение решения суда или противодействие исполнению суда ( приставов можно будет значительно сократить)

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