В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Законопроект предлагает запретить уступку кредитором третьим лицам прав по договору потребительского кредита

14 апреля 2025, 14:24, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фракция ЛДПР в парламенте и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов намерены внести на рассмотрение Государственной Думы проект закона о запрете деятельности коллекторов в России. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает запретить уступку кредитором третьим лицам прав по договору потребительского кредита. Кроме того, документ дает возможность запретить передачу требований третьим лицам в течение десяти дней с момента заключения договора.

Авторы инициативы считают, что кредиторы сами должны взыскивать просроченные задолженности, оставаясь в рамках правого регулирования. В частности, они могут звонить с напоминанием о задолженности и предложениями по урегулированию ситуации. Кроме того, они могут обращаться в суд.