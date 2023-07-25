В Госдуме предложили запретить регистрацию на сайтах с иностранных e-mail
Предлагается оставить регистрацию по российскому номеру, через портал "Госуслуги" или Единую биометрическую систему, а также с помощью иных российских информсистем
25 июля 2023, 16:21, ИА Амител
Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил запретить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таблицу поправок в думской электронной базе.
Согласно документу, владельцев сайтов, информационных систем и программ хотят обязать ограничить список способов авторизации пользователей на платформах. Депутат предлагает оставить регистрацию по российскому номеру, через портал "Госуслуги" или Единую биометрическую систему, а также с помощью иных российских информсистем.
Таким образом, инициатива запрещает использование иностранной электронной почты. Поправки уже одобрил комитет нижней палаты по информполитике, его внесли на рассмотрение депутатов.
16:46:09 25-07-2023
Осспидя... Ну заведет каждый себе отдельный ящик где-нить на мейл.ру. Чисто для регистрации. От этого что-то изменится?
17:15:12 25-07-2023
Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил запретить ----- они там в очередь на запреты для россиян.
17:27:26 25-07-2023
Хочется послать всех матом, они нас выживают с интернета, не могут заблочить, значит надо выставить такие условия, чтобы люди не смогли им воспользоваться. Причем здесь госуслуги и биометрические данные, если я хочу зарегистрироваться в развлекательной соцсети, понятно, что следить собираются, куда тратятся наши деньги, мало того что они вывозятся миллиардами, ещё и миллиардами тратятся на удержание власти, конечно не будем мы жить хорошо при этой неэффективной власти.
11:26:56 26-07-2023
Гость (17:27:26 25-07-2023) Хочется послать всех матом, они нас выживают с интернета, не... я вам открою секрет — следят ВСЕ и везде, и в первую очередь ваша мобила, напичканная под завязку зондами производителей из США, Китая и ещё чёрта лысого. куда вы ходите (ногами, в гугле хранится история ваших перемещений и местоположений), какими программами пользуетесь, какие сайты просматриваете... телевизоры вон попались на том, что делали снимки экрана, что вы на них смотрите, даже если это просто HDMI, и отправляли рекламодателям, при этом если вырубить телику интернет, то при заполнении хранилища этих снимков телик тормозил так, что становился практически неработоспособным. не надо полагать, что вы никому не нужны. внимательно читайте и изучайте пользовательские соглашения, там порой очень неожиданные вещи встречаются (например приложение ВК собирает в т.ч. информацию о смене симки в мобиле).
17:40:38 25-07-2023
Все новости из Госдумы начинаются с "запретить и повысить"
11:28:32 26-07-2023
Гость (17:40:38 25-07-2023) Все новости из Госдумы начинаются с "запретить и повысить"... Ну это ж хорошо - запретить дураков и повысить зарплаты, например.
11:42:54 26-07-2023
Гость (11:28:32 26-07-2023) Ну это ж хорошо - запретить дураков и повысить зарплаты, нап... Но почему-то получается с точностью до наоборот))
11:19:44 26-07-2023
Гость (16:46:09 25-07-2023) Осспидя... Ну заведет каждый себе отдельный ящик где-нить на... Изменится! Вы забудете пароль, а Гугл возьмёт и уйдёт из России, удалит или заблокирует наши ящики... как будете восстанавливать аккаунт, привязанный к гуглопочте?
17:10:56 26-07-2023
Гость (11:19:44 26-07-2023) Изменится! Вы забудете пароль, а Гугл возьмёт и уйдёт из Рос... Господи, ну что за бред!