В Госдуме предложили запретить регистрацию на сайтах с иностранных e-mail

Предлагается оставить регистрацию по российскому номеру, через портал "Госуслуги" или Единую биометрическую систему, а также с помощью иных российских информсистем

25 июля 2023, 16:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил запретить возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таблицу поправок в думской электронной базе.

Согласно документу, владельцев сайтов, информационных систем и программ хотят обязать ограничить список способов авторизации пользователей на платформах. Депутат предлагает оставить регистрацию по российскому номеру, через портал "Госуслуги" или Единую биометрическую систему, а также с помощью иных российских информсистем.

Таким образом, инициатива запрещает использование иностранной электронной почты. Поправки уже одобрил комитет нижней палаты по информполитике, его внесли на рассмотрение депутатов.