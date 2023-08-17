В Госдуме предложили запретить ставить АЗС рядом с общественными местами

Авторы инициативы отметили, что такое соседство может привести к серьезным жертвам

17 августа 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предложил запретить располагать АЗС рядом с торговыми центрами и другими местами массового скопления людей. Об этом сообщают "Известия".

Депутат заявил, что считает свое предложение целесообразным, поскольку действующие нормативы, по его мнению, не обеспечивают должной безопасности. Соседство АЗС с местами массового скопления людей, отметил Выборный, приводит к большому количеству жертв в случае происшествий.

Инициативу Выборный выдвинул после взрыва в Махачкале, в результате которого погибли более более 30 человек. Больше ста пострадали.