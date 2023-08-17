В Госдуме предложили запретить ставить АЗС рядом с общественными местами
Авторы инициативы отметили, что такое соседство может привести к серьезным жертвам
17 августа 2023, 07:30, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предложил запретить располагать АЗС рядом с торговыми центрами и другими местами массового скопления людей. Об этом сообщают "Известия".
Депутат заявил, что считает свое предложение целесообразным, поскольку действующие нормативы, по его мнению, не обеспечивают должной безопасности. Соседство АЗС с местами массового скопления людей, отметил Выборный, приводит к большому количеству жертв в случае происшествий.
Инициативу Выборный выдвинул после взрыва в Махачкале, в результате которого погибли более более 30 человек. Больше ста пострадали.
08:50:54 17-08-2023
фигасе спохватились
09:19:38 17-08-2023
Скоро в госдуме поступит предложение запретить ВСЁ и наказать за использование всего!
09:36:15 17-08-2023
Кто вообще разрешил строить опасные объекты в местах большого скопления людей?
09:41:44 17-08-2023
сплошь и рядом АЗС рялом с жилыми массивами. правильная инициатива, хоть и запоздалая.
09:44:13 17-08-2023
вынести все АЗС ха 50 км от города... пол дня туда. пол дня обратно... сразу машин в городе поубавится
09:49:33 17-08-2023
Пожар затеяли в соседнем автосервисе. В Барнауле в частном секторе таких тьма. А некоторые даже согласованы с властью. В переулке Металлургический 6 согласно 2гис размещён "Центр кузовного ремонта" вплотную примыкающий к жилым деревянным домам. Сварочные и кузовные работы круглосуточно и круглогодично. На все нарушения пожарных и санитарных норм ни какой реакции у контролирующих органов. (Указ президента "бизнес не кошмарить")... . Что бы издать следующий указ депутатам, надо чтобы полыхнуло и у нас?
10:14:08 17-08-2023
Депутатам-то повод любой, лишь бы показать себя, такого законотворческого.
10:15:23 17-08-2023
Так пусть запретят и мимо заправок ходить - люди погибли, которые в это время проходили. И зевак запретить.
10:22:34 17-08-2023
Они совершенно не туда смотрят. Нынешняя инициатива выглядит как битьё по хвостам, они пытаются устранить последствия, а не причину. Взорвалась не АЗС, у АЗС как раз все баки целые, они под землёй расположены. Взорвался автосервис, который стоял напротив, а основной ущерб был нанесен детонацией 100 тонн селитры, которая почему-то там складировалась. С какого перепуга взрывоопасные удобрения в таком количестве складировались в автосервисе, где возможны замыкания/сварочные работы - вот это не понятно. Так может этим вопросом заняться???? А АЗС в застройке очень удобны для горожан, не надо дурью маяться и запрещать их. Много АЗС взорвалось в жилых кварталах? Вероятно НОЛЬ.
15:27:21 17-08-2023
Гость (10:22:34 17-08-2023) А АЗС в застройке очень удобны для горожан, не надо дурью маяться и запрещать их. Может и удобны, да уродливы. Не много ли места для машин стало? Дворы заставлены, тротуары заставлены, газоны изгажены... и т.д. и т.п. А горожанам заправиться можно и подальше уехать, не облезут.
11:45:47 17-08-2023
В Барнауле заправка напротив горадминистрации в самом центре города, и ничего! Стоит и стоит, только не очень украшает городскую среду, а так норм!
12:15:51 17-08-2023
погибли более более 30 человек ------- А депутат на этом пиарится.