Спецборт МЧС доставил пострадавших при взрыве в Махачкале в Подмосковье

Всех людей передадут скорой помощи, которая доставит их в федеральные учреждения Минздрава РФ в клиники Москвы

16 августа 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: МЧС РФ

Самолет Ил-76 МЧС доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших при взрыве в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметил замглавы отряда Центроспас ведомства Игорь Якиревич, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, без ухудшения. Среди них трое детей. Шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всех людей передадут скорой помощи, которая доставит их в федеральные учреждения Минздрава РФ в клиники Москвы.

Напомним, взрыв произошел вечером 14 августа. По последним данным, количество погибших выросло до 35. Всего пострадали 105 человек. По версии следствия, инцидент случился при производстве работ по техобслуживанию автомобилей.