В Госдуме предложили защитить педагогов от физического и психологического воздействия
Такую инициативу отправят на рассмотрение правительству России
18 февраля 2025, 13:10, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале основные направления по работе над Стратегией развития образования, которая включает и различную поддержку педагогов.
"На прошлой неделе подробно обсудили разрабатываемую правительством РФ Стратегию развития образования. Это был первый этап рассмотрения. При подготовке к обсуждению поступило почти восемь тысяч комментариев. А также свыше 200 предложений от 55 регионов", – подчеркнул Володин.
По итогам рассмотрения правительству подготовили ряд предложений, среди которых:
- необходимость разработки комплекса мер по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников;
- возможность закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, определив цифровые и дистанционные форматы исключительно в качестве вспомогательных;
- создание благоприятных условий для работы педагога, в том числе за счет соразмерной документационной и учебной нагрузки. Повышение престижа профессии учителя;
- рассмотреть решения в области оплаты труда педагогических работников;
- разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете;
- решить вопрос передачи школ с муниципального уровня на региональный;
- сформировать новую систему подготовки кадров исходя из реального запроса рынка, особое внимание уделив обучению инженеров, медицинских и педагогических работников;
- расширить возможности для практического обучения, увеличив доли стажировок и проектной деятельности;
- определить новый формат начального профессионального образования, обеспечивающего подготовку квалифицированных рабочих кадров;
- сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям;
- обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии и специальности;
- проводить переподготовку педагогических работников, повышение их квалификации исключительно в государственных и муниципальных организациях.
"От качества образования зависит будущее нашей страны", – добавил Володин.
Ранее зарплаты учителей предложили проиндексировать в двойном или тройном размере.
13:35:22 18-02-2025
Ни что так не унижает учителей, как оплата за их труд
14:14:49 18-02-2025
Гость (13:35:22 18-02-2025) Ни что так не унижает учителей, как оплата за их труд...
Даже за высокую оплату труда не каждый будет так унижаться.
15:50:59 18-02-2025
Гость (13:35:22 18-02-2025) Ни что так не унижает учителей, как оплата за их труд... учителей унижают тупые детки и их родители которые в попу целуют своих личинок веря им словам.
личинка учится не желает учителя посылает учитель реагирует личинка жалуется учителя увольняют
17:19:53 18-02-2025
Гость (13:35:22 18-02-2025) Ни что так не унижает учителей, как оплата за их труд... Ничто пишется вместе