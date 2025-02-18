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В Госдуме предложили защитить педагогов от физического и психологического воздействия

Такую инициативу отправят на рассмотрение правительству России

18 февраля 2025, 13:10, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplash.com/ Taylor Flowe
Школьный класс / Фото: unsplash.com/ Taylor Flowe

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале основные направления по работе над Стратегией развития образования, которая включает и различную поддержку педагогов.

"На прошлой неделе подробно обсудили разрабатываемую правительством РФ Стратегию развития образования. Это был первый этап рассмотрения. При подготовке к обсуждению поступило почти восемь тысяч комментариев. А также свыше 200 предложений от 55 регионов", – подчеркнул Володин.

По итогам рассмотрения правительству подготовили ряд предложений, среди которых:

  • необходимость разработки комплекса мер по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников;
  • возможность закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, определив цифровые и дистанционные форматы исключительно в качестве вспомогательных;
  • создание благоприятных условий для работы педагога, в том числе за счет соразмерной документационной и учебной нагрузки. Повышение престижа профессии учителя;
  • рассмотреть решения в области оплаты труда педагогических работников;
  • разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете;
  • решить вопрос передачи школ с муниципального уровня на региональный;
  • сформировать новую систему подготовки кадров исходя из реального запроса рынка, особое внимание уделив обучению инженеров, медицинских и педагогических работников;
  • расширить возможности для практического обучения, увеличив доли стажировок и проектной деятельности;
  • определить новый формат начального профессионального образования, обеспечивающего подготовку квалифицированных рабочих кадров;
  • сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям;
  • обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии и специальности;
  • проводить переподготовку педагогических работников, повышение их квалификации исключительно в государственных и муниципальных организациях.

"От качества образования зависит будущее нашей страны", – добавил Володин.

Ранее зарплаты учителей предложили проиндексировать в двойном или тройном размере.

Школьный класс / Фото: unsplash.com/ Taylor Flowe

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НОВОСТИОбщество
Госдума инициативы Учителя

Комментарии 4

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Гость

13:35:22 18-02-2025

Ни что так не унижает учителей, как оплата за их труд

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Гость

14:14:49 18-02-2025

Гость (13:35:22 18-02-2025) Ни что так не унижает учителей, как оплата за их труд...
Даже за высокую оплату труда не каждый будет так унижаться.

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Миша

15:50:59 18-02-2025

Гость (13:35:22 18-02-2025) Ни что так не унижает учителей, как оплата за их труд... учителей унижают тупые детки и их родители которые в попу целуют своих личинок веря им словам.
личинка учится не желает учителя посылает учитель реагирует личинка жалуется учителя увольняют

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гость

17:19:53 18-02-2025

Гость (13:35:22 18-02-2025) Ни что так не унижает учителей, как оплата за их труд... Ничто пишется вместе

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