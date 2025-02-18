В Госдуме предложили защитить педагогов от физического и психологического воздействия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале основные направления по работе над Стратегией развития образования, которая включает и различную поддержку педагогов.

"На прошлой неделе подробно обсудили разрабатываемую правительством РФ Стратегию развития образования. Это был первый этап рассмотрения. При подготовке к обсуждению поступило почти восемь тысяч комментариев. А также свыше 200 предложений от 55 регионов", – подчеркнул Володин.