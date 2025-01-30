Острый дефицит. В Алтайском крае нагрузка на одного учителя выше, чем в среднем по России
Больше всего школам не хватает учителей математики, литературы, русского и иностранных языков
30 января 2025, 14:20, ИА Амител
С 2022 года численность учителей в Алтайском крае сократилась почти на 3%. Такой отрицательной динамике способствовало сразу несколько факторов: детей в селах становится меньше, учителя пенсионного возраста уходят на заслуженный отдых, а очередь из молодых специалистов, которые могли бы их заменить, не выстраивается. Об этом на правительственном часе в Алтайском краевом Законодательном собрании 29 января сообщила министр образования и науки региона Светлана Говорухина. Однако, по мнению депутатов, круг проблем значительно шире. Подробнее – на amic.ru.
Почему школы Алтайского края испытывают острый кадровый голод?
За последние три года в Алтайском крае стало почти на 500 учителей меньше. Молодые педагоги после окончания вузов и ссузов, а также студенты-старшекурсники устраиваются на работу, однако перекрыть дефицит кадров, несмотря на многочисленные меры поддержки, пока не удается. Так, на начало 2024/2025 учебного года в крае было открыто порядка 900 вакансий. Благодаря трудоустройству новых педагогов закрыть удалось чуть больше половины от потребности. Об этом в своем выступлении рассказала Светлана Говорухина.
"Мы видим, что количество детей в сельской местности сокращается, при этом многие городские школы у нас переполнены. Летом трудоустроились около 500 выпускников вузов и ссузов. И 400 вакансий удалось закрыть путем перераспределения нагрузки между педработниками. В итоге средняя нагрузка на учителя в крае составила 1,63 ставки", – рассказала министр.
Край испытывает куда более острую нехватку педагогов: дефицит составляет порядка 10 тысяч, на этом в своем выступлении настаивал депутат АКЗС от КПРФ Александр Волобуев. А те, кто трудятся в отрасли, по его словам, вынуждены "работать за себя и за половину своего коллеги".
Проблему нехватки учителей он связал с низкими зарплатами. Для того чтобы себя обеспечить, они вынуждены брать дополнительную нагрузку, заниматься репетиторством либо работать не по специальности там, где больше платят, отметил докладчик.
"Каждый, кто собирается работать в школе, должен отдавать себе отчет, что трудиться ему придется за двоих, а то и за троих, чтобы обеспечивать свое существование. Совершенно несправедливая ситуация, когда учитель в Москве получает 100 тысяч, а учитель в Алтайском крае, выполняя больший объем работы, получает зарплату, которая, по официальным данным, не превышает 50 тысяч", – отметил Волобуев.
Для устранения такого неравенства коммунист предложил вернуться к единой тарификационной сетке зарплат для педагогов вне зависимости от региона. Также он отметил, что правительству края необходимо приравнять оклады учителей хотя бы к региональному прожиточному минимуму, а депутатам – увеличивать расходы на отрасль образования.
Проблему с кадрами в своем выступлении затронул и руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов. Он отметил, что в Алтайском крае средняя нагрузка на одного педагога сегодня превышает общероссийский показатель.
"Данный вопрос требует комплексной межведомственной работы. И все, как всегда, у нас упирается в недостаточное финансирование", – сказал Владимир Семенов.
Как в Алтайском крае поддерживают молодых педагогов?
Светлана Говорухина отметила, что в регионе реализуются различные меры поддержки для опытных и только начинающих педагогов. За последние четыре года благодаря госпрограмме "Земский учитель" в села удалось привлечь 176 специалистов, каждый из которых получил по миллиону рублей. В 45 муниципалитетах края педагогам компенсируют затраты на аренду жилья. Привлекают новичков на село и подъемными. Размер этой поддержки варьирует от 10 до 250 тысяч. Максимум предлагают в Павловском, Залесовском и Краснощековском районах.
Выпускники педвузов и ссузов, которые пошли работать в малочисленные школы, получают выплаты от 200 до 300 тыс. руб. Для сельских учителей также предусмотрена компенсация услуг ЖКХ. Мотивируют и студентов, которые едут на производственную практику в школы с кадровым дефицитом. 80 ребят на протяжении пяти месяцев будут получать стипендию имени А. П. Щекотинского в размере 7,5 тысячи рублей.
Положительная динамика благодаря реализации всех этих программ есть, но пока дефицит кадров перекрыть не удается.
"Закрепляемость кадров растет, это радует. В среднем по краю за последние три года мы имеем показатель закрепляемости молодых специалистов 82,6%. Рост невысокий, всего один процент, но в этом направлении необходимо работать и дальше", – заключила Светлана Говорухина.
15:14:44 30-01-2025
Какой дурак сейчас в школу пойдет работать? Только если совсем мозгами отмороженный?
16:25:34 30-01-2025
Гость (15:14:44 30-01-2025) Какой дурак сейчас в школу пойдет работать? Только если совс... в частную конкурс на место 40 человек.
16:35:55 30-01-2025
Только в учительской чай гоняют.
12:33:34 31-01-2025
Musik (16:35:55 30-01-2025) Только в учительской чай гоняют. ... Мнение нерадивого двоечника.
12:52:49 31-01-2025
Гость (12:33:34 31-01-2025) Мнение нерадивого двоечника.... вы общыблись, я чай у себя пью.
13:08:19 31-01-2025
Musik (12:52:49 31-01-2025) вы общыблись, я чай у себя пью.... Ну да. Три с половиной слова, четыре ошибки.
14:24:45 24-02-2025
Musik (16:35:55 30-01-2025) Только в учительской чай гоняют. ... Что же вы не идёте "чаи гонять"? А потом дома "гонять" над тетрадяии, планами уроков до 24.00!
17:40:43 30-01-2025
работать учителем не пристижно. ладно зарплата - неадекватные родители и некоторые дети вот проблема.