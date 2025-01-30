Острый дефицит. В Алтайском крае нагрузка на одного учителя выше, чем в среднем по России

Больше всего школам не хватает учителей математики, литературы, русского и иностранных языков

30 января 2025, 14:20, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplash.com/ Taylor Flowe

С 2022 года численность учителей в Алтайском крае сократилась почти на 3%. Такой отрицательной динамике способствовало сразу несколько факторов: детей в селах становится меньше, учителя пенсионного возраста уходят на заслуженный отдых, а очередь из молодых специалистов, которые могли бы их заменить, не выстраивается. Об этом на правительственном часе в Алтайском краевом Законодательном собрании 29 января сообщила министр образования и науки региона Светлана Говорухина. Однако, по мнению депутатов, круг проблем значительно шире. Подробнее – на amic.ru.

Почему школы Алтайского края испытывают острый кадровый голод?

За последние три года в Алтайском крае стало почти на 500 учителей меньше. Молодые педагоги после окончания вузов и ссузов, а также студенты-старшекурсники устраиваются на работу, однако перекрыть дефицит кадров, несмотря на многочисленные меры поддержки, пока не удается. Так, на начало 2024/2025 учебного года в крае было открыто порядка 900 вакансий. Благодаря трудоустройству новых педагогов закрыть удалось чуть больше половины от потребности. Об этом в своем выступлении рассказала Светлана Говорухина.

"Мы видим, что количество детей в сельской местности сокращается, при этом многие городские школы у нас переполнены. Летом трудоустроились около 500 выпускников вузов и ссузов. И 400 вакансий удалось закрыть путем перераспределения нагрузки между педработниками. В итоге средняя нагрузка на учителя в крае составила 1,63 ставки", – рассказала министр.

Край испытывает куда более острую нехватку педагогов: дефицит составляет порядка 10 тысяч, на этом в своем выступлении настаивал депутат АКЗС от КПРФ Александр Волобуев. А те, кто трудятся в отрасли, по его словам, вынуждены "работать за себя и за половину своего коллеги".

Проблему нехватки учителей он связал с низкими зарплатами. Для того чтобы себя обеспечить, они вынуждены брать дополнительную нагрузку, заниматься репетиторством либо работать не по специальности там, где больше платят, отметил докладчик.

"Каждый, кто собирается работать в школе, должен отдавать себе отчет, что трудиться ему придется за двоих, а то и за троих, чтобы обеспечивать свое существование. Совершенно несправедливая ситуация, когда учитель в Москве получает 100 тысяч, а учитель в Алтайском крае, выполняя больший объем работы, получает зарплату, которая, по официальным данным, не превышает 50 тысяч", – отметил Волобуев.

Для устранения такого неравенства коммунист предложил вернуться к единой тарификационной сетке зарплат для педагогов вне зависимости от региона. Также он отметил, что правительству края необходимо приравнять оклады учителей хотя бы к региональному прожиточному минимуму, а депутатам – увеличивать расходы на отрасль образования.

Проблему с кадрами в своем выступлении затронул и руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов. Он отметил, что в Алтайском крае средняя нагрузка на одного педагога сегодня превышает общероссийский показатель.

"Данный вопрос требует комплексной межведомственной работы. И все, как всегда, у нас упирается в недостаточное финансирование", – сказал Владимир Семенов.

Как в Алтайском крае поддерживают молодых педагогов?

Светлана Говорухина отметила, что в регионе реализуются различные меры поддержки для опытных и только начинающих педагогов. За последние четыре года благодаря госпрограмме "Земский учитель" в села удалось привлечь 176 специалистов, каждый из которых получил по миллиону рублей. В 45 муниципалитетах края педагогам компенсируют затраты на аренду жилья. Привлекают новичков на село и подъемными. Размер этой поддержки варьирует от 10 до 250 тысяч. Максимум предлагают в Павловском, Залесовском и Краснощековском районах.

Выпускники педвузов и ссузов, которые пошли работать в малочисленные школы, получают выплаты от 200 до 300 тыс. руб. Для сельских учителей также предусмотрена компенсация услуг ЖКХ. Мотивируют и студентов, которые едут на производственную практику в школы с кадровым дефицитом. 80 ребят на протяжении пяти месяцев будут получать стипендию имени А. П. Щекотинского в размере 7,5 тысячи рублей.

Положительная динамика благодаря реализации всех этих программ есть, но пока дефицит кадров перекрыть не удается.