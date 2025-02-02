В Госдуме предположили, почему Галкина* и Макаревича* не лишают имущества в РФ

У них остались "знакомые человечки в определенных кабинетах", считает Милонов

02 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что юморист Максим Галкин* и музыкант Андрей Макаревич*, признанные в России иностранными агентами, могут сохранять связи в высоких кругах власти, что позволяет им удерживать имущество в стране. Об этом он заявил в интервью news.ru.

"Изъятие имущества иноагентов не является пока приоритетной задачей нашей страны. У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима", – сказал Милонов.

Общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалев подчеркнул, что процесс изъятия имущества может занять время.

По его словам, некоторые иноагенты продолжают сдавать недвижимость в России и жить за границей на полученные доходы.

"Такого быть больше не должно. Мы все, честные неравнодушные люди, обязаны навести порядок в стране, тем самым помогая нашему президенту", – добавил Ковалев.

* Признаны в РФ иностранными агентами