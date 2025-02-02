В Госдуме предположили, почему Галкина* и Макаревича* не лишают имущества в РФ
У них остались "знакомые человечки в определенных кабинетах", считает Милонов
02 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что юморист Максим Галкин* и музыкант Андрей Макаревич*, признанные в России иностранными агентами, могут сохранять связи в высоких кругах власти, что позволяет им удерживать имущество в стране. Об этом он заявил в интервью news.ru.
"Изъятие имущества иноагентов не является пока приоритетной задачей нашей страны. У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима", – сказал Милонов.
Общественный деятель и бизнесмен Андрей Ковалев подчеркнул, что процесс изъятия имущества может занять время.
По его словам, некоторые иноагенты продолжают сдавать недвижимость в России и жить за границей на полученные доходы.
"Такого быть больше не должно. Мы все, честные неравнодушные люди, обязаны навести порядок в стране, тем самым помогая нашему президенту", – добавил Ковалев.
* Признаны в РФ иностранными агентами
09:06:05 02-02-2025
Не будил бы Милонна лихо... А то сам без штанов останется.
09:12:40 02-02-2025
Этой говорилке трибунной Милонову всё бы отнять да поделить
19:07:25 02-02-2025
Гость (09:12:40 02-02-2025) Этой говорилке трибунной Милонову всё бы отнять да поделить... про поделить Милонов ничего не говорит.Не мечтайте.
19:53:09 02-02-2025
Гость (19:07:25 02-02-2025) про поделить Милонов ничего не говорит.Не мечтайте.... Ага, он все себе бы захапал без делёжки
09:15:31 02-02-2025
Интересно какой человечек есть у Чубайса
20:42:25 02-02-2025
Гость (09:15:31 02-02-2025) Интересно какой человечек есть у Чубайса...
Абсолютно никому неизвестный человечек
10:44:57 02-02-2025
И что этот "веселый" депутат предложил?
11:59:35 02-02-2025
Гражданину Милонову поменьше бы размышлять о чужом имуществе и побольше бы работать по своему прямому функционалу - улучшать жизнь народа РФ. А СМИ бы перестать постить весь тот бред, что несется из здания на улице Охотный ряд.
13:50:18 02-02-2025
Т.е. Милонов говорит, что законы в России не работают и юридические события совершаются по желанию кремля?
15:13:37 03-02-2025
Я и так знал что их прикрывают люди из СК