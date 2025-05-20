В Госдуме предупредили о мошеннической схеме с письмами об отключении горячей воды

Злоумышленники стремятся похитить персональные данные граждан

20 мая 2025, 15:10, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мошенники рассылают гражданам фейковые сообщения с предложением проверить график отключения горячей воды с целью похищения персональных данных. Как сообщает ТАСС, о новой схеме мошенников рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам парламентария, он получает множество обращений с жалобами на подобные действия злоумышленников.

"Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные. Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды – с мая по август", – отметил Колунов.

Он отметил, что проверять график отключений следует лишь на официальных ресурсах. Данные есть на сайтах и в соцсетях управляющих компаний и местных администраций. Также даты отключения можно узнать через "Госуслуги" или на информационных стендах в подъездах.