Жительница алтайского села перевела мошенникам 650 тысяч рублей
Сначала женщину безуспешно попытались обмануть под предлогом получения выплат, а потом это удалось сделать, убедив оформить виртуальную карту
20 мая 2025, 11:15, ИА Амител
В Алтайском крае 44-летняя жительница Зонального района отдала мошенникам 650 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.
В апреле женщина увидела в интернете рекламу о выплатах гражданам, перешла по ссылке и установила приложение. После этого с ней через мессенджер связались незнакомцы и рассказали, что для получения денег нужно перевести все свои накопления. Сельчанка отказалась и прекратила разговор.
Вскоре женщине позвонил сотрудник службы поддержки и заявил о необходимости получения виртуальной банковской карты. Сельчанка ему поверила.
"После этого ей позвонили и продиктовали реквизиты для перевода денежных средств, а затем женщина перечислила деньги", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее жительница Барнаула наткнулась на мошенников при покупке платья.
12:01:22 20-05-2025
Завтра ей позвонят и скажут, что она есть спонсор ВСУ, и заставят взять еще столько же что бы отмазать.
12:01:49 20-05-2025
То ли в вакууме живут, прости, Господи....
01:36:37 21-05-2025
нищета алтайская, штош. со средней зп в 90 тыс