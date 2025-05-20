Жительница алтайского села перевела мошенникам 650 тысяч рублей

Сначала женщину безуспешно попытались обмануть под предлогом получения выплат, а потом это удалось сделать, убедив оформить виртуальную карту

20 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Алтайском крае 44-летняя жительница Зонального района отдала мошенникам 650 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

В апреле женщина увидела в интернете рекламу о выплатах гражданам, перешла по ссылке и установила приложение. После этого с ней через мессенджер связались незнакомцы и рассказали, что для получения денег нужно перевести все свои накопления. Сельчанка отказалась и прекратила разговор.

Вскоре женщине позвонил сотрудник службы поддержки и заявил о необходимости получения виртуальной банковской карты. Сельчанка ему поверила.

"После этого ей позвонили и продиктовали реквизиты для перевода денежных средств, а затем женщина перечислила деньги", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее жительница Барнаула наткнулась на мошенников при покупке платья.