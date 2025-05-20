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Жительница алтайского села перевела мошенникам 650 тысяч рублей

Сначала женщину безуспешно попытались обмануть под предлогом получения выплат, а потом это удалось сделать, убедив оформить виртуальную карту

20 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Алтайском крае 44-летняя жительница Зонального района отдала мошенникам 650 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

В апреле женщина увидела в интернете рекламу о выплатах гражданам, перешла по ссылке и установила приложение. После этого с ней через мессенджер связались незнакомцы и рассказали, что для получения денег нужно перевести все свои накопления. Сельчанка отказалась и прекратила разговор.  

Вскоре женщине позвонил сотрудник службы поддержки и заявил о необходимости получения виртуальной банковской карты. Сельчанка ему поверила.

"После этого ей позвонили и продиктовали реквизиты для перевода денежных средств, а затем женщина перечислила деньги", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее жительница Барнаула наткнулась на мошенников при покупке платья.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 3

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Гость

12:01:22 20-05-2025

Завтра ей позвонят и скажут, что она есть спонсор ВСУ, и заставят взять еще столько же что бы отмазать.

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гость

12:01:49 20-05-2025

То ли в вакууме живут, прости, Господи....

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Гость

01:36:37 21-05-2025

нищета алтайская, штош. со средней зп в 90 тыс

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