В Госдуме приняли поправки, запрещающие иноагентам быть кандидатами на выборах

Норма затронет избирательные процессы всех уровней

06 мая 2024, 19:06, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла поправки, которые запрещают иноагентам быть кандидатами на выборах всех уровней. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сайт Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах россиян с ошибками и опечатками в поданных в избирком документах. Она дополняет закон о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме строкой о том, что к моменту предоставления документов в избирком кандидат должен "прекратить статус иностранного агента".

Законопроект затрагивает выборы всех уровней. Кроме того, он устанавливает в законе о контроле за иноагентами запрет последним замещать выборные должности.