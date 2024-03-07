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В Госдуме призвали наказать детей, устроивших расправу над котятами на Алтае

Депутат заявил, что направит запросы в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы дело взяли под контроль

07 марта 2024, 19:31, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com
Молоток судьи / Фото: pxhere.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал наказать подростков, расстрелявших котят. Ранее в соцсетях появилась видеозапись издевательств, предположительно, сделанная в Алтайском крае.

Бурматов заявил, что детей точно привлекут к ответственности, а то, что они расправились с несколькими животными, будет отягчающим обстоятельством. 

В интервью NEWS.ru он добавил, что направит запросы в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы дело взяли на контроль.

Официально информация о том, что видео были сняты в Алтайском крае, не подтверждалась. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 9

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гость

21:43:40 07-03-2024

детей наказывать за жестокость? Тут взрослые дяденьки и тетеньки - бийские депутаты проголосовали за убийство животных. Жестокость взрослых не удивляет никого?

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Элен без ребят

07:14:33 08-03-2024

гость (21:43:40 07-03-2024) детей наказывать за жестокость? Тут взрослые дяденьки и тете... то есть, малолетних чудовищ наказывать не нужно? да этих тварей нужно от общества изолировать навсегда, в самом худшем случае, живыми. сегодня они расстреляют котят, а завтра ребенка. это уже нелюди.

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Гость

11:12:56 08-03-2024


Демография в опасности!!! Больше моральных уродов, больше!!!! Главное количество, а не качество!

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Гость

13:10:09 09-03-2024

Элен без ребят (07:14:33 08-03-2024) то есть, малолетних чудовищ наказывать не нужно? да этих тва... Однако вас минусят. Кого то бомбит😂

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Гость

07:19:04 08-03-2024

Жестокость взрослых не удивляет никого?------ правильно, гость. От осинки не родятся апельсинки. Наказывать нужно родителей таких вот ... диточек.Штрафом, и немалым. А то некоторые особо одаренные отпрыски уже и учителей кусать начали.

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Гость

08:01:33 08-03-2024

Этих уродов и их выродков родителей, надо судить за убийство, как полноценных

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Гость

10:09:15 08-03-2024

Жизнь их накажет. Точнее, уже наказала.

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Элен без ребят

10:16:48 08-03-2024

Гость (10:09:15 08-03-2024) Жизнь их накажет. Точнее, уже наказала.... я давно живу, еще никого жизнь не наказала. суды-да, но не жизнь.
всякие твари живут, как правило, дольше хороших людей.

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Гость

17:14:24 08-03-2024

Может гетто создать - микрорайон "Твари"? Только места там всем не хватит.

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