В Госдуме призвали наказать детей, устроивших расправу над котятами на Алтае
Депутат заявил, что направит запросы в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы дело взяли под контроль
07 марта 2024, 19:31, ИА Амител
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал наказать подростков, расстрелявших котят. Ранее в соцсетях появилась видеозапись издевательств, предположительно, сделанная в Алтайском крае.
Бурматов заявил, что детей точно привлекут к ответственности, а то, что они расправились с несколькими животными, будет отягчающим обстоятельством.
В интервью NEWS.ru он добавил, что направит запросы в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы дело взяли на контроль.
Официально информация о том, что видео были сняты в Алтайском крае, не подтверждалась.
21:43:40 07-03-2024
детей наказывать за жестокость? Тут взрослые дяденьки и тетеньки - бийские депутаты проголосовали за убийство животных. Жестокость взрослых не удивляет никого?
07:14:33 08-03-2024
гость (21:43:40 07-03-2024) детей наказывать за жестокость? Тут взрослые дяденьки и тете... то есть, малолетних чудовищ наказывать не нужно? да этих тварей нужно от общества изолировать навсегда, в самом худшем случае, живыми. сегодня они расстреляют котят, а завтра ребенка. это уже нелюди.
11:12:56 08-03-2024
Демография в опасности!!! Больше моральных уродов, больше!!!! Главное количество, а не качество!
13:10:09 09-03-2024
Элен без ребят (07:14:33 08-03-2024) то есть, малолетних чудовищ наказывать не нужно? да этих тва... Однако вас минусят. Кого то бомбит😂
07:19:04 08-03-2024
Жестокость взрослых не удивляет никого?------ правильно, гость. От осинки не родятся апельсинки. Наказывать нужно родителей таких вот ... диточек.Штрафом, и немалым. А то некоторые особо одаренные отпрыски уже и учителей кусать начали.
08:01:33 08-03-2024
Этих уродов и их выродков родителей, надо судить за убийство, как полноценных
10:09:15 08-03-2024
Жизнь их накажет. Точнее, уже наказала.
10:16:48 08-03-2024
Гость (10:09:15 08-03-2024) Жизнь их накажет. Точнее, уже наказала.... я давно живу, еще никого жизнь не наказала. суды-да, но не жизнь.
всякие твари живут, как правило, дольше хороших людей.
17:14:24 08-03-2024
Может гетто создать - микрорайон "Твари"? Только места там всем не хватит.