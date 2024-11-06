В Госдуме призвали ставить в подъезды стальные двери, если нет денег на бронестекла

Стальную дверь злоумышленнику преодолеть будет сложнее

06 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Двери в подъезде / Фото: amic.ru

Во всех подъездах России стоит поставить стальные двери, потому что они более надежные и простые в обслуживании, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

Депутат подчеркнул, что стальные двери дешевле, практичнее и безопаснее светопрозрачных, которые сейчас используются в новостройках, причем не только в Москве, но и регионах России.

"Стекла часто разбиваются, если мы не говорим о бронестеклах, которые очень недешевые, часто пачкаются и так далее", – отметил Колунов.

Что касается стали, то такую дверь, указал парламентарий, злоумышленнику преодолеть будет сложнее.

Для того чтобы видеть, что происходит внутри и снаружи подъезда, депутат предложил устанавливать двусторонние домофоны или просто сделать в дверях небольшие окошки.