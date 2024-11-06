В Госдуме призвали ставить в подъезды стальные двери, если нет денег на бронестекла
Стальную дверь злоумышленнику преодолеть будет сложнее
06 ноября 2024, 14:00, ИА Амител
Во всех подъездах России стоит поставить стальные двери, потому что они более надежные и простые в обслуживании, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Депутат подчеркнул, что стальные двери дешевле, практичнее и безопаснее светопрозрачных, которые сейчас используются в новостройках, причем не только в Москве, но и регионах России.
"Стекла часто разбиваются, если мы не говорим о бронестеклах, которые очень недешевые, часто пачкаются и так далее", – отметил Колунов.
Что касается стали, то такую дверь, указал парламентарий, злоумышленнику преодолеть будет сложнее.
Для того чтобы видеть, что происходит внутри и снаружи подъезда, депутат предложил устанавливать двусторонние домофоны или просто сделать в дверях небольшие окошки.
14:09:16 06-11-2024
Что, опять особо инициативный проявился. Надо думать близок к дверному бизнесу))
14:13:46 06-11-2024
Так всё преступно????????
14:14:37 06-11-2024
К чему подобная обязаловка, если везде видеокамеры??? Чтобы сложнее было выходить/выбегать при пожаре?!
14:22:24 06-11-2024
принудительно принудят?
14:25:46 06-11-2024
А что у нас где-то в многоквартирных домах не металлические двери? Я думаю только в аварийных многоквартирных домах...
16:26:30 06-11-2024
Барнаулец (14:25:46 06-11-2024) А что у нас где-то в многоквартирных домах не металлические ... Откуда депутатам госдуры знать, как живут обычные люди?
14:29:32 06-11-2024
Замечательная идея про стальные двери! Еще бы пулемет на крышу...
14:42:30 06-11-2024
Гость (14:29:32 06-11-2024) Замечательная идея про стальные двери! Еще бы пулемет на кры... Вы можете попридержать свои инициативы? А то завтра увидим в квитанциях новую строку расходов на установку пулеметов на крышу. Или включат в капремонт и повысят тариф.)))
14:49:14 06-11-2024
зачем пулемет? надо сделать дырку над дверью чтобы кипяток на голову нападающего лить или масло раскаленное
14:57:53 06-11-2024
нет ребята - пулемета я вам не дам
16:09:18 06-11-2024
Проще говоря-власть имущий признался что они не могут обеспечить безопасность граждан,хоть один честный депутат нашелся
16:56:15 06-11-2024
Ров с крокодилами. Без них никак.
21:44:34 06-11-2024
Ток через дверь пустить.
07:54:29 07-11-2024
Близок крах?