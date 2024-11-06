НОВОСТИОбщество

В Госдуме призвали ставить в подъезды стальные двери, если нет денег на бронестекла

Стальную дверь злоумышленнику преодолеть будет сложнее

06 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Двери в подъезде / Фото: amic.ru
Двери в подъезде / Фото: amic.ru

Во всех подъездах России стоит поставить стальные двери, потому что они более надежные и простые в обслуживании, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.

Депутат подчеркнул, что стальные двери дешевле, практичнее и безопаснее светопрозрачных, которые сейчас используются в новостройках, причем не только в Москве, но и регионах России.

"Стекла часто разбиваются, если мы не говорим о бронестеклах, которые очень недешевые, часто пачкаются и так далее", – отметил Колунов.

Что касается стали, то такую дверь, указал парламентарий, злоумышленнику преодолеть будет сложнее.

Для того чтобы видеть, что происходит внутри и снаружи подъезда, депутат предложил устанавливать двусторонние домофоны или просто сделать в дверях небольшие окошки.

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

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Это, по мнению автора инициативы, поможет спасти людей от мошенников
НОВОСТИОбщество
депутаты инициативы Безопасность

Комментарии 14

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ВВП

14:09:16 06-11-2024

Что, опять особо инициативный проявился. Надо думать близок к дверному бизнесу))

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Гость

14:13:46 06-11-2024

Так всё преступно????????

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Гость

14:14:37 06-11-2024

К чему подобная обязаловка, если везде видеокамеры??? Чтобы сложнее было выходить/выбегать при пожаре?!

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Гость

14:22:24 06-11-2024

принудительно принудят?

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Барнаулец

14:25:46 06-11-2024

А что у нас где-то в многоквартирных домах не металлические двери? Я думаю только в аварийных многоквартирных домах...

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Гость

16:26:30 06-11-2024

Барнаулец (14:25:46 06-11-2024) А что у нас где-то в многоквартирных домах не металлические ... Откуда депутатам госдуры знать, как живут обычные люди?

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Гость

14:29:32 06-11-2024

Замечательная идея про стальные двери! Еще бы пулемет на крышу...

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Гость

14:42:30 06-11-2024

Гость (14:29:32 06-11-2024) Замечательная идея про стальные двери! Еще бы пулемет на кры... Вы можете попридержать свои инициативы? А то завтра увидим в квитанциях новую строку расходов на установку пулеметов на крышу. Или включат в капремонт и повысят тариф.)))

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Гость

14:49:14 06-11-2024

зачем пулемет? надо сделать дырку над дверью чтобы кипяток на голову нападающего лить или масло раскаленное

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Гость

14:57:53 06-11-2024

нет ребята - пулемета я вам не дам

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гость

16:09:18 06-11-2024

Проще говоря-власть имущий признался что они не могут обеспечить безопасность граждан,хоть один честный депутат нашелся

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Гость

16:56:15 06-11-2024

Ров с крокодилами. Без них никак.

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Гость

21:44:34 06-11-2024

Ток через дверь пустить.

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Гость

07:54:29 07-11-2024

Близок крах?

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