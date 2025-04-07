В Госдуме призвали увеличить штраф за мат в десять раз

Сейчас максимальное наказание за нецензурную брань — тысяча рублей или 15 суток ареста

07 апреля 2025, 17:31, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил увеличить штрафы за мат в общественных местах с 1 до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Сейчас по ст. 20.1 КоАП РФ нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство. За такие действия можно получить штраф (500–1000 рублей) или же арест на срок до 15 суток.

"Мы смогли вместе разработать при поддержке общественности и ряда юристов и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете. Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики. В рамках своей работы в Государственной Думе я внесу такое предложение в работу нашей межфракционной комиссии", – заявил Аксененко.

Он добавил, что инициативу рассмотрят в рамках рабочей группы и комитетов Госдумы. Кроме того, предлагается повысить штрафы для юридических лиц, которые организуют концерты с артистами, использующими мат.