В Госдуме призвали увеличить штраф за мат в десять раз
Сейчас максимальное наказание за нецензурную брань — тысяча рублей или 15 суток ареста
07 апреля 2025, 17:31, ИА Амител
Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил увеличить штрафы за мат в общественных местах с 1 до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Сейчас по ст. 20.1 КоАП РФ нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство. За такие действия можно получить штраф (500–1000 рублей) или же арест на срок до 15 суток.
"Мы смогли вместе разработать при поддержке общественности и ряда юристов и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете. Мы считаем, что нужно увеличивать штрафы за использование ненормативной лексики. В рамках своей работы в Государственной Думе я внесу такое предложение в работу нашей межфракционной комиссии", – заявил Аксененко.
Он добавил, что инициативу рассмотрят в рамках рабочей группы и комитетов Госдумы. Кроме того, предлагается повысить штрафы для юридических лиц, которые организуют концерты с артистами, использующими мат.
18:13:06 07-04-2025
Часто депутатов и чиновников стали материть)))
18:48:31 07-04-2025
Лишь бы кукарекнуть... А если нет ни аудиозаписи, ни экспертизы по установлению автора мата, то чем будет доказан факт сквернословия, допущенный конкретным физическим лицом?
Кроме того, почему деньги в форме штрафа присваивает государство, даже если отнюдь не его слух был оскорблён, а персонально лишь тех граждан, которые непосредственно стали жертвами нецензурной брани?
19:02:37 07-04-2025
А многозначительно молчать, глядя боярину в глаза, ещё можно?
22:51:48 07-04-2025
больше патрулей по городу. дети матерятся 99 процентов от 7 лет и раньше
07:57:06 08-04-2025
Гость (22:51:48 07-04-2025) больше патрулей по городу. дети матерятся 99 процентов от 7 ...
Ну так если их родители матом говорят, чем дети будут лучше? У нас только одно - рожать за деньги и попрошайничать!
12:35:53 08-04-2025
Что толку увеличивать штраф, если его все равно никогда не применяют?