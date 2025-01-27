В России могут разблокировать запрещенные соцсети при одном условии

Это произойдет, если российские инвесторы купят 50% доли заблокированной социальной сети

27 января 2025, 08:45, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выход из ситуации с блокировкой соцсетей в России. По его словам, восстановить доступ к иностранным приложениям на территории страны можно, если продать половину их долей российским инвесторам. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат направил соответствующее обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву:

"Прошу разъяснить позицию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по следующему вопросу. Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением ее внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения ее из перечня запрещенных в нашей стране?" – сказано в документе.

По словам Чернышова, аналогичные шаги ряда государств подтверждают, что национальный контроль над цифровыми сервисами обеспечит суверенитет в информационной сфере. Парламентарий уверен, что возобновление доступа российских пользователей к заблокированным платформам целесообразно, если они будут соблюдать законодательные нормы и национальные интересы РФ.