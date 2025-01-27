В России могут разблокировать запрещенные соцсети при одном условии
Это произойдет, если российские инвесторы купят 50% доли заблокированной социальной сети
27 января 2025, 08:45, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выход из ситуации с блокировкой соцсетей в России. По его словам, восстановить доступ к иностранным приложениям на территории страны можно, если продать половину их долей российским инвесторам. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат направил соответствующее обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву:
"Прошу разъяснить позицию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по следующему вопросу. Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением ее внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения ее из перечня запрещенных в нашей стране?" – сказано в документе.
По словам Чернышова, аналогичные шаги ряда государств подтверждают, что национальный контроль над цифровыми сервисами обеспечит суверенитет в информационной сфере. Парламентарий уверен, что возобновление доступа российских пользователей к заблокированным платформам целесообразно, если они будут соблюдать законодательные нормы и национальные интересы РФ.
08:52:13 27-01-2025
Где-то было подобное предложение недавно.
Может интересно у нас кто-нибудь купить половину Ютуба?
09:05:17 27-01-2025
Гость (08:52:13 27-01-2025) Где-то было подобное предложение недавно.Может интересно... Можно рутуб смело считать нашей половиной ютуба, т.к. будет ровно тоже самое.
09:04:00 27-01-2025
Бессмысленно. Смысл бы был разработку и налоговое резиденство в РФ переместить. Но тогда уж инвестировать в собственные продукты имеет больше смысла. Зачем нам иностранная рекламная площадка? Там 90% разработки вокруг чуждых бизнес-моделей, опирающихся на тамошние законы и налоговые нормы. Кроме названия ничего не останется при адаптации. И аудитория вся разбежится платежеспособная, а значит будет тот же vk.
09:40:18 27-01-2025
Ну вот, лоббисты проклюнулись.
Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. (с) В. Маяковский
09:52:22 27-01-2025
Гость (09:40:18 27-01-2025) Ну вот, лоббисты проклюнулись. Если звезды зажигают, зна... Пусть на свои зажигают, тогда вопросов нет.
09:56:28 27-01-2025
Гость (09:40:18 27-01-2025) Ну вот, лоббисты проклюнулись. Если звезды зажигают, зна... Вы путаете, это не лоббисты, а популисты.
Если посмотреть стоимость этих компаний, то выйдет, что даже продав Газпром с Роснефтью. Денег не хватит. И вот этот человек это прекрасно понимает
10:19:16 27-01-2025
Не надо.
10:34:26 27-01-2025
Правильный роутер плюс три буквы и все работает, у меня все ютубы и соцсети работают так же как и до "блокировки", работают на всех устройствах без лишних манипуляции в максимальном качестве и без тормозов и лагов.
10:46:16 27-01-2025
Ахаха (10:34:26 27-01-2025) Правильный роутер плюс три буквы и все работает, у меня все ... ну и контингент почистился от тех, кто не справился с задачкой
11:12:59 27-01-2025
Ахаха (10:34:26 27-01-2025) Правильный роутер плюс три буквы и все работает, у меня все ... Пока работают. Сообразительный Вы наш.
10:39:24 27-01-2025
нинадо!
10:50:56 27-01-2025
Какой цинизм, то есть они заблокированы для того чтобы их купили наши бизнесмены, шантаж по русски)
11:16:34 27-01-2025
Трамп обещвет блокировать полностью тик-ток, но если продадут амерский сегмент американским предпринимателям, то соцсеть будет спокойно работать в США. Здесь же аналогичное предложение, только про РФ и ютуб.
11:27:57 27-01-2025
Что за бред! С чего вдруг соцсеть с мировым охватом наполовину отдадут России только для того, чтобы эта соцсеть работала в России, где население по сравнению с теми же азиатскими странами просто мизерное.
12:54:01 27-01-2025
Ирина (11:27:57 27-01-2025) Что за бред! С чего вдруг соцсеть с мировым охватом наполови... Это называется мания величия
17:08:25 27-01-2025
Гость (12:54:01 27-01-2025) Это называется мания величия ... Это даже не мания величия. Это шизофрения. И все эти компании ничего не теряют абсолютно! Нафиг им этот проблемный сегмент рынка не сдался. Без него проще.
21:04:34 27-01-2025
Гость (17:08:25 27-01-2025) Это даже не мания величия. Это шизофрения. И все эти компани... пфф. франшизу могут запустить, продав технические наработки. сделать youtube.ru по проекту гугла, с блэкджеком и ркн. и с нашей рекламой и лецензионными ограничениями. и даже можно трансграничный обмен частью контента организовать. если хоть какую-то выгоду для себя увидят. сомневаюсь, что это будет сильно отличаться от вк и рутуба