НОВОСТИОбщество

В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии до 1,5-2 лет

Как считает депутат Соболев, это позволит создать мощную и обученную армию, которая сможет отражать потенциальные атаки противников

04 декабря 2023, 08:47, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В текущей военно-политической обстановке в России назрел вопрос увеличения срока службы в армии. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По мнению парламентария, увеличение срока службы позволит создать мощную и обученную армию, которая сможет отражать потенциальные атаки противников. Соболев подчеркнул, что финальное решение в этом вопросе будет за президентом России, однако сам депутат эту инициативу поддерживает.

"Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину", – добавил он.

Отметим, что это не первый член Госдумы, который считает необходимым вернуть срок службы в армии два года. Незадолго до Соболева это мнение высказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его мнению, это поможет повысить качество мобилизационного ресурса.

Армия Госдума призыв в армию

Комментарии 31

Avatar Picture
Гость

09:25:53 04-12-2023

современная техника требует , чтоб её обслуживали современные обученные контрактники, а те кто по повестке призываются не подпускаются к совтременной технике . только охранять и подметать.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:15 04-12-2023

Так мы 20 лет шли к профессиональной армии и уже почти готовы были отказаться от призыва.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:24 04-12-2023

а контрактники в начале сво отказывались идти туда, они же шли за плюшками от государства

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:06 04-12-2023

Все правильно, а если на флот то 3 года, а то пенсию +5 то и армию тоже надо....

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Отак ота!

10:14:34 04-12-2023

Гость (10:03:24 04-12-2023) а контрактники в начале сво отказывались идти туда, они же ш... А, типа, 18-летнего призывника можно и забесплатно в окоп сунуть.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:58 04-12-2023

Отак ота! (10:14:34 04-12-2023) А, типа, 18-летнего призывника можно и забесплатно в окоп су... Да.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:31:23 04-12-2023

Какие то "пилюлькины" пишут "диктант в кащенко" . Пора давно было сделать ,как и раньше - служить надо по два и три года ,а то придут "пивные ботаники" на один год и так и свалят ботаниками. Нет ребята там не тут и Родину научат любить . Я вот лично 3 года в ВМФ отслужил на эсминце и с радостью вспоминаю службу.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:43:19 04-12-2023

гость (10:31:23 04-12-2023) Какие то "пилюлькины" пишут "диктант в кащенко" . Пора давно... А у меня одного товарища на овощебаза продали и он весь срок службы овощи Киргизам грузил. Другой служивый наркоманом вернулся. Только один из автомата два раза стрелял. Вряд-ли если бы они там больше время провели всё круто поменялось

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:03 04-12-2023

Гость (10:43:19 04-12-2023) А у меня одного товарища на овощебаза продали и он весь срок... В каких годах служили? 20 лет назад?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Так вперёд, на свой эсминец!

10:56:06 04-12-2023

гость (10:31:23 04-12-2023) Какие то "пилюлькины" пишут "диктант в кащенко" . Пора давно... Покажи мастер-класс!😆

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:29 04-12-2023

гость (10:31:23 04-12-2023) Какие то "пилюлькины" пишут "диктант в кащенко" . Пора давно... А я вот не служил и тоже с теплом это время вспоминаю. С родными и близкими людьми был, помогал им. Работал на благо родины, а так же немного науке помогал в силу возможностей.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:49 04-12-2023

Гость (11:22:29 04-12-2023) А я вот не служил и тоже с теплом это время вспоминаю. С род... а в окоп тебя засунут, что будешь делать? Мамку будешь звать на помощь или жену?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:43 04-12-2023

гость (10:31:23 04-12-2023) Какие то "пилюлькины" пишут "диктант в кащенко" . Пора давно... Хлеборезом мог бы и 4 года прислуживать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:50 04-12-2023

Целый ряд политологов уже открыто заявляют, что страна вступила в столетний цикл мировых воин 1812 - 1914 - 2014. И что бои будут идти вплоть до 2045 года. Поэтому судьба молодых уже предрешена. Так что готовьтесь!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:53 04-12-2023

Как при Романовых на 25 лет. Традиционенько получиться.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:27 04-12-2023

Здравое решение. Должны пройти все стади. Слон, черпак и дед. Служил два года и нормально. Чай, сахар, масло и яйцо, такое не забудешь!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:27 04-12-2023

рожайте побольше, пусть служат подольше, отстанем от гнилого Запада подальше. Португалию догонять и обгонять уже незачем, оказывается.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:51 04-12-2023

Гость (11:03:27 04-12-2023) рожайте побольше, пусть служат подольше, отстанем от гнилого... Как увеличение срока службы влияет на отставание от Запада?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:04 04-12-2023

Гость (11:10:51 04-12-2023) Как увеличение срока службы влияет на отставание от Запада?... Ну так а честно трудится-то кто будет, создавать конкурентный продукт? Налоги платить...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:39:23 04-12-2023

Гость (11:10:51 04-12-2023) Как увеличение срока службы влияет на отставание от Запада?... а хотя бы так что молоджь будет отсутсвовать в произведстве чего либо не 1 год, а 2 года. Работать и так не кому - уже везде пишут про дефицит работников

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:33 04-12-2023

Гость (11:10:51 04-12-2023) Как увеличение срока службы влияет на отставание от Запада?... Да запад уже и догонять не стоит. Не Догонят. Но некоторые просто не догоняют.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:04 04-12-2023

Правильно! Не жили, дак и неча начинать.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:03 04-12-2023

Гость (11:04:04 04-12-2023) Правильно! Не жили, дак и неча начинать.... То есть для вас жизнь - это не служить в армии? ОК. Учись, получай отсрочку. Иди в ИТ-отрасль, получай бронь.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:51 04-12-2023

Гость (11:12:03 04-12-2023) То есть для вас жизнь - это не служить в армии? ОК. Учись, п... Я так и сделал. И пережил уже 5 или 6 воин. На днях был на похоронах убитого соседа. Ему 32 года и он смотрел на меня как на старика и поэтому как на пустое место. Но я жив и еще буду жить, а его уже нет и через год его уже никто не вспомнит.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:53 04-12-2023

У нас в стране каждое покление имело свою войну, воевало и частично было убито. Поэтому каждому свое.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:20 04-12-2023

Гость (11:07:53 04-12-2023) У нас в стране каждое покление имело свою войну, воевало и ч... Все спасаем кого-то, страна спаситель)))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:36 04-12-2023

Гость (11:07:53 04-12-2023) У нас в стране каждое покление имело свою войну, воевало и ч... Да вы "батенька"нацист - только они на воротах концлагеря Бухенвальд написали "Jedem das Seine" (Каждому - своё). Однако какой вы!!!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:24 04-12-2023

Порядок там для начала навели бы. Ничего не изменилось за 30 лет. Престижа армии нет. Всё из-под палки.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:03 04-12-2023

Пусть сначала генералиссимусы срочную службу отслужат

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:36 04-12-2023

я забыл, а в каких войсках служили те, кто призывает нас подольше послужить им, да повоевать? путин, медведев, шойгу?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:37 04-12-2023

На Украине уже с 17 лет мобилизуют. А на сколько лет вообще неизвестно. До конца. Может и быстро, если конец сразу наступит

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров