В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии до 1,5-2 лет
Как считает депутат Соболев, это позволит создать мощную и обученную армию, которая сможет отражать потенциальные атаки противников
04 декабря 2023, 08:47, ИА Амител
В текущей военно-политической обстановке в России назрел вопрос увеличения срока службы в армии. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
По мнению парламентария, увеличение срока службы позволит создать мощную и обученную армию, которая сможет отражать потенциальные атаки противников. Соболев подчеркнул, что финальное решение в этом вопросе будет за президентом России, однако сам депутат эту инициативу поддерживает.
"Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину", – добавил он.
Отметим, что это не первый член Госдумы, который считает необходимым вернуть срок службы в армии два года. Незадолго до Соболева это мнение высказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его мнению, это поможет повысить качество мобилизационного ресурса.
09:25:53 04-12-2023
современная техника требует , чтоб её обслуживали современные обученные контрактники, а те кто по повестке призываются не подпускаются к совтременной технике . только охранять и подметать.
09:33:15 04-12-2023
Так мы 20 лет шли к профессиональной армии и уже почти готовы были отказаться от призыва.
10:03:24 04-12-2023
а контрактники в начале сво отказывались идти туда, они же шли за плюшками от государства
10:14:06 04-12-2023
Все правильно, а если на флот то 3 года, а то пенсию +5 то и армию тоже надо....
10:14:34 04-12-2023
Гость (10:03:24 04-12-2023) а контрактники в начале сво отказывались идти туда, они же ш... А, типа, 18-летнего призывника можно и забесплатно в окоп сунуть.
19:56:58 04-12-2023
Отак ота! (10:14:34 04-12-2023) А, типа, 18-летнего призывника можно и забесплатно в окоп су... Да.
10:31:23 04-12-2023
Какие то "пилюлькины" пишут "диктант в кащенко" . Пора давно было сделать ,как и раньше - служить надо по два и три года ,а то придут "пивные ботаники" на один год и так и свалят ботаниками. Нет ребята там не тут и Родину научат любить . Я вот лично 3 года в ВМФ отслужил на эсминце и с радостью вспоминаю службу.
10:43:19 04-12-2023
гость (10:31:23 04-12-2023) Какие то "пилюлькины" пишут "диктант в кащенко" . Пора давно... А у меня одного товарища на овощебаза продали и он весь срок службы овощи Киргизам грузил. Другой служивый наркоманом вернулся. Только один из автомата два раза стрелял. Вряд-ли если бы они там больше время провели всё круто поменялось
11:10:03 04-12-2023
Гость (10:43:19 04-12-2023) А у меня одного товарища на овощебаза продали и он весь срок... В каких годах служили? 20 лет назад?
10:56:06 04-12-2023
гость (10:31:23 04-12-2023) Какие то "пилюлькины" пишут "диктант в кащенко" . Пора давно... Покажи мастер-класс!😆
11:22:29 04-12-2023
гость (10:31:23 04-12-2023) Какие то "пилюлькины" пишут "диктант в кащенко" . Пора давно... А я вот не служил и тоже с теплом это время вспоминаю. С родными и близкими людьми был, помогал им. Работал на благо родины, а так же немного науке помогал в силу возможностей.
11:57:49 04-12-2023
Гость (11:22:29 04-12-2023) А я вот не служил и тоже с теплом это время вспоминаю. С род... а в окоп тебя засунут, что будешь делать? Мамку будешь звать на помощь или жену?
12:12:43 04-12-2023
гость (10:31:23 04-12-2023) Какие то "пилюлькины" пишут "диктант в кащенко" . Пора давно... Хлеборезом мог бы и 4 года прислуживать
10:33:50 04-12-2023
Целый ряд политологов уже открыто заявляют, что страна вступила в столетний цикл мировых воин 1812 - 1914 - 2014. И что бои будут идти вплоть до 2045 года. Поэтому судьба молодых уже предрешена. Так что готовьтесь!
10:53:53 04-12-2023
Как при Романовых на 25 лет. Традиционенько получиться.
10:56:27 04-12-2023
Здравое решение. Должны пройти все стади. Слон, черпак и дед. Служил два года и нормально. Чай, сахар, масло и яйцо, такое не забудешь!
11:03:27 04-12-2023
рожайте побольше, пусть служат подольше, отстанем от гнилого Запада подальше. Португалию догонять и обгонять уже незачем, оказывается.
11:10:51 04-12-2023
Гость (11:03:27 04-12-2023) рожайте побольше, пусть служат подольше, отстанем от гнилого... Как увеличение срока службы влияет на отставание от Запада?
11:25:04 04-12-2023
Гость (11:10:51 04-12-2023) Как увеличение срока службы влияет на отставание от Запада?... Ну так а честно трудится-то кто будет, создавать конкурентный продукт? Налоги платить...
15:39:23 04-12-2023
Гость (11:10:51 04-12-2023) Как увеличение срока службы влияет на отставание от Запада?... а хотя бы так что молоджь будет отсутсвовать в произведстве чего либо не 1 год, а 2 года. Работать и так не кому - уже везде пишут про дефицит работников
17:19:33 04-12-2023
Гость (11:10:51 04-12-2023) Как увеличение срока службы влияет на отставание от Запада?... Да запад уже и догонять не стоит. Не Догонят. Но некоторые просто не догоняют.
11:04:04 04-12-2023
Правильно! Не жили, дак и неча начинать.
11:12:03 04-12-2023
Гость (11:04:04 04-12-2023) Правильно! Не жили, дак и неча начинать.... То есть для вас жизнь - это не служить в армии? ОК. Учись, получай отсрочку. Иди в ИТ-отрасль, получай бронь.
11:34:51 04-12-2023
Гость (11:12:03 04-12-2023) То есть для вас жизнь - это не служить в армии? ОК. Учись, п... Я так и сделал. И пережил уже 5 или 6 воин. На днях был на похоронах убитого соседа. Ему 32 года и он смотрел на меня как на старика и поэтому как на пустое место. Но я жив и еще буду жить, а его уже нет и через год его уже никто не вспомнит.
11:07:53 04-12-2023
У нас в стране каждое покление имело свою войну, воевало и частично было убито. Поэтому каждому свое.
11:27:20 04-12-2023
Гость (11:07:53 04-12-2023) У нас в стране каждое покление имело свою войну, воевало и ч... Все спасаем кого-то, страна спаситель)))
12:17:36 04-12-2023
Гость (11:07:53 04-12-2023) У нас в стране каждое покление имело свою войну, воевало и ч... Да вы "батенька"нацист - только они на воротах концлагеря Бухенвальд написали "Jedem das Seine" (Каждому - своё). Однако какой вы!!!!
11:56:24 04-12-2023
Порядок там для начала навели бы. Ничего не изменилось за 30 лет. Престижа армии нет. Всё из-под палки.
12:14:03 04-12-2023
Пусть сначала генералиссимусы срочную службу отслужат
12:29:36 04-12-2023
я забыл, а в каких войсках служили те, кто призывает нас подольше послужить им, да повоевать? путин, медведев, шойгу?
13:06:37 04-12-2023
На Украине уже с 17 лет мобилизуют. А на сколько лет вообще неизвестно. До конца. Может и быстро, если конец сразу наступит