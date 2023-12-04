В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии до 1,5-2 лет

Как считает депутат Соболев, это позволит создать мощную и обученную армию, которая сможет отражать потенциальные атаки противников

04 декабря 2023, 08:47, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В текущей военно-политической обстановке в России назрел вопрос увеличения срока службы в армии. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

По мнению парламентария, увеличение срока службы позволит создать мощную и обученную армию, которая сможет отражать потенциальные атаки противников. Соболев подчеркнул, что финальное решение в этом вопросе будет за президентом России, однако сам депутат эту инициативу поддерживает.

"Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести комплекс тренировочных мероприятий, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину", – добавил он.

Отметим, что это не первый член Госдумы, который считает необходимым вернуть срок службы в армии два года. Незадолго до Соболева это мнение высказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его мнению, это поможет повысить качество мобилизационного ресурса.