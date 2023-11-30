Напоминаем о льготах, которые положены участникам СВО и их семьям

30 ноября 2023, 07:14, ИА Амител

Военные / Фото: amic.ru

Сохранится ли в Алтайском крае в 2024 году поддержка участников СВО спросили у губернатора Виктора Томенко во время прямой линии, которая прошла 23 ноября. Глава региона напомнил, что для военных и их семей в Алтайском крае действует около 40 мер поддержки или региональных льгот. И помощь семьям будут продолжать оказывать, подчеркнул Томенко. Amic.ru рассказывает, как в нашем регионе помогают участникам спецоперации и их семьям.

Что пообещал губернатор?

"Будут ли в следующем году в Алтайском крае продлены меры социальной поддержки для бойцов и членов их семей?" – с таким вопросом к губернатору обратился участник спецоперации Константин Кулешов.

Будут, пообещал Виктор Томенко, отметив, что изначально пакет мер поддержки был утвержден до конца 2023 года. Однако сейчас, по просьбе губернатора, идет работа по продлению мер соцпомощи для участников СВО и их семей на весь 2024 год.

При этом губернатор сообщил, что есть вероятность расширить перечень мер социальной поддержки.

В частности, есть предложение рассмотреть опыт других регионов по освобождению участников СВО от уплаты транспортного налога. Всего же на поддержку участников СВО и их семей только из краевого бюджета в этом году было направлено порядка 3 миллиардов рублей, подчеркнул глава региона.

"Все это будет сохранено и продлено. Мы эти категории еще будем расширять и, конечно, подумаем о других мерах поддержки. В некоторых регионах по транспортному налогу делают послабления – нам тоже надо глянуть. Нам очень важна обратная связь от семей, жителей края, общественности. Это поддержка, забота, защита. Мы полны решимости и дальше продолжать такую работу столько, сколько будет нужно", – отметил Виктор Томенко.

Но и это еще не все. Губернатор Алтайского края сообщил, что дети участников СВО смогут за счет государства посетить выставку "Россия" в Москве на ВДНХ.

Первая группа счастливчиков уже побывала в столице России. А всего туда собираются свозить 750 детей.

Губернатор сообщил, что на данный момент в Алтайском крае проживают около 2000 детей-школьников и 1500 детей дошкольного возраста из семей участников специальной военной операции.

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Какие меры поддержки участников СВО действуют в Алтайском крае?

Выплаты

Военным, которые заключили контракт в период СВО на год или больший срок, полагается единовременная выплата 195 тысяч рублей. Но если условия контракта не были выполнены, ее придется вернуть;

в зоне спецоперации все участники СВО получают довольствие в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Оно начинается от 24 тысяч рублей в месяц, сказано на сайте Минобороны;

все участники СВО получают статус ветеранов боевых действий. Добровольцы также имеют статус военнослужащих и обладают правом на те же выплаты и льготы, что и контрактники;

есть и региональные меры поддержки. Если военнослужащий из Алтайского края получил ранение, ему платят 500 тысяч рублей. Участники СВО, заключившие контракт в крае, получают 100 тысяч рублей;

тем, кто заключил контракт о прохождении службы как минимум на шесть месяцев в именных подразделениях ВС РФ, платят 100 тысяч рублей. Мобилизованные в регионе получают 100 тысяч рублей.

Трудовые гарантии (проверить информацию сможет только Управление по труду и занятости населения)

На период мобилизации трудовой договор с мобилизованным не прекращается, а приостанавливается, за работником сохраняется его место. Кроме того, период приостановления договора записывается в трудовой стаж. Должности за мобилизованными госслужащими также сохраняются: период прохождения военной службы будет включен в стаж гражданской службы. Договор может быть расторгнут, только если работник не вышел на работу в течение трех месяцев после окончания службы.

Фонд помощи участников СВО "Защитники Отечества"/ Фото: amic.ru

Социальная поддержка

Мобилизованным продлены сроки предоставления налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС) и налоговых расчетов о выплаченных иностранным организациям доходах и об удержанных налогах, расчетов сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, а также расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности;

выплаты участников СВО освобождаются от НДФЛ. Суточные тех, кто командирован на новые территории, также не облагаются налогом. Военные освобождаются от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ, они также не платят пени при просрочке взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме;

в отношении мобилизованных и добровольцев приостанавливается судопроизводство, кроме обязательств по алиментам и возмещению вреда в связи с потерей кормильца. Арестовывать их денежные средства запрещено;

участники СВО также освобождены от уплаты пошлины при получении паспорта РФ и водительских прав взамен утраченных;

солдаты могут бесплатно проконсультироваться у юристов по вопросам оформления статуса добровольца, получения неденежного довольствия и иных выплат, оформления кредитных каникул, списания долгов и по другим вопросам;

военнослужащие, которые стали инвалидами боевых действий, имеют право на профессиональное обучение и переподготовку без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с нее.

Фонд "Защитники Отечества"/ Фото: amic.ru

Кредитные каникулы

Мобилизованные, добровольцы и члены их семей смогут воспользоваться кредитными каникулами, а также услугой по любым потребительским кредитам и по ипотеке. Право на кредитные каникулы имеют и призванные на военную службу предприниматели, которые являются единственными участниками ООО;

отсрочку по кредиту предоставляют на период участия в СВО (плюс 30 дней). Если мобилизованный заболел или был ранен, льготы продлеваются на срок пребывания в госпитале. Если участник СВО погиб или получил инвалидность первой группы во время боевых действий, то все его долги полностью списываются;

для солдат действует программа льготного автокредитования. В рамках льготных ипотечных программ для них могут увеличивать предельный срок регистрации по адресам построенного или купленного жилья и госрегистрации прав на дом. Продлевается срок на период приостановления исполнения заемщиком своих обязательств по кредиту;

кроме того, к ушедшим на СВО предпринимателям не применяются санкции за нарушение сроков по арендной плате. В отношении мобилизованных ФНС приостановила контрольные мероприятия.

Образование

Участники СВО могут поступать на бюджетные места в вузы по отдельной квоте по результатам вступительных испытаний. А те, кто учится на платном отделении, смогут перевестись на бюджет при отсутствии академической задолженности, дисциплинарных взысканий и долга за обучение.

Другие льготы

Участники СВО имеют право получить земельные участки бесплатно по месту регистрации и пребывания. Это не касается лишь Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Там рекомендовано вместо предоставления участка определить другие меры поддержки;

военные и сотрудники силовых ведомств могут не отчитываться о своих доходах. На мобилизованных не распространяются антикоррупционные ограничения;

ветеранам боевых действий предоставляется право на льготный проезд.

Форма военного/ Фото: amic.ru

Какие льготы получают семьи мобилизованных?

Для всех членов семьи действуют следующие меры поддержки:

помощь в получении социальных выплат;

социально-бытовая помощь;

бесплатная юридическая помощь;

психологическая помощь;

содействие в участии в социокультурных мероприятиях;

закрепление за всеми семьями кураторов и социальных координаторов;

содействие в поиске работы и организации профессионального обучения;

в случае гибели участника СВО члены семьи получают единовременную выплату в размере 5 млн рублей. В случае увечья выплата составляет 3 млн рублей;

право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего военного – дети, братья, сестры и внуки. Братья, сестры и внуки получают пенсию, если у них нет трудоспособных родителей;

в Алтайском крае члены семей погибших участников СВО в равных долях получают 1 млн рублей;

члены семей погибших ветеранов освобождаются от уплаты налога на легковые автомобили;

также члены семей имеют право на получение вне очереди деловой древесины;

члены семей участников СВО могут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если это жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за него, которая не будет зависеть от звания, должности и выслуги лет военного;

при оценке нуждаемости семей мобилизованных в мерах соцподдержки доходы мобилизованных не учитываются;

право на выплаты есть у "фактического воспитателя", который воспитывал и содержал погибшего на СВО военного до достижения им 18 лет;

приоритетное предоставление социальных услуг во всех формах социального обслуживания, независимо от состава семьи.

Фото: amic.ru

Для детей: