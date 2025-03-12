В Госдуме продолжат добиваться введения доплат пенсионерам с 30-летним рабочим стажем
Ранее законопроект депутатов ЛДПР отклонили
12 марта 2025, 17:45, ИА Амител
Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться введения доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.
Напомним, что в прошлом году группа депутатов ЛДПР во главе со Слуцким внесла законопроект, который предполагал ввести доплату к страховой пенсии для людей с большим стажем. Госдума отклонила этот документ.
"Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР", – заявил Слуцкий.
Он добавил, что партия хочет, чтобы пожилые россияне могли жить достойно. Он подчеркнул, что эта сумма позволит старшему поколению хоть немного обеспечить себе качественную жизнь.
18:38:40 12-03-2025
Опять, вместо трудовой, забота о "социальной" пенсии!? Кто дольше трудился и, соответственно, внёс бОльшую сумму налогов, тому и надлежит адекватно повысить пенсию, присовокупив к ней набегающие из года в год проценты по советским вкладам, которые походя власть обесценила аж на три порядка, однако должным образом не проиндексировала и не вернула до сих пор (спустя уже треть столетия!)!
19:24:21 12-03-2025
Гость (18:38:40 12-03-2025) Опять, вместо трудовой, забота о "социальной" пенсии!? Кто д... Вот чтобы не было таких разногласий ни кому и не будут увеличивать
19:26:53 12-03-2025
Гость (18:38:40 12-03-2025) Опять, вместо трудовой, забота о "социальной" пенсии!? Кто д... Читайте внимательно, не к социальной, а к страховой
20:19:29 12-03-2025
Гость (19:26:53 12-03-2025) Читайте внимательно, не к социальной, а к страховой... Один хрен - лишь бы не к трудовой!
18:46:33 12-03-2025
Ничего себе, 😳, а тем у кого меньше так и оставить 13-18 тысяч? Вообще то для нормального, здорового человека 30 лет стажа это не особая заслуга.
08:59:16 13-03-2025
Гость (18:46:33 12-03-2025) Ничего себе, 😳, а тем у кого меньше так и оставить 13-18 ты...
А что заслуга для нормального здорового человека? Сидеть на шее у родных или государства? Мне 50 лет, стаж 27,5 лет
10:13:46 13-03-2025
Гость (08:59:16 13-03-2025) А что заслуга для нормального здорового человека? Сидеть... Ну так это нормально, какие тебе привилегии за это? Работаешь- деньги получаешь. На пенсию на пять лет раньше выйдешь, чем те, у кого стажа не хватит.
19:25:21 12-03-2025
Пчелы против меда
19:31:45 12-03-2025
А у кого стаж 37 лет, но не пенсионер ?
02:41:45 17-03-2025
Гость (19:31:45 12-03-2025) А у кого стаж 37 лет, но не пенсионер ?... Если у вас стаж 37 лет, то вы уже можете идти на пенсию, женщинам надо 37, а мужчинам 42 года льготного стажа, то есть декрет не входит, административные не входят
20:03:34 12-03-2025
Надоела эта забота со стороны доброжелателей. Вы сделайте хоть что то для людей пожилого возраста. Вы только трескотня устраиваете. Вы просто возьмите и поживите нате деньги, которые выплачиваете пенсионерам. Коммуналка растёт лекарство дорожает, на продукты цены каждый день меняются. Рыбу уже просто не возможно брать. Только готовите всякие документы подаете депутатам. Они и не собираются положительно решать. У них другие заботы. Дай Бог нам пенсионерам терпения и здоровья. А всё это что вы делаете по отношению к нам пусть останется на вашей совести. Дай Бог вам всего хорошего. При всё том мы всё равно люди хорошие. У нас чистая душа. Нечего не поделаешь Родину не выбирают!!!
20:20:16 12-03-2025
Стравливают людей, некоторые уже завидуют инвалидам и тем, кто получает социальную пенсию, потому что им повысят на 14,75%, а не на 9,5%. Хотя не учитывают, что эти социальные пенсии минимальные 13 тысяч ее более. Люди еле выживают.
08:54:12 13-03-2025
Гость (18:46:33 12-03-2025) Ничего себе, 😳, а тем у кого меньше так и оставить 13-18 ты... А если цифру 30 заменить на 40 ? Может тогда пройдет? Хотя тоже сомнительно, чтобы депутаты приняли что-то хорошее для старшего поколения!
09:44:20 13-03-2025
ник (08:54:12 13-03-2025) А если цифру 30 заменить на 40 ? Может тогда пройдет? Хотя т...
40 лет это ветеран труда, там свои плюшки
21:10:13 29-03-2025
Гость (20:20:16 12-03-2025) Стравливают людей, некоторые уже завидуют инвалидам и тем, к... Никто не стравливает,14,75 % это 1 тыс с небольшим. Социальным доплачивают до прожиточного