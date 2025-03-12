НОВОСТИОбщество

В Госдуме продолжат добиваться введения доплат пенсионерам с 30-летним рабочим стажем

Ранее законопроект депутатов ЛДПР отклонили

12 марта 2025, 17:45, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться введения доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Напомним, что в прошлом году группа депутатов ЛДПР во главе со Слуцким внесла законопроект, который предполагал ввести доплату к страховой пенсии для людей с большим стажем. Госдума отклонила этот документ.

"Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР", – заявил Слуцкий.

Он добавил, что партия хочет, чтобы пожилые россияне могли жить достойно. Он подчеркнул, что эта сумма позволит старшему поколению хоть немного обеспечить себе качественную жизнь.

Госдума пенсии

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

18:38:40 12-03-2025

Опять, вместо трудовой, забота о "социальной" пенсии!? Кто дольше трудился и, соответственно, внёс бОльшую сумму налогов, тому и надлежит адекватно повысить пенсию, присовокупив к ней набегающие из года в год проценты по советским вкладам, которые походя власть обесценила аж на три порядка, однако должным образом не проиндексировала и не вернула до сих пор (спустя уже треть столетия!)!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:21 12-03-2025

Гость (18:38:40 12-03-2025) Опять, вместо трудовой, забота о "социальной" пенсии!? Кто д... Вот чтобы не было таких разногласий ни кому и не будут увеличивать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:53 12-03-2025

Гость (18:38:40 12-03-2025) Опять, вместо трудовой, забота о "социальной" пенсии!? Кто д... Читайте внимательно, не к социальной, а к страховой

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:19:29 12-03-2025

Гость (19:26:53 12-03-2025) Читайте внимательно, не к социальной, а к страховой... Один хрен - лишь бы не к трудовой!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:46:33 12-03-2025

Ничего себе, 😳, а тем у кого меньше так и оставить 13-18 тысяч? Вообще то для нормального, здорового человека 30 лет стажа это не особая заслуга.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:16 13-03-2025

Гость (18:46:33 12-03-2025) Ничего себе, 😳, а тем у кого меньше так и оставить 13-18 ты...
А что заслуга для нормального здорового человека? Сидеть на шее у родных или государства? Мне 50 лет, стаж 27,5 лет

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:46 13-03-2025

Гость (08:59:16 13-03-2025) А что заслуга для нормального здорового человека? Сидеть... Ну так это нормально, какие тебе привилегии за это? Работаешь- деньги получаешь. На пенсию на пять лет раньше выйдешь, чем те, у кого стажа не хватит.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
........🤥

19:25:21 12-03-2025

Пчелы против меда

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:45 12-03-2025

А у кого стаж 37 лет, но не пенсионер ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:41:45 17-03-2025

Гость (19:31:45 12-03-2025) А у кого стаж 37 лет, но не пенсионер ?... Если у вас стаж 37 лет, то вы уже можете идти на пенсию, женщинам надо 37, а мужчинам 42 года льготного стажа, то есть декрет не входит, административные не входят

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Как же

20:03:34 12-03-2025

Надоела эта забота со стороны доброжелателей. Вы сделайте хоть что то для людей пожилого возраста. Вы только трескотня устраиваете. Вы просто возьмите и поживите нате деньги, которые выплачиваете пенсионерам. Коммуналка растёт лекарство дорожает, на продукты цены каждый день меняются. Рыбу уже просто не возможно брать. Только готовите всякие документы подаете депутатам. Они и не собираются положительно решать. У них другие заботы. Дай Бог нам пенсионерам терпения и здоровья. А всё это что вы делаете по отношению к нам пусть останется на вашей совести. Дай Бог вам всего хорошего. При всё том мы всё равно люди хорошие. У нас чистая душа. Нечего не поделаешь Родину не выбирают!!!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:16 12-03-2025

Стравливают людей, некоторые уже завидуют инвалидам и тем, кто получает социальную пенсию, потому что им повысят на 14,75%, а не на 9,5%. Хотя не учитывают, что эти социальные пенсии минимальные 13 тысяч ее более. Люди еле выживают.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

08:54:12 13-03-2025

Гость (18:46:33 12-03-2025) Ничего себе, 😳, а тем у кого меньше так и оставить 13-18 ты... А если цифру 30 заменить на 40 ? Может тогда пройдет? Хотя тоже сомнительно, чтобы депутаты приняли что-то хорошее для старшего поколения!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:20 13-03-2025

ник (08:54:12 13-03-2025) А если цифру 30 заменить на 40 ? Может тогда пройдет? Хотя т...
40 лет это ветеран труда, там свои плюшки

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

21:10:13 29-03-2025

Гость (20:20:16 12-03-2025) Стравливают людей, некоторые уже завидуют инвалидам и тем, к... Никто не стравливает,14,75 % это 1 тыс с небольшим. Социальным доплачивают до прожиточного

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров