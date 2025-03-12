В Госдуме продолжат добиваться введения доплат пенсионерам с 30-летним рабочим стажем

Ранее законопроект депутатов ЛДПР отклонили

12 марта 2025, 17:45, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы от ЛДПР продолжат добиваться введения доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

Напомним, что в прошлом году группа депутатов ЛДПР во главе со Слуцким внесла законопроект, который предполагал ввести доплату к страховой пенсии для людей с большим стажем. Госдума отклонила этот документ.

"Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР", – заявил Слуцкий.

Он добавил, что партия хочет, чтобы пожилые россияне могли жить достойно. Он подчеркнул, что эта сумма позволит старшему поколению хоть немного обеспечить себе качественную жизнь.