Кабмин РФ проиндексировал социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля

На эти цели в бюджете Социального фонда предусмотрено около 85 млрд рублей

10 марта 2025, 14:55, ИА Амител

Инвестиции. Деньги / Фото: amic.ru

Правительство России проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Поддержка граждан – это приоритет работы правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства", – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, на такую пенсию могут рассчитывать россияне, не наработавшие право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и так далее). В таком случае выплату назначают на пять лет позже общеустановленного срока: в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин. Также социальные пенсии россияне получают по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Индексация затронет и государственные пенсии отдельных категорий граждан: военнослужащих, проходивших службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда; летчиков-испытателей; космонавтов, а также пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.

В бюджете Социального фонда на эти цели предусмотрели около 85 млрд рублей.