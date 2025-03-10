Кабмин РФ проиндексировал социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля
На эти цели в бюджете Социального фонда предусмотрено около 85 млрд рублей
10 марта 2025, 14:55, ИА Амител
Правительство России проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Поддержка граждан – это приоритет работы правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства", – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Напомним, на такую пенсию могут рассчитывать россияне, не наработавшие право на получение любого другого вида пенсии (страховая, по выслуге лет и так далее). В таком случае выплату назначают на пять лет позже общеустановленного срока: в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин. Также социальные пенсии россияне получают по инвалидности или по случаю потери кормильца.
Индексация затронет и государственные пенсии отдельных категорий граждан: военнослужащих, проходивших службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда; летчиков-испытателей; космонавтов, а также пострадавших от радиационных и техногенных катастроф.
В бюджете Социального фонда на эти цели предусмотрели около 85 млрд рублей.
00:51:40 11-03-2025
"Справедливость" власти по отношению к тем, кто достаточно долго работал и платил налоги: их пенсия проиндексирована на 9,5% (да и то не без конфуза - со сдвигом на месяц)!?
Довесок же тех пенсионеров, которые предпочитали гонять лодыря и заслуженно довольствуются социальным мизером, составит 14,75%, т.е. окажется в 1,5 раза больше (с трёх раз угадайте: за чей счёт?)!?
Одни недополучили, поскольку в своё время работали, другие получили с гаком, не утруждая себя, но разжалобив "сердобольное" правительство своим уж вконец нищебродным уровнем жизни!?
09:16:13 11-03-2025
А в результате ,все в одном положении-в положении жалкого прозябания.Но не забываем,что здесь помимо тех лодырей ,которые не работали,есть ещё и инвалиды и те кто потерял кормильца.