В Госдуме прокомментировали готовность Украины отказаться от 20% территорий

По словам депутата Колесника, у военных, с которыми он говорил, есть "очень серьезный наступательный порыв"

22 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник не верит в реалистичность сообщений СМИ о готовности Украины отказаться от 20% территорий. Как сообщает "Газета.ру", он напомнил, что Киев часто говорит одно, а делает другое – по этой причине спецоперацию следует продолжать.

"Вот эти разговоры, на что там Украина готова, скажем, интересные. Но пока, я думаю, они нереалистичны. Надо продолжать нашим войскам делать то, что они делают", – сказал он.

По словам Колесника, у военных, с которыми он говорил, есть "очень серьезный наступательный порыв". Ломать его нельзя "ни в коем случае".

Депутат также напомнил, что переговоры между Россией и США по поводу украинского конфликта сейчас продолжаются. По этой причине, даже если где-то и возникают подобные разговоры, то это уже "неплохо", поскольку движение происходит "в нужную сторону".