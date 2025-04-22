В Госдуме прокомментировали готовность Украины отказаться от 20% территорий
По словам депутата Колесника, у военных, с которыми он говорил, есть "очень серьезный наступательный порыв"
22 апреля 2025, 19:30, ИА Амител
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник не верит в реалистичность сообщений СМИ о готовности Украины отказаться от 20% территорий. Как сообщает "Газета.ру", он напомнил, что Киев часто говорит одно, а делает другое – по этой причине спецоперацию следует продолжать.
"Вот эти разговоры, на что там Украина готова, скажем, интересные. Но пока, я думаю, они нереалистичны. Надо продолжать нашим войскам делать то, что они делают", – сказал он.
По словам Колесника, у военных, с которыми он говорил, есть "очень серьезный наступательный порыв". Ломать его нельзя "ни в коем случае".
Депутат также напомнил, что переговоры между Россией и США по поводу украинского конфликта сейчас продолжаются. По этой причине, даже если где-то и возникают подобные разговоры, то это уже "неплохо", поскольку движение происходит "в нужную сторону".
20:48:56 22-04-2025
Пусть он своим примером покажет, впереди в пехоте....
20:59:51 22-04-2025
у военных, с которыми он говорил, есть "очень серьезный наступательный порыв", так и господина депутата, туда же - наступать
06:31:38 23-04-2025
Хорошо, что наступление ломать не будут. Хоть бы нас опять не обманули.
08:36:00 23-04-2025
Надо продолжать нашим войскам делать то, что они делают", – сказал он...
А он знает что войска РФ под Киевом были ?
10:09:11 23-04-2025
Территории не были целью СВО. Цели были другие