В Госдуме работают над важным для Алтайского края законопроектом для садоводов
Реализация проекта может способствовать решению задач продовольственной безопасности региона
23 мая 2025, 11:40, ИА Амител
В Госдуме поддержали в первом чтении законопроект, который существенно меняет правила ведения садоводства и огородничества, пишет "Атмосфера".
Цель законопроекта – упростить оформление недвижимости и постановку ее на кадастровый учет, а также запретить создание садоводств и огородничеств на землях, предназначенных для сельскохозяйственного использования. Депутаты стремятся внести ясность в определение инфраструктуры садовых участков, включив в нее не только коммуникации (водоснабжение, электричество, газ, канализация), но и различные строения, как постоянные, так и временные (кроме погребов в жилых домах).Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов подчеркнул, что данный законопроект важен для Алтайского края.
"Необходимость принятия обусловлена многочисленными обращениями садоводческих обществ, расположенных в окрестностях Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и других населенных пунктов", – отмечает издание со ссылкой на разъяснения Серова.
Он также указал, что реализация проекта может способствовать решению задач продовольственной безопасности Алтайского края, в частности, восполнению дефицита плодово-ягодной продукции.
В пояснительной записке к документу отмечается, что законодательство, регулирующее садоводство и огородничество для личных нужд, охватывает более 20 федеральных законов, а также Земельный, Градостроительный и Налоговый кодексы. При этом не все смежные законы приведены в соответствие. В результате наблюдается несогласованность в терминологии и регулировании.
12:01:36 23-05-2025
после того, как ввели налог на дачные сортиры, ничему, у наших законотворцов не удивляюсь, ведь проще навешать ярмо на простых людей, чем хорошенько поискать в, скажем всяких офшорах...а пока, на участке гатим под кустиком и ждём очеродного...очередной, хм, инициативы!
12:18:45 23-05-2025
Ну, садоводы, теперь держитесь. Вам решили всё "упростить". Не удивляйтесь, если продразверстку какую-нибудь введут. 🤣
12:18:56 23-05-2025
ага, теплицу поставил? заплати налог на овощи...
14:34:44 23-05-2025
бгг (12:18:56 23-05-2025) ага, теплицу поставил? заплати налог на овощи...... Можно самими овощами.
"Завалим кабачками закрома Родины!"
🤣
12:59:51 23-05-2025
Опять готовят какую то пакость для населения...Главное, чтобы не запретили продукты для своих нужд выращивать как в Гейропах...
13:24:50 23-05-2025
Дюша (12:59:51 23-05-2025) Опять готовят какую то пакость для населения...Главное, чтоб... Никто в Европе не запрещает выращивать овощи для собственных нужд. Выращивай и кушай.
13:13:16 23-05-2025
Риэлторы земли сельхозназначения и лесные насаждения скупили оптом по дешевке. Сделали всякие СНТ ДНТ... Продали землю в розницу и сказочно наварились. И далее стригут с членов этих СНТ за свет за газификации за дороги за охрану за чистку снега и не бедствуют.СНТ расположенные около населенных пунктов хотят присоедениться к поселкам или селам что бы не нести финансовую нагрузку за эти удобства. То есть за счет бюджета. А риэлторы остались в сторонке и с денюжкой в кармане.
15:23:51 23-05-2025
Гость (13:13:16 23-05-2025) Риэлторы земли сельхозназначения и лесные насаждения скупили... Ах, какие нехорошие "риэлторы" - за услуги деньги требуют. То ли дело рядом в "государственной" деревне - ничего этого нет.
🤣
13:19:12 23-05-2025
даже в такую мелочь залезть хотят и лапу наложить.
теплицы, сортиры - все на кадастр.
оспади, да как уже достали-то, а
15:06:55 23-05-2025
Гость (13:19:12 23-05-2025) даже в такую мелочь залезть хотят и лапу наложить.теплиц... Еще и заборы с фундаментом
15:59:16 23-05-2025
Что то бред какой-то. СНТ потому и СНТ, что в нем должна выращиваться плодоовощная продукция. Именно поэтому там нельзя было строить ничего серьезного, а уж тем более регистрировать. А если разрешат застройку (а градостроительный кодекс уже разрешил строить как в населенных пунктах, в 2024 году кажется), то где же выращивать еду? Так что никакая это не забота о продовольственной безопасности, а желание вывести земли под застройку. Под видом садового домика будут виллы и заборы в 3 метра.