В Госдуме работают над важным для Алтайского края законопроектом для садоводов

Реализация проекта может способствовать решению задач продовольственной безопасности региона

23 мая 2025, 11:40, ИА Амител

Дача / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

В Госдуме поддержали в первом чтении законопроект, который существенно меняет правила ведения садоводства и огородничества, пишет "Атмосфера".

Цель законопроекта – упростить оформление недвижимости и постановку ее на кадастровый учет, а также запретить создание садоводств и огородничеств на землях, предназначенных для сельскохозяйственного использования. Депутаты стремятся внести ясность в определение инфраструктуры садовых участков, включив в нее не только коммуникации (водоснабжение, электричество, газ, канализация), но и различные строения, как постоянные, так и временные (кроме погребов в жилых домах).Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов подчеркнул, что данный законопроект важен для Алтайского края.

"Необходимость принятия обусловлена многочисленными обращениями садоводческих обществ, расположенных в окрестностях Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска и других населенных пунктов", – отмечает издание со ссылкой на разъяснения Серова.

Он также указал, что реализация проекта может способствовать решению задач продовольственной безопасности Алтайского края, в частности, восполнению дефицита плодово-ягодной продукции.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законодательство, регулирующее садоводство и огородничество для личных нужд, охватывает более 20 федеральных законов, а также Земельный, Градостроительный и Налоговый кодексы. При этом не все смежные законы приведены в соответствие. В результате наблюдается несогласованность в терминологии и регулировании.