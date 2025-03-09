В Госдуме раскрыли дальнейшую судьбу Telegram в России
В ближайшее время блокировки не ожидается, однако она может сформировать "безопасный информационный периметр", считает Свинцов
09 марта 2025, 11:30, ИА Амител
В ближайшее время блокировки Telegram на всей территории России не ожидается, рассказал зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что мессенджер заблокировали в Дагестане и Чечне.
"Я уверен, что дальнейшей блокировки Telegram на всей территории Российской Федерации в ближайшее время не последует. Таких задач у правительства и у наших специальных служб нет", – пояснил парламентарий.
Депутат отметил, что рассматривает возможность блокировки как шаг для укрепления информационной безопасности в России и формирования "безопасного информационного периметра" в стране.
По его словам, наличие подобных технологий позволит защитить россиян и любые политические события от использования для "раскачки" в том или ином регионе.
22:37:46 09-03-2025
там куча гнилых страниц, достойно было бы увеличить модерацию
06:06:23 10-03-2025
Гость (22:37:46 09-03-2025) там куча гнилых страниц, достойно было бы увеличить модераци...
ты по помойкам тоже лазаешь? идешь и раз - в баки мусорные нырнул! так зачем в разные помойные каналы заходить?