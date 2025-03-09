В России начали блокировать Telegram
Работу мессенджера ограничили в двух регионах
09 марта 2025, 07:30, ИА Амител
Фото: Oberon Copeland / unsplash.com
Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне, сообщил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.
По его словам, решение о блокировке мессенджера в этих регионах принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов.
"Его [Telegram] часто используют недруги, пример этому – беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют. Пока есть хорошие аналоги, например, "ВК", – сказал он.
Сбои в работе Telegram отмечаются в Северном Кавказе с 2024 года.
Ранее сообщили, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах с 10 марта.
07:49:36 09-03-2025
- "Коварство состоит из подлости, тайны и неожиданности."
07:53:44 09-03-2025
Гость (07:49:36 09-03-2025) - "Коварство состоит из подлости, тайны и неожиданности."... Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет - ищет отговорки.
08:00:42 09-03-2025
Опять новость передернули. Давайте еще в АК заблокируют! Глупцам незачем интернет вообще!
08:52:56 09-03-2025
Где-то уже было подобное
18:20:54 09-03-2025
Они там с ума посходили.