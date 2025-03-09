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В России начали блокировать Telegram

Работу мессенджера ограничили в двух регионах

09 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Oberon Copeland / unsplash.com
Фото: Oberon Copeland / unsplash.com

Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне, сообщил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

По его словам, решение о блокировке мессенджера в этих регионах принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов.

"Его [Telegram] часто используют недруги, пример этому – беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют. Пока есть хорошие аналоги, например, "ВК", – сказал он.

Сбои в работе Telegram отмечаются в Северном Кавказе с 2024 года. 

Ранее сообщили, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах с 10 марта.

мессенджеры

Комментарии 5

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Гость

07:49:36 09-03-2025

- "Коварство состоит из подлости, тайны и неожиданности."

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Гость

07:53:44 09-03-2025

Гость (07:49:36 09-03-2025) - "Коварство состоит из подлости, тайны и неожиданности."... Кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет - ищет отговорки.

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Гость

08:00:42 09-03-2025

Опять новость передернули. Давайте еще в АК заблокируют! Глупцам незачем интернет вообще!

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Гость

08:52:56 09-03-2025

Где-то уже было подобное

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Сергей

18:20:54 09-03-2025

Они там с ума посходили.

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