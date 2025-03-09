В России начали блокировать Telegram

Работу мессенджера ограничили в двух регионах

09 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Oberon Copeland / unsplash.com

Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне, сообщил министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

По его словам, решение о блокировке мессенджера в этих регионах принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов.

"Его [Telegram] часто используют недруги, пример этому – беспорядки в аэропорту Махачкалы. Может быть, в дальнейшем Telegram и разблокируют. Пока есть хорошие аналоги, например, "ВК", – сказал он.

Сбои в работе Telegram отмечаются в Северном Кавказе с 2024 года.

Ранее сообщили, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах с 10 марта.