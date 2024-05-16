В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме по обману пенсионеров
Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда
16 мая 2024, 08:49, ИА Амител
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/774913
Член комитета по информационной политике Антон Немкин рассказал о новой мошеннической схеме, которую используют, чтобы обманывать пенсионеров. Его слова передает РИА Новости.
Немкин пояснил, что аферисты представляются сотрудниками Социального фонда и говорят жертвам о том, что у них есть неучтенный пенсионный стаж. Заявление на "перерасчет пенсии" предлагают оформить онлайн.
Если человек соглашается, то ему приходит СМС, он называет код и злоумышленники получают доступ к его кабинету на "Госуслугах".
Немкин призвал пожилых граждан быть внимательными и не вступать в разговор с незнакомцами по телефону.
09:14:13 16-05-2024
Что Дума, что мошенники, если их посадить на тарелки весов стрелка будет стоять на нуле.
13:31:41 16-05-2024
Антон Немкин рассказал о новой мошеннической схеме --- Это уже не новая схема, о ней правоохранители давно рассказывали.
00:03:44 17-05-2024
Все эти мерзости порождаются и проводятся чиновниками у которых в распоряжении базы пенсионеров, больных, вкладчиков и другие.