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В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме по обману пенсионеров

Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда

16 мая 2024, 08:49, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/774913
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/774913

Член комитета по информационной политике Антон Немкин рассказал о новой мошеннической схеме, которую используют, чтобы обманывать пенсионеров. Его слова передает РИА Новости.

Немкин пояснил, что аферисты представляются сотрудниками Социального фонда и говорят жертвам о том, что у них есть неучтенный пенсионный стаж. Заявление на "перерасчет пенсии" предлагают оформить онлайн.

Если человек соглашается, то ему приходит СМС, он называет код и злоумышленники получают доступ к его кабинету на "Госуслугах".

Немкин призвал пожилых граждан быть внимательными и не вступать в разговор с незнакомцами по телефону.

Мошенники

Комментарии 3

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Гость

09:14:13 16-05-2024

Что Дума, что мошенники, если их посадить на тарелки весов стрелка будет стоять на нуле.

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Гость

13:31:41 16-05-2024

Антон Немкин рассказал о новой мошеннической схеме --- Это уже не новая схема, о ней правоохранители давно рассказывали.

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Гость

00:03:44 17-05-2024

Все эти мерзости порождаются и проводятся чиновниками у которых в распоряжении базы пенсионеров, больных, вкладчиков и другие.

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