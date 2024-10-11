В Госдуме рассказали о возможных компенсациях за сотовые вышки рядом с домами

Сумма выплаты может превысить 1 млн рублей

11 октября 2024, 12:17, ИА Амител

Вышка сотовой связи / Фото: unsplash.com

Россияне могут претендовать на компенсации от 1 млн рублей, если докажут причинно-следственную связь между ухудшением здоровья и работой сотовой вышки. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал депутат Госдумы, глава комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

"Можно обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру, и если будет выявлена и доказана причинно-следственная связь между ухудшением здоровья и работой вышки, то можно получить компенсацию от одного миллиона рублей и выше, а также инициировать снос данного строения силами местной администрации или компании, которая возводила эту вышку", – сказал Гаврилов.

Депутат добавил, что требовать сноса сотовой вышки можно и в случае, когда соседи сдали в аренду земельный участок под ее установку. При этом если местная администрация давала согласие на строительство объекта, то ей и придется компенсировать операторам и застройщикам упущенную выгоду. Сами вышки снижают стоимость участков и домов, рядом с которыми находятся: в среднем до 20%, а иногда и до половины стоимости. По словам Гаврилова, это служит основанием для обращения в суд и полицию даже без заключений медэкспертиз об ухудшении здоровья.