Это спровоцирует скачок цен, заявил эксперт

26 ноября 2024, 11:20, ИА Амител

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Центробанк в 2025 году не будет резко снижать ключевую ставку, потому что это сразу же спровоцирует скачок цен, рассказал "Газете.ru" член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

Он отметил, что, судя по заявлениям представителей Банка России, в 2025 году ЦБ намерен уменьшить ключевую ставку. Однако не так резко, как в 2022 году, когда она снизилась с 20 до 8% за полгода.

"Быстрое снижение ставки спровоцирует немедленный скачок спроса во всех сегментах экономики, что, в свою очередь, скажется на росте цен, так как предложение не будет успевать за спросом. Что также является мощным проинфляционным фактором", – пояснил Тумин.

Эксперт предполагает, что за первое полугодие 2025 года ключевая ставка опустится не ниже 17%. Такая скорость поможет сохранить баланс между отсутствием оттока вкладов и растущими объемами кредитования.

Тем не менее наиболее важным фактором денежно-кредитной политики Банка России он назвал объем государственных расходов.