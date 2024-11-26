В Госдуме рассказали, почему ни в коем случае нельзя снижать ключевую ставку
Это спровоцирует скачок цен, заявил эксперт
26 ноября 2024, 11:20, ИА Амител
Центробанк в 2025 году не будет резко снижать ключевую ставку, потому что это сразу же спровоцирует скачок цен, рассказал "Газете.ru" член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.
Он отметил, что, судя по заявлениям представителей Банка России, в 2025 году ЦБ намерен уменьшить ключевую ставку. Однако не так резко, как в 2022 году, когда она снизилась с 20 до 8% за полгода.
"Быстрое снижение ставки спровоцирует немедленный скачок спроса во всех сегментах экономики, что, в свою очередь, скажется на росте цен, так как предложение не будет успевать за спросом. Что также является мощным проинфляционным фактором", – пояснил Тумин.
Эксперт предполагает, что за первое полугодие 2025 года ключевая ставка опустится не ниже 17%. Такая скорость поможет сохранить баланс между отсутствием оттока вкладов и растущими объемами кредитования.
Тем не менее наиболее важным фактором денежно-кредитной политики Банка России он назвал объем государственных расходов.
"Это даже более важный фактор влияния на уровень инфляции, чем рост цен", – указал эксперт.
11:24:57 26-11-2024
А зачем ее повышали? Что всё плохое кончилось уже, можно начинать снижать?
12:31:57 26-11-2024
Гость (11:24:57 26-11-2024) А зачем ее повышали? Что всё плохое кончилось уже, можно нач... У ЦБ есть только два рычага управления: печатный станок вкл/выкл, и величина ставки больше/меньше. Всё.
13:12:50 26-11-2024
Гость (12:31:57 26-11-2024) У ЦБ есть только два рычага управления: печатный станок вкл/... а может экономистов поменять в этом ЦБ? почему то в других странах есть другие механизмы регулирования экономики, кроме ключевой ставки, и только наши ничего больше не умеют и знать не хотят.
13:40:28 26-11-2024
Гость (13:12:50 26-11-2024) а может экономистов поменять в этом ЦБ? почему то в других с... От чего же? Правительство же годами не вкладывало в создание производств и кадров, но зато выбросило в оборот массу денег под лозунгом заботы о населении чем не хило так подстегнуло спрос. Это и есть один из механизмов регулирования.
14:23:42 26-11-2024
Гость (13:12:50 26-11-2024) а может экономистов поменять в этом ЦБ? почему то в других с... Дык, этта, они же отдельно от государства. Эта шобла вообще никому не подчиняется вроде бы.
17:33:34 26-11-2024
Гость (13:12:50 26-11-2024) а может экономистов поменять в этом ЦБ? почему то в других с... другие механизмы регулирования зависят не от ЦБ
10:44:24 27-11-2024
Гость (12:31:57 26-11-2024) У ЦБ есть только два рычага управления: печатный станок вкл/... ЦБ - собственность МВФ. То есть наших врагов. Им в помощь конституция от 93 года написанная теми же врагами для нас. Которую, несмотря на дикие для нас условия не хотят менять. А почему? К сожалению, русский народ не хочет читать и думать. так и живем. Точнее подыхаем. И не надо кидать тухлые яйца-уезжай, сделай что нибудь. Один... Заслужили тех правителей, которых достойны в меру своего развития.
11:27:35 26-11-2024
😆😆😆
"И пиджак жалко, и сидеть больно..."
11:53:45 26-11-2024
Инфляция-способ изьятия денег у людей
11:58:43 26-11-2024
Ни разу не удалось получить внятный ответ.
Если 99% бизнеса работают кредитными деньгами, как дорогие кредиты для них могут помочь снизить конечную стоимость?
12:40:23 26-11-2024
Гость (11:58:43 26-11-2024) Ни разу не удалось получить внятный ответ.Если 99% бизне...
Про снижение конечной стоимости слышать не приходилось, но про возможность эффективно и прибыльно работать в условиях высокой ставки на прошлой неделе "теоретик ЦБ Заботкин" рассказал, что он сам в бизнесе никогда не работал, но считает что в сегодняшних условиях высококлассные специалисты должны перетекать в классные и передовые предприятия, которые настолько эффективны, что способны работать на краткосрочных кредитах пусть и по высоким ставкам, но не длительно, поэтому это будет не обременительно для предприятий. Обмусоливая этот вопрос он так и не решился сказать, что большая часть предприятий должна в таких условиях загнуться, что станет много безработных, из-за чего возникнет рынок дешевой рабочей силы, который позволит снизить предприятиям ФОП и тем самым немного компенсировать высокие ставки по кредитам. Как то так, видят это в ЦБ...
13:15:40 26-11-2024
Гость (12:40:23 26-11-2024) Про снижение конечной стоимости слышать не приходилось, ... Понятно, что правды ни кто не скажет. Но они даже не заботятся чтобы придумать красивые отмазки. По простой причине.
Ни кто не задаст неудобных вопросов главе ЦБ или минфина, не говоря уже про старшего. Следовательно можно нести любую дичь с умным лицом
12:52:15 26-11-2024
Гость (11:58:43 26-11-2024) Ни разу не удалось получить внятный ответ.Если 99% бизне... Покажите мне того нашего т.н. "бизнесмена" кто добровольно, а не вынужденно, снизит цены. Никакие кредиты сами по себе стоимость не снизят, ни дорогие ни дешёвые.
13:13:04 26-11-2024
Гость (12:52:15 26-11-2024) Покажите мне того нашего т.н. "бизнесмена" кто добровольно, ... Дело не в снижении цен, о них даже самые упоротые не говорят. А о замедлении роста цен. Если в прошлом году вы кредитовались под 10%, а в этом под 30.
Где взять эти дополнительные 20% для оплаты кредита. Добавьте сюда необходимость повышения зарплат, удорожание логистики и коммуналки.
14:05:13 26-11-2024
Гость (13:13:04 26-11-2024) Дело не в снижении цен, о них даже самые упоротые не говорят... Ну так существует только два варианта - либо расширять предложение, либо снижать спрос. С расширением проблема - откуда срочно взять производство и главное кадры когда долгие годы до этого в промышленность (и её обеспечение) ничего вкладывалось? Плодили лишь сферу обслуживания и добывали ресурсы, при этом сидели на импорте и всех всё устраивало. Никакими кредитами это быстро не исправить. Со снижением спроса тоже проблема - правительство своей раздачей денег населению делает всё наоборот, такое впечатление, что идет война между правительством и ЦБ. В итоге раскорячились как та корова в бомболюке.
14:40:31 26-11-2024
Гость (14:05:13 26-11-2024) Ну так существует только два варианта - либо расширять предл... Не вижу выросшего спроса. Подскажите в какой сфере он вырос? На яйца и масло? Уже не смешно.
14:44:02 26-11-2024
Гость (11:58:43 26-11-2024) Ни разу не удалось получить внятный ответ.Если 99% бизне... Отвечу еще раз. Во-первых, с чего вы взяли, что 99% бизнеса работают на кредитах? И почему решили, что все заемные деньги пойдут в работу или развитие бизнеса? Вы видимо очень далеки от ведения своего дела, раз так рассуждаете. Или начитались пропагандистких либеральных инфопомоек. Большинство полученных средств, взятых в кредит идут на выплаты львиной доли себе любимым. затем приближенному персоналу, ну и далее по остаточному принципу. А это увеличение денег в обороте, т.е. прямая причина повышения спроса, а затем и цен. Банки тоже помогают ЦБ в борьбе с инфляцией, следую повышенной ключевой ставке, держат %% по кредитам по депозитам высоким, тем самым "связывая" свободные деньги. На эту тему и эта статья. Если резко опустить ставку, все кинутся снимать вклады, покупать валюту(у кого много денег) или товары долгого хранения, которые легко продать. Цены соответственно вырастут, у нас же рыночная экономика, все как на западе)
12:28:50 26-11-2024
Скачек цен провоцируется жадностью гамадрилов и хорошим аппетитом властей, которых они кормят, и зачем что то изворачиваться и придумывать
12:45:59 26-11-2024
открывайте рынки потребления или заставляйте горе производителей производить больше. пока правительство всеми способами ограничивает количество продукции на рынках сбыта, цены будут расти.
12:56:41 26-11-2024
Гость (12:45:59 26-11-2024) открывайте рынки потребления или заставляйте горе производит...
Чтобы больше производить, нужно сначала расширить производство, а для этого сначала нужно взять где-то денег. А у нас кредиты под 30%. Замкнутый круг
13:10:37 26-11-2024
Гость (12:56:41 26-11-2024) Чтобы больше производить, нужно сначала расширить произв... Да тут и без расширения производства кредиты нужны как воздух.
Вот производите вы печеньки, производство развивается и вы готовы зайти в сети. Сети выставляют условия отсрочки платежа 40-60 дней. Фактически это уже кассовый разрыв и невозможность выплатить зарплаты, так же как и произвести новую продукцию.
13:33:23 26-11-2024
Гость (12:56:41 26-11-2024) Чтобы больше производить, нужно сначала расширить произв... А когда процентная ставка была вдвое ниже многие занимались расширением производства? Практически все занимались купи-продай, так проще и выгоднее. И сейчас, если снизить ставку, основная масса ломанется вовсе не производство расширять, потому как заурядные спекулянты хоть и любят называть себя бизнесменами.
17:51:11 26-11-2024
Да когда же этот дурдом закончится?Ну много не просим,хоть немного стабильности,что бы пожить!
10:49:47 27-11-2024
Прежде, чем что-то советовать, выражать свои эмоции, почитайте нашу конституцию от 93 года. И все вопросы отпадут.