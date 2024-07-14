НОВОСТИОбщество

В Госдуме рассказали россиянам, что им поможет рожать больше детей

Например, многодетным семьям должно быть удобно летать в самолетах

14 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: unsplash.com
Младенец на руках / Фото: unsplash.com

Хорошие примеры многодетных семей и меры государственной поддержки помогут россиянам рожать больше детей, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Кузнецова отметила, что необходимо решить три вопроса, чтобы россияне рожали больше детей.

"Семейную политику нужно строить из принципа "плюс ребенок – плюс ресурс", то есть повышение благополучия с рождением следующего ребенка", – подчеркнула парламентарий.

Также везде должна быть семейная инфраструктура: и в самолете, и на отдыхе, и в больнице, и на массовом общественном мероприятии. Например, площадки, детские игровые комнаты и всевозможные условия для многодетных семей.

Третий вопрос: воспитание в духе традиционных семейных ценностей.

"Более 40% молодых людей говорят, что не хотят строить свою семью по образцу родительской, то есть в вопросе семьи им не с кого брать пример. Соответственно, нужны образцы поведения", – уточнила Кузнецова.

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество
депутаты Демография

Комментарии 25

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Гость

11:16:38 14-07-2024

Вот эти все ипотеки, нищенские зарплаты - это всё пыль!
Удобство в самолёте и традиционные ценности вот, что нам поможет

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Гость

11:50:04 14-07-2024

Любовь к Родине и голосование за ЕдРо поможет больше рожать.

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Гость из будущего

17:06:34 14-07-2024

Гость (11:50:04 14-07-2024) Любовь к Родине и голосование за ЕдРо поможет больше рожать....
Роди мне тысячу детей... ну и дальше по тексту

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Гость

11:58:09 14-07-2024

Есть одно старое проверенное советское средство, нужно всего лишь...

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Мусик

12:10:51 14-07-2024

вот ведь лиш бы чего возразить.
у негативных и в семейной негатив.
намасте!

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Гость

12:19:42 14-07-2024

Давали бы квартиры, как в союзе, тогда люди были бы уверены в завтрашнем дне и в будущем своих детей.

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Гость

13:13:46 14-07-2024

Гость (12:19:42 14-07-2024) Давали бы квартиры, как в союзе, тогда люди были бы уверены ... Дело не в только в квартирах...
Вообще! Только Советское Социалистическое гос устройства спасет нас и весь мир в целом!!!
Пока некоторые будут реанимировать умирающий, несущий сегодня только зло, капитализм, мы, простые наемные работники, продающие только свою рабочую силу, будем жить всё хуже и хуже!...

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Гость

12:24:01 14-07-2024

Тут одни идиоты собрались что ли? Вы реально не видите проблемы? Вам удобнее идиотничать, чем всерьез задаться вопросом? Вот эти двое первых комментаторов - они кто? Добравшиеся до компьютера жильцы пограничного отделения психушки с Силикатного?

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Гость

14:52:12 14-07-2024

Гость (12:24:01 14-07-2024) Тут одни идиоты собрались что ли? Вы реально не видите пробл... Ваш комментарий тоже характеризует вас определенным образом

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Гость

17:33:15 14-07-2024

Гость (12:24:01 14-07-2024) Тут одни идиоты собрались что ли? Вы реально не видите пробл... А в чем, собственно, проблема?

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Musik

19:59:19 14-07-2024

Гость (12:24:01 14-07-2024) Тут одни идиоты собрались что ли? Вы реально не видите пробл... Ага. А чо, не видно?

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Гость

12:24:14 14-07-2024

Вчера на Катуни выступал Сергей Серебряков, директор Кировского завода!... Он хорошо сказал о том когда в стране начнет все меняться в лучшую сторону! А не как сейчас, наоборот!...
Жаль власть имущие до сих пор летают в своих облаках, на своих самолётах...!!!

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Гость.

14:29:16 14-07-2024

Гость (12:24:14 14-07-2024) Вчера на Катуни выступал Сергей Серебряков, директор Кировск... Расскажите, пожалуйста, что сказал директор Кировского завода. Наверняка, знающий человек. При СССР и КПСС директор Кировского был кандидатом в члены ЦК КПСС и членом бюро Ленинградского обкома партии.

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Musik

23:27:17 14-07-2024

Гость. (14:29:16 14-07-2024) Расскажите, пожалуйста, что сказал директор Кировского заво... Кста, я бы тоже ознакомился. Наслышан.

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Гость

12:25:25 14-07-2024

Россиянам поможет рожать больше детей уверенность в завтрашнем дне, рост материального благосостояния и сокращение рабочего дня.

А ситуация ровно обратная.

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Гость

14:28:46 14-07-2024

Гость (12:25:25 14-07-2024) Россиянам поможет рожать больше детей уверенность в завтрашн... Сколько можно сокращать рабочий день? Праздников уже полгода наберётся

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Гость

12:51:36 14-07-2024

Запрет противозачаточных средств поможет бабам больше рожать. У нас как бы все проблемы решаются только запретами.

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Гость

13:11:49 14-07-2024

Гость (12:51:36 14-07-2024) Запрет противозачаточных средств поможет бабам больше рожать... чо то ничо не решилось пока)))

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Гость

13:02:18 14-07-2024

Приемственность, но бабушки и дедушки работают до гроба и в рай, да и погостов молодых не убовляется, все делим....

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Гость

16:02:45 14-07-2024

Гость (13:02:18 14-07-2024) Приемственность, но бабушки и дедушки работают до гроба и в ... Что нюхаем?

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Гость

13:32:37 14-07-2024

Депутаты придумывают всякие глупые меры, наводят тень на плетень. Причем тут полет в самолете? Господи, кто во власти?…

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Гость

16:31:57 14-07-2024

Гость (13:32:37 14-07-2024) Депутаты придумывают всякие глупые меры, наводят тень на пле... Во власти буржуазия, которая все делает в своих интересах. По марксизму-ленинизму

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Гость

17:04:58 14-07-2024

А почему все условия для многодетных семей? Если ты не нищеброд-алкоголик и получаешь белую зарплату, то рождением первого ребёнка государство кладёт на тебя огромный болт, потому что хрен вам, а не пособие - вы получаете на 100 рублей больше минимума. А то, что большая часть уходит на ипотеку, это их не волнует. То есть пока второго и третьего ребёнка ты для государства не достоин помощи. Да и вся их помощь многодетным - пыль в глаза.

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Гость

11:50:15 15-07-2024

Зачем государство вообще это диктует, кому и сколько иметь детей? Сколько детей у той же Анны кузнецовой? Женщины им что- инкубатор? Одного, двоих бы на ноги поднять. Все деньги уходят на унитаз, а ещё надо одевать, учить, лечить, где то жить. Я знаю, что мне по силам только одного ребёнка иметь. Мужик в наше время дело не постоянное. Он может заболеть, умереть, уйти к другой, его могут забрать на СВО. И что тогда женщине делать с этой оравой? Да и вообще много других интересов, а не только плодиться как из пулемета. Столько интересного в современном мире, и проводить все время с горшками и подгузниками, вечно не выспавшаяся, измотанная. Качество жизни такое лично меня не устраивает.

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Гость

12:18:04 15-07-2024

Должность депута скоро станет постыдна, это как признаться что у вас справка из психушки.

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