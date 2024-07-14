В Госдуме рассказали россиянам, что им поможет рожать больше детей
Например, многодетным семьям должно быть удобно летать в самолетах
14 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Хорошие примеры многодетных семей и меры государственной поддержки помогут россиянам рожать больше детей, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Кузнецова отметила, что необходимо решить три вопроса, чтобы россияне рожали больше детей.
"Семейную политику нужно строить из принципа "плюс ребенок – плюс ресурс", то есть повышение благополучия с рождением следующего ребенка", – подчеркнула парламентарий.
Также везде должна быть семейная инфраструктура: и в самолете, и на отдыхе, и в больнице, и на массовом общественном мероприятии. Например, площадки, детские игровые комнаты и всевозможные условия для многодетных семей.
Третий вопрос: воспитание в духе традиционных семейных ценностей.
"Более 40% молодых людей говорят, что не хотят строить свою семью по образцу родительской, то есть в вопросе семьи им не с кого брать пример. Соответственно, нужны образцы поведения", – уточнила Кузнецова.
11:16:38 14-07-2024
Вот эти все ипотеки, нищенские зарплаты - это всё пыль!
Удобство в самолёте и традиционные ценности вот, что нам поможет
11:50:04 14-07-2024
Любовь к Родине и голосование за ЕдРо поможет больше рожать.
17:06:34 14-07-2024
Гость (11:50:04 14-07-2024) Любовь к Родине и голосование за ЕдРо поможет больше рожать....
Роди мне тысячу детей... ну и дальше по тексту
11:58:09 14-07-2024
Есть одно старое проверенное советское средство, нужно всего лишь...
12:10:51 14-07-2024
вот ведь лиш бы чего возразить.
у негативных и в семейной негатив.
намасте!
12:19:42 14-07-2024
Давали бы квартиры, как в союзе, тогда люди были бы уверены в завтрашнем дне и в будущем своих детей.
13:13:46 14-07-2024
Гость (12:19:42 14-07-2024) Давали бы квартиры, как в союзе, тогда люди были бы уверены ... Дело не в только в квартирах...
Вообще! Только Советское Социалистическое гос устройства спасет нас и весь мир в целом!!!
Пока некоторые будут реанимировать умирающий, несущий сегодня только зло, капитализм, мы, простые наемные работники, продающие только свою рабочую силу, будем жить всё хуже и хуже!...
12:24:01 14-07-2024
Тут одни идиоты собрались что ли? Вы реально не видите проблемы? Вам удобнее идиотничать, чем всерьез задаться вопросом? Вот эти двое первых комментаторов - они кто? Добравшиеся до компьютера жильцы пограничного отделения психушки с Силикатного?
14:52:12 14-07-2024
Гость (12:24:01 14-07-2024) Тут одни идиоты собрались что ли? Вы реально не видите пробл... Ваш комментарий тоже характеризует вас определенным образом
17:33:15 14-07-2024
Гость (12:24:01 14-07-2024) Тут одни идиоты собрались что ли? Вы реально не видите пробл... А в чем, собственно, проблема?
19:59:19 14-07-2024
Гость (12:24:01 14-07-2024) Тут одни идиоты собрались что ли? Вы реально не видите пробл... Ага. А чо, не видно?
12:24:14 14-07-2024
Вчера на Катуни выступал Сергей Серебряков, директор Кировского завода!... Он хорошо сказал о том когда в стране начнет все меняться в лучшую сторону! А не как сейчас, наоборот!...
Жаль власть имущие до сих пор летают в своих облаках, на своих самолётах...!!!
14:29:16 14-07-2024
Гость (12:24:14 14-07-2024) Вчера на Катуни выступал Сергей Серебряков, директор Кировск... Расскажите, пожалуйста, что сказал директор Кировского завода. Наверняка, знающий человек. При СССР и КПСС директор Кировского был кандидатом в члены ЦК КПСС и членом бюро Ленинградского обкома партии.
23:27:17 14-07-2024
Гость. (14:29:16 14-07-2024) Расскажите, пожалуйста, что сказал директор Кировского заво... Кста, я бы тоже ознакомился. Наслышан.
12:25:25 14-07-2024
Россиянам поможет рожать больше детей уверенность в завтрашнем дне, рост материального благосостояния и сокращение рабочего дня.
А ситуация ровно обратная.
14:28:46 14-07-2024
Гость (12:25:25 14-07-2024) Россиянам поможет рожать больше детей уверенность в завтрашн... Сколько можно сокращать рабочий день? Праздников уже полгода наберётся
12:51:36 14-07-2024
Запрет противозачаточных средств поможет бабам больше рожать. У нас как бы все проблемы решаются только запретами.
13:11:49 14-07-2024
Гость (12:51:36 14-07-2024) Запрет противозачаточных средств поможет бабам больше рожать... чо то ничо не решилось пока)))
13:02:18 14-07-2024
Приемственность, но бабушки и дедушки работают до гроба и в рай, да и погостов молодых не убовляется, все делим....
16:02:45 14-07-2024
Гость (13:02:18 14-07-2024) Приемственность, но бабушки и дедушки работают до гроба и в ... Что нюхаем?
13:32:37 14-07-2024
Депутаты придумывают всякие глупые меры, наводят тень на плетень. Причем тут полет в самолете? Господи, кто во власти?…
16:31:57 14-07-2024
Гость (13:32:37 14-07-2024) Депутаты придумывают всякие глупые меры, наводят тень на пле... Во власти буржуазия, которая все делает в своих интересах. По марксизму-ленинизму
17:04:58 14-07-2024
А почему все условия для многодетных семей? Если ты не нищеброд-алкоголик и получаешь белую зарплату, то рождением первого ребёнка государство кладёт на тебя огромный болт, потому что хрен вам, а не пособие - вы получаете на 100 рублей больше минимума. А то, что большая часть уходит на ипотеку, это их не волнует. То есть пока второго и третьего ребёнка ты для государства не достоин помощи. Да и вся их помощь многодетным - пыль в глаза.
11:50:15 15-07-2024
Зачем государство вообще это диктует, кому и сколько иметь детей? Сколько детей у той же Анны кузнецовой? Женщины им что- инкубатор? Одного, двоих бы на ноги поднять. Все деньги уходят на унитаз, а ещё надо одевать, учить, лечить, где то жить. Я знаю, что мне по силам только одного ребёнка иметь. Мужик в наше время дело не постоянное. Он может заболеть, умереть, уйти к другой, его могут забрать на СВО. И что тогда женщине делать с этой оравой? Да и вообще много других интересов, а не только плодиться как из пулемета. Столько интересного в современном мире, и проводить все время с горшками и подгузниками, вечно не выспавшаяся, измотанная. Качество жизни такое лично меня не устраивает.
12:18:04 15-07-2024
Должность депута скоро станет постыдна, это как признаться что у вас справка из психушки.