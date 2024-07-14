В Госдуме рассказали россиянам, что им поможет рожать больше детей

Например, многодетным семьям должно быть удобно летать в самолетах

14 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: unsplash.com

Хорошие примеры многодетных семей и меры государственной поддержки помогут россиянам рожать больше детей, заявила РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Кузнецова отметила, что необходимо решить три вопроса, чтобы россияне рожали больше детей.

"Семейную политику нужно строить из принципа "плюс ребенок – плюс ресурс", то есть повышение благополучия с рождением следующего ребенка", – подчеркнула парламентарий.

Также везде должна быть семейная инфраструктура: и в самолете, и на отдыхе, и в больнице, и на массовом общественном мероприятии. Например, площадки, детские игровые комнаты и всевозможные условия для многодетных семей.

Третий вопрос: воспитание в духе традиционных семейных ценностей.