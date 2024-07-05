Заставить молодежь рожать "из-под палки" не получится, уверены алтайские публичные лица

05 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России в очередной раз вернулись к теме обсуждения налога на бездетность. С таким предложением выступил один из депутатов Госдумы. Он убежден, что мера, которая применялась в СССР, и сейчас помогла бы стране выбраться из демографической ямы. Инициатива вызвала бурные обсуждения в обществе: далеко не всем такие методы по нраву.

О том, бросятся ли россияне рожать, если над ними будет висеть угроза "бездетного" налога, amic.ru поговорил с депутатами и общественными деятелями Алтайского края.

"Не все хорошо забытое старое полезно"

Сергей Писарев, депутат АКЗС, зампредседателя комитета по образованию и наукеИдею перенести советскую практику на современные реалии Сергей Писарев считает неудачной. Он убежден: никакие налоги и штрафы не подтолкнут российскую молодежь к созданию семьи.

"Мне кажется, не все хорошо забытое старое полезно. Общество кардинально изменилось. Понятия ответственности, совести, материнства и отцовства сегодня воспринимаются по-другому. Современная молодежь более прагматична и практична, нежели советское поколение людей. В то время было стыдно, что нет ребенка. Многие по этому поводу переживали. Налог тоже имел социальную значимость. Я бы даже сказал, социальное презрение: если не хочешь детей, то ты плохой человек. А сейчас это личное право каждого. На мой взгляд, не совсем правильно, чтобы государство каким-либо образом принуждало рожать. Да и к финансам молодежь относится по-другому: никакие санкции на них не сработают", – говорит депутат.По его словам, если такой налог действительно появится, молодежь очень быстро просчитает все варианты. Заплатить все еще будет выгоднее, чем завести ребенка.

"Поэтому я считаю, что здесь нужны совсем другие формы воздействия. Конечно, в первую очередь – поддержка молодой семьи. Грубо говоря, помогите материально и не парьте мозги. Это будет полезнее", – отметил Писарев. Он подчеркнул, что к Советскому Союзу относится с большой теплотой, но совсем не понимает людей, предлагающих к нему вернуться.

"Это же эволюция. Общество развивается и меняется. Законы, которые были тогда, создавались для того времени и для того человека. Сегодня все уже другое. Поэтому и методы нужны новые", – заключил депутат.

"Вопрос демографии это не решит"

Сергей Булаев, координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае, депутат АКЗСДаже если бы налог на бездетность и мог замотивировать к созданию семьи, демографической ситуации это бы ничем не помогло, считает Сергей Булаев.

"Чтобы население страны увеличивалось, в семье должен быть не один и даже не два ребенка. Очевидно, что вопрос демографии такой налог никак не решает. Поэтому меры "из-под палки", я считаю, не нужны. Дети должны быть желанными и любимыми. А не потому, что ты просто не хочешь платить какой-то налог", – пояснил собеседник. Он убежден: чтобы рождаемость увеличивалась, в стране нужно развивать экономику и инфраструктуру.

"Как ни крути, все зависит от экономики. Если у семьи будет хороший достаток, то дети будут безусловным счастьем. А счастья, как известно, много не бывает. Если человек может позволить себе содержать троих детей, он их заведет. Не только прокормить, но отдать в хороший садик, выучить в хорошем университете. Плюс, инфраструктура должна располагать к тому, чтобы детей было больше. Детские садики должны быть без очередей и такие, чтобы не страшно было отдать туда своего ребенка. Люди должны видеть, что инфраструктура для их детей есть", – сказал Булаев.

"Налоговая нагрузка и так достаточно серьезная"

Антон Васильев, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае (в 2021-2023 годах – председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям)Россияне уже платят вполне достаточно налогов, считает Антон Васильев. А пакет налоговых повышений, который вступит в силу в 2025 году, только увеличит эту нагрузку.

"Особенно речь идет о последних решениях, которые приняты. Прежде всего, они затронут бизнес и людей с высокими доходами. Но косвенно это коснется и всех остальных. Ведь во многом эта нагрузка ляжет на конкретного покупателя, на физическое лицо. Поэтому сомневаюсь, что нужно облагать людей дополнительными налогами", – говорит Васильев. Но даже в этих нововведениях омбудсмен нашел положительный пример, как мотивировать россиян к созданию семьи.

"Там есть правильная идея: для тех, у кого несколько детей, будут вычеты. Их налоговая база будет меньше. Видите, это уже стимуляция. Правильное решение", – отметил собеседник. Эти и другие меры поддержки семей с детьми Васильев считает самыми полезными инструментами стимуляции. А "карательные" методы, по его словам, ничем не помогут: история это уже не раз показала.

"Подобные решения принимали еще в древнеримском государстве. Там была попытка повлиять на увеличение численности собственного римского населения по сравнению с рабами. Для тех, кто не вступал в брак, ограничения касались наследственных прав. Как показала практика, никакого эффекта это не возымело. Выбор семьи, определение с рождением детей – это очень деликатная тема. Это не та сфера, в которую власти уместно вмешиваться такими способами. Благие цели так не достигаются", – сказал Васильев.

"Молодежь просто скажет "ну ок""

Анна Ведлер, депутат АКЗС, координатор движения "Волонтеры-медики" в Алтайском краеАнна Ведлер тоже считает, что налог на бездетность не принесет никакого эффекта. Она убеждена, что сегодняшних молодых людей подобными санкциями не напугать.

"Если я сейчас молодежи, с которой работаю, скажу про налог, они ответят просто: "Ну ок". Никого это не замотивирует", – уверена депутат.Она считает, что идеального "рецепта", по которому можно было бы увеличить рождаемость, просто нет. По словам Ведлер, отношение молодых людей к браку и детям сильно отличается от того, что было раньше. И дело вовсе не в идеологии чайлдфри.

"Я считаю, что современное поколение подходит к этому процессу осознанно. Большинство из них вовсе не чайлдфри. Просто если и хотят создать семью, то раз и навсегда. Так, чтобы дети были рождены в любви. Очень много психологических моментов, касающихся комфорта. Цель – не просто родить, а чтобы было комфортно жить и обоим супругам, и детям. Когда мне было 14-16 лет, я не ходила к психологу, у нас это просто было не принято. А сейчас это распространено. Уже даже подростки знают про абьюз, знают варианты психологического взаимодействия в паре. Я и мои сверстники все это узнавали уже будучи взрослыми. Отсюда и осознанность в вопросе детей у молодежи", – считает Ведлер.

"Государство должно показывать возможности"

Антон Арцибашев, депутат АКЗС от КПРФ, член комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям

Депутат Арцибашев тоже не в восторге от идеи взимать налог с тех, у кого нет детей. По его словам, подобная мера если и имеет право на жизнь, то точно не в современной России.

"Сомневаюсь, что это приведет к чему-то хорошему в условиях и без того невысоких доходов населения. Тем более если речь идет о молодых людях, о только-только создающихся семьях. У нас сейчас потому и не рожают, потому что не смогут "вывезти" ребенка. Материнский капитал уже не спасает. Он ведь далеко не так подрос за последние годы, как взлетела стоимость недвижимости", – говорит депутат.

Он тоже согласен, что для повышения рождаемости молодым семьям нужна материальная поддержка. А государство должно правильно вести пропаганду.

"Образ семьи должен социально воспитываться. Нужно об этом из всех утюгов говорить. А государство должно всячески показывать возможности. Человек должен увидеть: если рожаешь одного, двух, даже трех детей, ваша семья не становится автоматически бедной", – уверен Арцибашев.

"Налог хотя бы заставит задуматься"

Ирина Солнцева, депутат АКЗС, председатель комитета по социальной защите и занятости населенияА вот Ирина Солнцева считает, что в налоге на бездетность есть смысл. По ее мнению, в стране, где поддерживают традиционные семейные ценности, подобные меры вполне уместны.

"У нас страна традиционных семейных ценностей. Семья ценится очень высоко, а она предполагает наличие детей. Но в последние десятилетия из других стран к нам пришла другая идеология. Сначала молодые люди хотят "пожить для себя", а потом все это приводит к "а зачем вообще дети", – пояснила Солнцева.

Именно на категорию чайлдфри налог и должен быть направлен, считает депутат.

"Для них, я считаю, налог был бы совершенно правильным. Чтобы вот этой идеологии не было. У нас традиционная семья. А в семье должны быть дети, и как можно больше", – уверена собеседница. При этом она считает, что налогом ни в коем случае нельзя облагать тех, кто не может иметь детей по состоянию здоровья.

А как это было в советское время?



В СССР налог на бездетность назывался "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" и был введен в 1941 году. Его платили все бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Размер налога составлял 6% от зарплаты. Меньше платили те, у кого зарплата была ниже 91 рубля в месяц. Совсем освобождались от налога граждане с заработком меньше 70 рублей в месяц.



Налог упразднили в 1992 году.