Поддержите рублем и не парьте мозг. Депутаты о том, нужен ли нам налог на бездетность
Заставить молодежь рожать "из-под палки" не получится, уверены алтайские публичные лица
05 июля 2024, 07:15, ИА Амител
В России в очередной раз вернулись к теме обсуждения налога на бездетность. С таким предложением выступил один из депутатов Госдумы. Он убежден, что мера, которая применялась в СССР, и сейчас помогла бы стране выбраться из демографической ямы. Инициатива вызвала бурные обсуждения в обществе: далеко не всем такие методы по нраву.
О том, бросятся ли россияне рожать, если над ними будет висеть угроза "бездетного" налога, amic.ru поговорил с депутатами и общественными деятелями Алтайского края.
"Не все хорошо забытое старое полезно"
Сергей Писарев, депутат АКЗС, зампредседателя комитета по образованию и наукеИдею перенести советскую практику на современные реалии Сергей Писарев считает неудачной. Он убежден: никакие налоги и штрафы не подтолкнут российскую молодежь к созданию семьи.
"Мне кажется, не все хорошо забытое старое полезно. Общество кардинально изменилось. Понятия ответственности, совести, материнства и отцовства сегодня воспринимаются по-другому. Современная молодежь более прагматична и практична, нежели советское поколение людей. В то время было стыдно, что нет ребенка. Многие по этому поводу переживали. Налог тоже имел социальную значимость. Я бы даже сказал, социальное презрение: если не хочешь детей, то ты плохой человек. А сейчас это личное право каждого. На мой взгляд, не совсем правильно, чтобы государство каким-либо образом принуждало рожать. Да и к финансам молодежь относится по-другому: никакие санкции на них не сработают", – говорит депутат.По его словам, если такой налог действительно появится, молодежь очень быстро просчитает все варианты. Заплатить все еще будет выгоднее, чем завести ребенка.
"Поэтому я считаю, что здесь нужны совсем другие формы воздействия. Конечно, в первую очередь – поддержка молодой семьи. Грубо говоря, помогите материально и не парьте мозги. Это будет полезнее", – отметил Писарев. Он подчеркнул, что к Советскому Союзу относится с большой теплотой, но совсем не понимает людей, предлагающих к нему вернуться.
"Это же эволюция. Общество развивается и меняется. Законы, которые были тогда, создавались для того времени и для того человека. Сегодня все уже другое. Поэтому и методы нужны новые", – заключил депутат.
"Вопрос демографии это не решит"
Сергей Булаев, координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае, депутат АКЗСДаже если бы налог на бездетность и мог замотивировать к созданию семьи, демографической ситуации это бы ничем не помогло, считает Сергей Булаев.
"Чтобы население страны увеличивалось, в семье должен быть не один и даже не два ребенка. Очевидно, что вопрос демографии такой налог никак не решает. Поэтому меры "из-под палки", я считаю, не нужны. Дети должны быть желанными и любимыми. А не потому, что ты просто не хочешь платить какой-то налог", – пояснил собеседник. Он убежден: чтобы рождаемость увеличивалась, в стране нужно развивать экономику и инфраструктуру.
"Как ни крути, все зависит от экономики. Если у семьи будет хороший достаток, то дети будут безусловным счастьем. А счастья, как известно, много не бывает. Если человек может позволить себе содержать троих детей, он их заведет. Не только прокормить, но отдать в хороший садик, выучить в хорошем университете. Плюс, инфраструктура должна располагать к тому, чтобы детей было больше. Детские садики должны быть без очередей и такие, чтобы не страшно было отдать туда своего ребенка. Люди должны видеть, что инфраструктура для их детей есть", – сказал Булаев.
"Налоговая нагрузка и так достаточно серьезная"
Антон Васильев, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае (в 2021-2023 годах – председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям)Россияне уже платят вполне достаточно налогов, считает Антон Васильев. А пакет налоговых повышений, который вступит в силу в 2025 году, только увеличит эту нагрузку.
"Особенно речь идет о последних решениях, которые приняты. Прежде всего, они затронут бизнес и людей с высокими доходами. Но косвенно это коснется и всех остальных. Ведь во многом эта нагрузка ляжет на конкретного покупателя, на физическое лицо. Поэтому сомневаюсь, что нужно облагать людей дополнительными налогами", – говорит Васильев. Но даже в этих нововведениях омбудсмен нашел положительный пример, как мотивировать россиян к созданию семьи.
"Там есть правильная идея: для тех, у кого несколько детей, будут вычеты. Их налоговая база будет меньше. Видите, это уже стимуляция. Правильное решение", – отметил собеседник. Эти и другие меры поддержки семей с детьми Васильев считает самыми полезными инструментами стимуляции. А "карательные" методы, по его словам, ничем не помогут: история это уже не раз показала.
"Подобные решения принимали еще в древнеримском государстве. Там была попытка повлиять на увеличение численности собственного римского населения по сравнению с рабами. Для тех, кто не вступал в брак, ограничения касались наследственных прав. Как показала практика, никакого эффекта это не возымело. Выбор семьи, определение с рождением детей – это очень деликатная тема. Это не та сфера, в которую власти уместно вмешиваться такими способами. Благие цели так не достигаются", – сказал Васильев.
"Молодежь просто скажет "ну ок""
Анна Ведлер, депутат АКЗС, координатор движения "Волонтеры-медики" в Алтайском краеАнна Ведлер тоже считает, что налог на бездетность не принесет никакого эффекта. Она убеждена, что сегодняшних молодых людей подобными санкциями не напугать.
"Если я сейчас молодежи, с которой работаю, скажу про налог, они ответят просто: "Ну ок". Никого это не замотивирует", – уверена депутат.Она считает, что идеального "рецепта", по которому можно было бы увеличить рождаемость, просто нет. По словам Ведлер, отношение молодых людей к браку и детям сильно отличается от того, что было раньше. И дело вовсе не в идеологии чайлдфри.
"Я считаю, что современное поколение подходит к этому процессу осознанно. Большинство из них вовсе не чайлдфри. Просто если и хотят создать семью, то раз и навсегда. Так, чтобы дети были рождены в любви. Очень много психологических моментов, касающихся комфорта. Цель – не просто родить, а чтобы было комфортно жить и обоим супругам, и детям. Когда мне было 14-16 лет, я не ходила к психологу, у нас это просто было не принято. А сейчас это распространено. Уже даже подростки знают про абьюз, знают варианты психологического взаимодействия в паре. Я и мои сверстники все это узнавали уже будучи взрослыми. Отсюда и осознанность в вопросе детей у молодежи", – считает Ведлер.
"Государство должно показывать возможности"
Антон Арцибашев, депутат АКЗС от КПРФ, член комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям
Депутат Арцибашев тоже не в восторге от идеи взимать налог с тех, у кого нет детей. По его словам, подобная мера если и имеет право на жизнь, то точно не в современной России.
"Сомневаюсь, что это приведет к чему-то хорошему в условиях и без того невысоких доходов населения. Тем более если речь идет о молодых людях, о только-только создающихся семьях. У нас сейчас потому и не рожают, потому что не смогут "вывезти" ребенка. Материнский капитал уже не спасает. Он ведь далеко не так подрос за последние годы, как взлетела стоимость недвижимости", – говорит депутат.
Он тоже согласен, что для повышения рождаемости молодым семьям нужна материальная поддержка. А государство должно правильно вести пропаганду.
"Образ семьи должен социально воспитываться. Нужно об этом из всех утюгов говорить. А государство должно всячески показывать возможности. Человек должен увидеть: если рожаешь одного, двух, даже трех детей, ваша семья не становится автоматически бедной", – уверен Арцибашев.
"Налог хотя бы заставит задуматься"
Ирина Солнцева, депутат АКЗС, председатель комитета по социальной защите и занятости населенияА вот Ирина Солнцева считает, что в налоге на бездетность есть смысл. По ее мнению, в стране, где поддерживают традиционные семейные ценности, подобные меры вполне уместны.
"У нас страна традиционных семейных ценностей. Семья ценится очень высоко, а она предполагает наличие детей. Но в последние десятилетия из других стран к нам пришла другая идеология. Сначала молодые люди хотят "пожить для себя", а потом все это приводит к "а зачем вообще дети", – пояснила Солнцева.
Именно на категорию чайлдфри налог и должен быть направлен, считает депутат.
"Для них, я считаю, налог был бы совершенно правильным. Чтобы вот этой идеологии не было. У нас традиционная семья. А в семье должны быть дети, и как можно больше", – уверена собеседница. При этом она считает, что налогом ни в коем случае нельзя облагать тех, кто не может иметь детей по состоянию здоровья.
А как это было в советское время?
В СССР налог на бездетность назывался "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" и был введен в 1941 году. Его платили все бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Размер налога составлял 6% от зарплаты. Меньше платили те, у кого зарплата была ниже 91 рубля в месяц. Совсем освобождались от налога граждане с заработком меньше 70 рублей в месяц.
Налог упразднили в 1992 году.
07:50:37 05-07-2024
Дети не по карману большинству молодёжи. Бездумная политика привела к тому что имеем.
11:03:09 05-07-2024
Гость (07:50:37 05-07-2024) Дети не по карману большинству молодёжи. Бездумная политика ... Если следовать вашей логике, то после войны (это лишь один из массы примеров) рожать вообще было невозможно ибо полная разруха и даже многие базовые потребности были не по карману. Но однако такого не было. Может быть проблема все же не в "кармане", а в чем-то другом?
11:50:03 05-07-2024
Гость (11:03:09 05-07-2024) Если следовать вашей логике, то после войны (это лишь один и... Так и сейчас рожают, никто же не говорит о том, что все полностью "встало". Кто-то в любых условиях будет рожать. Но вы гляньте цифры - сколько тысяч детей рождалось в годы войны, и сколько до и после. Ну и менталитет поменялся, многие считают, что рожать в условиях, когда ты не знаешь, что с тобой будет завтра - не вариант.
12:28:37 05-07-2024
Гость (11:03:09 05-07-2024) Если следовать вашей логике, то после войны (это лишь один и... Гениально. А пять тысяч лет назад на мамонтов охотились. Вот люди то были. И ведь в пещерах жили, но детей рожали😂
12:56:38 05-07-2024
Паша (12:28:37 05-07-2024) Гениально. А пять тысяч лет назад на мамонтов охотились. Вот... Именно. Потому что не карман был определяющим фактором. И сейчас там, где не карман все решает, с демографией норм. Это ни на какие мысли не наводит, не?
14:04:36 05-07-2024
Гость (12:56:38 05-07-2024) Именно. Потому что не карман был определяющим фактором. И се... С демографией, может, и "норм", а вот с уровнем жизни не айс. Вы всерьез хотите рожать десяток, чтобы до совершеннолетия доживали двое-трое? Ну нет в современном развитом обществе необходимости плодиться как кролики, ибо медицина нормальная, а также гигиена и санитария. Впрочем, нашими темпами мы скоро, похоже, опять будем рожать десяток, чтобы в живых осталась парочка.
13:18:36 05-07-2024
Паша (12:28:37 05-07-2024) Гениально. А пять тысяч лет назад на мамонтов охотились. Вот... Я Вам открою страшную тайну- даже сейчас многие не проводят параллелей между половым актом и рождением детей, отдалённым от этого акта аж на долгие 9 месяцев. И это не шутка.
13:41:46 05-07-2024
Паша (12:28:37 05-07-2024) Гениально. А пять тысяч лет назад на мамонтов охотились. Вот... Раньше люди жили меньше. в 30 уже старик. и ребенок был не расходы, а помощник с мальства. Но рожать конечно надо.
14:05:21 05-07-2024
М (13:41:46 05-07-2024) Раньше люди жили меньше. в 30 уже старик. и ребенок был не р... Да вы что... А бают, по триста лет жили, просто от нас скрывают, и прививки, прививки все испортили.
17:19:17 08-07-2024
Гость (11:03:09 05-07-2024) Если следовать вашей логике, то после войны (это лишь один и... Проблема в идеологии, которую допустило государство. По всем каналам рекламируется праздный образ жизни, а не семейное счастье. Образ успешности завязан исключительно на деньги - собственно получите, распишитесь. Более того, вводить налог на холостых людей недопустимо, иначе это наказание, за то, что не нашел своего человека - абсурд. Нужно культивировать образ счастливой семьи, вводить в школьное обучение уроки межличностного отношения и подготовке к семейной жизни, создавать места и условия, где люди смогут знакомиться, в целом уменьшить занятость людей, проработав трудовой кодекс, чтобы было больше времени на отношения. Если ваедут такой налог, при том, что я хочу найти человека, чтобы завести крепкую семью и счастливых детей, завидуя белой завистью семьям с детьми - я просто после такого кощунства откажусь от гражданства!
08:20:45 05-07-2024
Данный налог не поможет.
08:57:52 05-07-2024
dok_CФ (08:20:45 05-07-2024) Данный налог не поможет.... Да что ж такое-то... Ну нет у них цели поднять рождаемость, нет. Есть цель - усидеть на своем месте и срубить денях по-быстрому. А для этого нужно выдвигать инициативы, которые были бы, скажем так, в тренде нынешней политики партии. И если завтра та партия развернется на 180, они бодро переобуются в полете. Для того, чтобы реально ту рождаемость поднять, работать нужно, а они мешки ворчать не хотят. Да и результат будет не завтра, а им плевать, что будет дальше. Про остальное даже писать не буду.
09:03:58 05-07-2024
Года три назад на сайте амитела писали прекрасное предложение Сергея Писарева, что зарплата специалистов должна быть ОДИНАКОВО ДОСТОЙНОЙ по всей стране. В статье было написано,что богатые регионы скупают специалистов, край покидают учителя.
Изменилось что-нибудь в крае с тех пор? А я раньше верила,что депутаты могут хоть что-нибудь изменить в лучшую сторону.
13:20:59 05-07-2024
Гость (09:03:58 05-07-2024) Года три назад на сайте амитела писали прекрасное предложени... Скажу больше, раньше в Алтайском крае была надбавка к зарплате +15%, "Северные".
14:01:47 05-07-2024
Гость (13:20:59 05-07-2024) Скажу больше, раньше в Алтайском крае была надбавка к зарпла... Это районный коэффициент, и он и сейчас те же 15%.
09:21:40 05-07-2024
Рожают за деньги. меркантильные людишки.
09:57:56 05-07-2024
Гость (09:21:40 05-07-2024) Рожают за деньги. меркантильные людишки.... Да ваще. Нет бы по заветам покойного ныне Смирнова - пошел к соседу, попросил горсточку крупы, и сам сыт, и ребеночек. А раньше вообще в поле рожали, не отходя от бороны. Как тут вчера одна мадам написала - разнеженные стали. Вернуть всех в поля, пусть рожают. Главное, ни на что больше времени не останется. Иногда кажется, что это главная цель наших законотворцев - задолбать всех так, чтобы не отсвечивали.
09:37:12 05-07-2024
Солнцева как будто с другой планеты. Чтобы в семье было "как можно больше" детей, нужно, чтобы население могло этих детей содержать. Что она, как депутат, для этого сделала? НИ-ЧЕ-ГО. Я предлагаю ей сдать мандат и не позориться.
11:39:22 05-07-2024
ыть (09:37:12 05-07-2024) Солнцева как будто с другой планеты. Чтобы в семье было "как... "Замужем, двое взрослых детей, имеет внучку и внука. " - недоработала Солнцева, и дети ее. маловато
10:08:00 05-07-2024
Прикажут рожать и будут рожать. А если и дальше сопли жевать, подачки подавать то через пиисят лет вымрем как мамонты или придут колонизаторы и убьют
Мирный мир 1980х закончился.Розовые очки о демократии и о граде на холме растоптали. Всеобщая война на носу
10:16:32 05-07-2024
умный (10:08:00 05-07-2024) Прикажут рожать и будут рожать. А если и дальше сопли жевать... Это как? Рожальные лагеря и принудительное оплодотворение? И да, как хорошо, когда рожать придется не тебе лично, правда ведь? Аника-воин, не жующий сопли, сам-то лично сколько детей поднял и под ружье поставил?
12:55:05 05-07-2024
Гость (10:16:32 05-07-2024) Это как? Рожальные лагеря и принудительное оплодотворение? И... а я если ты заметил не про лично говорил
а про государственно
слюни пускать и сопли жевать сейчас нельзя. Сомнут
время нынче такое - кого в поле с мотыгой, кого в роддом а кого на лесоповал
ну а за измену родине - расстрел перед строем
14:08:39 05-07-2024
Гость (12:55:05 05-07-2024) а я если ты заметил не про лично говорила про государств... Так я-то как раз "заметил". Ты лично ничего делать не будешь, естественно. Времена у него... Не жуй сопли, рожай как из пулемета, государственник ты наш. Личным примером, так сказать. А то вечно как лозунги - так ты первый, а как своим примером, так твоя хата с краю.
13:43:25 05-07-2024
умный (10:08:00 05-07-2024) Прикажут рожать и будут рожать. А если и дальше сопли жевать... А если женщины не хотят от меня рожать? Мне социальную женщину выдадут? Какую справку надо чтобы не платить налог?
14:00:42 05-07-2024
М (13:43:25 05-07-2024) А если женщины не хотят от меня рожать? Мне социальную женщи... специальной комиссией вы будете для получения справки обследованы.
с штангенциркулем, на выносливость, на внешний вид.
ну и м.б. тогда...
но кредит в сбере на налог и оплату услуг комиссии советую взять уже сейчас.
14:57:18 05-07-2024
М (13:43:25 05-07-2024) А если женщины не хотят от меня рожать? Мне социальную женщи... Партия выдаст, не беспокойтесь.
10:53:39 05-07-2024
Капитализм - ЗЛО! Он конечен! Он разобщает общество! Он делает из людей циников!
Хотите увидеть корень всех проблем? Посмотрите повнимательнее на Капитализм!
Ни какая Социальная политика при Капитализме не даст положительный эффект! Только на короткое время.
10:56:16 05-07-2024
Налог на бездетность бесполезный и опасный бред. Доплаты за размножение такой же бесполезный и опасный бред. В обществе эгоистов эти методы работать не могут, что подтверждается опытом практически во всех западных странах.
11:15:39 05-07-2024
Почему-то считал, что Солнцева адекватная. Что ж, бывает, и я ошибаюсь.
12:24:06 05-07-2024
Такими темпами очень и очень скоро правительству будет просто некого обирать. Кому-то выпадет дорога дальняя за бугор, кому то по ближе, на погост. И мигранты не спасут, те сами паразиты.
14:24:51 05-07-2024
Когда депутаты и чиновники начинают вести разговоры о том, что простой люд мало рожает хочется спросить о количестве детей у них самих. Практически у всех 1 максимум 2 ребёнка. Почему сами 4х не родили то?
15:31:33 05-07-2024
Повысить рождаемость на самом деле нетрудно.
1. Давать бесплатную квартиру за рождение второго ребёнка в семье
2. Государство ежемесячно кладёт на счёт каждого родившегося в семье ребёнка сумму от реализации полезных ископаемых, нефти, газа до его совершеннолетия. Чтобы уже к 18 летию молодой человек смог приобрести собственное жильё, содержать собственную семью, создать свой бизнес.
17:41:51 05-07-2024
гость (15:31:33 05-07-2024) Повысить рождаемость на самом деле н Наша власть скорее удавится, чем отдаст народу крошки от пирога.
12:44:12 14-07-2024
гость (15:31:33 05-07-2024) Повысить рождаемость на самом деле нетрудно.1. Давать бе... 1. Государство не строит квартиры. Их строят частники.
2. У государства нет полезных ископаемых. Нефть, газ и т.д. это уже всё частное.