НОВОСТИОбщество

Поддержите рублем и не парьте мозг. Депутаты о том, нужен ли нам налог на бездетность

Заставить молодежь рожать "из-под палки" не получится, уверены алтайские публичные лица

05 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России в очередной раз вернулись к теме обсуждения налога на бездетность. С таким предложением выступил один из депутатов Госдумы. Он убежден, что мера, которая применялась в СССР, и сейчас помогла бы стране выбраться из демографической ямы. Инициатива вызвала бурные обсуждения в обществе: далеко не всем такие методы по нраву.

О том, бросятся ли россияне рожать, если над ними будет висеть угроза "бездетного" налога, amic.ru поговорил с депутатами и общественными деятелями Алтайского края.

"Не все хорошо забытое старое полезно"

Сергей Писарев, депутат АКЗС, зампредседателя комитета по образованию и наукеИдею перенести советскую практику на современные реалии Сергей Писарев считает неудачной. Он убежден: никакие налоги и штрафы не подтолкнут российскую молодежь к созданию семьи.

"Мне кажется, не все хорошо забытое старое полезно. Общество кардинально изменилось. Понятия ответственности, совести, материнства и отцовства сегодня воспринимаются по-другому. Современная молодежь более прагматична и практична, нежели советское поколение людей. В то время было стыдно, что нет ребенка. Многие по этому поводу переживали. Налог тоже имел социальную значимость. Я бы даже сказал, социальное презрение: если не хочешь детей, то ты плохой человек. А сейчас это личное право каждого. На мой взгляд, не совсем правильно, чтобы государство каким-либо образом принуждало рожать. Да и к финансам молодежь относится по-другому: никакие санкции на них не сработают", – говорит депутат.По его словам, если такой налог действительно появится, молодежь очень быстро просчитает все варианты. Заплатить все еще будет выгоднее, чем завести ребенка.

"Поэтому я считаю, что здесь нужны совсем другие формы воздействия. Конечно, в первую очередь – поддержка молодой семьи. Грубо говоря, помогите материально и не парьте мозги. Это будет полезнее", – отметил Писарев. Он подчеркнул, что к Советскому Союзу относится с большой теплотой, но совсем не понимает людей, предлагающих к нему вернуться.

"Это же эволюция. Общество развивается и меняется. Законы, которые были тогда, создавались для того времени и для того человека. Сегодня все уже другое. Поэтому и методы нужны новые", – заключил депутат.

"Вопрос демографии это не решит"

Сергей Булаев, координатор АРО ЛДПР в Алтайском крае, депутат АКЗСДаже если бы налог на бездетность и мог замотивировать к созданию семьи, демографической ситуации это бы ничем не помогло, считает Сергей Булаев.

"Чтобы население страны увеличивалось, в семье должен быть не один и даже не два ребенка. Очевидно, что вопрос демографии такой налог никак не решает. Поэтому меры "из-под палки", я считаю, не нужны. Дети должны быть желанными и любимыми. А не потому, что ты просто не хочешь платить какой-то налог", – пояснил собеседник. Он убежден: чтобы рождаемость увеличивалась, в стране нужно развивать экономику и инфраструктуру.

"Как ни крути, все зависит от экономики. Если у семьи будет хороший достаток, то дети будут безусловным счастьем. А счастья, как известно, много не бывает. Если человек может позволить себе содержать троих детей, он их заведет. Не только прокормить, но отдать в хороший садик, выучить в хорошем университете. Плюс, инфраструктура должна располагать к тому, чтобы детей было больше. Детские садики должны быть без очередей и такие, чтобы не страшно было отдать туда своего ребенка. Люди должны видеть, что инфраструктура для их детей есть", – сказал Булаев.

"Налоговая нагрузка и так достаточно серьезная"

Антон Васильев, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае (в 2021-2023 годах – председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям)Россияне уже платят вполне достаточно налогов, считает Антон Васильев. А пакет налоговых повышений, который вступит в силу в 2025 году, только увеличит эту нагрузку.

"Особенно речь идет о последних решениях, которые приняты. Прежде всего, они затронут бизнес и людей с высокими доходами. Но косвенно это коснется и всех остальных. Ведь во многом эта нагрузка ляжет на конкретного покупателя, на физическое лицо. Поэтому сомневаюсь, что нужно облагать людей дополнительными налогами", – говорит Васильев. Но даже в этих нововведениях омбудсмен нашел положительный пример, как мотивировать россиян к созданию семьи.

"Там есть правильная идея: для тех, у кого несколько детей, будут вычеты. Их налоговая база будет меньше. Видите, это уже стимуляция. Правильное решение", – отметил собеседник. Эти и другие меры поддержки семей с детьми Васильев считает самыми полезными инструментами стимуляции. А "карательные" методы, по его словам, ничем не помогут: история это уже не раз показала.

"Подобные решения принимали еще в древнеримском государстве. Там была попытка повлиять на увеличение численности собственного римского населения по сравнению с рабами. Для тех, кто не вступал в брак, ограничения касались наследственных прав. Как показала практика, никакого эффекта это не возымело. Выбор семьи, определение с рождением детей – это очень деликатная тема. Это не та сфера, в которую власти уместно вмешиваться такими способами. Благие цели так не достигаются", – сказал Васильев.

"Молодежь просто скажет "ну ок""

Анна Ведлер, депутат АКЗС, координатор движения "Волонтеры-медики" в Алтайском краеАнна Ведлер тоже считает, что налог на бездетность не принесет никакого эффекта. Она убеждена, что сегодняшних молодых людей подобными санкциями не напугать.

"Если я сейчас молодежи, с которой работаю, скажу про налог, они ответят просто: "Ну ок". Никого это не замотивирует", – уверена депутат.Она считает, что идеального "рецепта", по которому можно было бы увеличить рождаемость, просто нет. По словам Ведлер, отношение молодых людей к браку и детям сильно отличается от того, что было раньше. И дело вовсе не в идеологии чайлдфри.

"Я считаю, что современное поколение подходит к этому процессу осознанно. Большинство из них вовсе не чайлдфри. Просто если и хотят создать семью, то раз и навсегда. Так, чтобы дети были рождены в любви. Очень много психологических моментов, касающихся комфорта. Цель – не просто родить, а чтобы было комфортно жить и обоим супругам, и детям. Когда мне было 14-16 лет, я не ходила к психологу, у нас это просто было не принято. А сейчас это распространено. Уже даже подростки знают про абьюз, знают варианты психологического взаимодействия в паре. Я и мои сверстники все это узнавали уже будучи взрослыми. Отсюда и осознанность в вопросе детей у молодежи", – считает Ведлер.

"Государство должно показывать возможности"

Антон Арцибашев, депутат АКЗС от КПРФ, член комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям

Депутат Арцибашев тоже не в восторге от идеи взимать налог с тех, у кого нет детей. По его словам, подобная мера если и имеет право на жизнь, то точно не в современной России.

"Сомневаюсь, что это приведет к чему-то хорошему в условиях и без того невысоких доходов населения. Тем более если речь идет о молодых людях, о только-только создающихся семьях. У нас сейчас потому и не рожают, потому что не смогут "вывезти" ребенка. Материнский капитал уже не спасает. Он ведь далеко не так подрос за последние годы, как взлетела стоимость недвижимости", – говорит депутат.

Он тоже согласен, что для повышения рождаемости молодым семьям нужна материальная поддержка. А государство должно правильно вести пропаганду.

"Образ семьи должен социально воспитываться. Нужно об этом из всех утюгов говорить. А государство должно всячески показывать возможности. Человек должен увидеть: если рожаешь одного, двух, даже трех детей, ваша семья не становится автоматически бедной", – уверен Арцибашев.

"Налог хотя бы заставит задуматься"

Ирина Солнцева, депутат АКЗС, председатель комитета по социальной защите и занятости населенияА вот Ирина Солнцева считает, что в налоге на бездетность есть смысл. По ее мнению, в стране, где поддерживают традиционные семейные ценности, подобные меры вполне уместны.

"У нас страна традиционных семейных ценностей. Семья ценится очень высоко, а она предполагает наличие детей. Но в последние десятилетия из других стран к нам пришла другая идеология. Сначала молодые люди хотят "пожить для себя", а потом все это приводит к "а зачем вообще дети", – пояснила Солнцева.

Именно на категорию чайлдфри налог и должен быть направлен, считает депутат.

"Для них, я считаю, налог был бы совершенно правильным. Чтобы вот этой идеологии не было. У нас традиционная семья. А в семье должны быть дети, и как можно больше", – уверена собеседница. При этом она считает, что налогом ни в коем случае нельзя облагать тех, кто не может иметь детей по состоянию здоровья.

А как это было в советское время?

В СССР налог на бездетность назывался "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" и был введен в 1941 году. Его платили все бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. Размер налога составлял 6% от зарплаты. Меньше платили те, у кого зарплата была ниже 91 рубля в месяц. Совсем освобождались от налога граждане с заработком меньше 70 рублей в месяц.

Налог упразднили в 1992 году.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Почему на Алтае так мало рожают и будет ли новый беби-бум? Разбираемся с демографом

Край ежегодно бьет антирекорды по количеству новорожденных, говорит кандидат наук Алексей Еремин
НОВОСТИОбщество
дети законопроекты налоги Мнения экспертов Многодетные семьи Демография

Комментарии 34

Avatar Picture
Гость

07:50:37 05-07-2024

Дети не по карману большинству молодёжи. Бездумная политика привела к тому что имеем.

  45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:09 05-07-2024

Гость (07:50:37 05-07-2024) Дети не по карману большинству молодёжи. Бездумная политика ... Если следовать вашей логике, то после войны (это лишь один из массы примеров) рожать вообще было невозможно ибо полная разруха и даже многие базовые потребности были не по карману. Но однако такого не было. Может быть проблема все же не в "кармане", а в чем-то другом?

  -29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:03 05-07-2024

Гость (11:03:09 05-07-2024) Если следовать вашей логике, то после войны (это лишь один и... Так и сейчас рожают, никто же не говорит о том, что все полностью "встало". Кто-то в любых условиях будет рожать. Но вы гляньте цифры - сколько тысяч детей рождалось в годы войны, и сколько до и после. Ну и менталитет поменялся, многие считают, что рожать в условиях, когда ты не знаешь, что с тобой будет завтра - не вариант.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Паша

12:28:37 05-07-2024

Гость (11:03:09 05-07-2024) Если следовать вашей логике, то после войны (это лишь один и... Гениально. А пять тысяч лет назад на мамонтов охотились. Вот люди то были. И ведь в пещерах жили, но детей рожали😂

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:38 05-07-2024

Паша (12:28:37 05-07-2024) Гениально. А пять тысяч лет назад на мамонтов охотились. Вот... Именно. Потому что не карман был определяющим фактором. И сейчас там, где не карман все решает, с демографией норм. Это ни на какие мысли не наводит, не?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:36 05-07-2024

Гость (12:56:38 05-07-2024) Именно. Потому что не карман был определяющим фактором. И се... С демографией, может, и "норм", а вот с уровнем жизни не айс. Вы всерьез хотите рожать десяток, чтобы до совершеннолетия доживали двое-трое? Ну нет в современном развитом обществе необходимости плодиться как кролики, ибо медицина нормальная, а также гигиена и санитария. Впрочем, нашими темпами мы скоро, похоже, опять будем рожать десяток, чтобы в живых осталась парочка.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:36 05-07-2024

Паша (12:28:37 05-07-2024) Гениально. А пять тысяч лет назад на мамонтов охотились. Вот... Я Вам открою страшную тайну- даже сейчас многие не проводят параллелей между половым актом и рождением детей, отдалённым от этого акта аж на долгие 9 месяцев. И это не шутка.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
М

13:41:46 05-07-2024

Паша (12:28:37 05-07-2024) Гениально. А пять тысяч лет назад на мамонтов охотились. Вот... Раньше люди жили меньше. в 30 уже старик. и ребенок был не расходы, а помощник с мальства. Но рожать конечно надо.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:21 05-07-2024

М (13:41:46 05-07-2024) Раньше люди жили меньше. в 30 уже старик. и ребенок был не р... Да вы что... А бают, по триста лет жили, просто от нас скрывают, и прививки, прививки все испортили.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

17:19:17 08-07-2024

Гость (11:03:09 05-07-2024) Если следовать вашей логике, то после войны (это лишь один и... Проблема в идеологии, которую допустило государство. По всем каналам рекламируется праздный образ жизни, а не семейное счастье. Образ успешности завязан исключительно на деньги - собственно получите, распишитесь. Более того, вводить налог на холостых людей недопустимо, иначе это наказание, за то, что не нашел своего человека - абсурд. Нужно культивировать образ счастливой семьи, вводить в школьное обучение уроки межличностного отношения и подготовке к семейной жизни, создавать места и условия, где люди смогут знакомиться, в целом уменьшить занятость людей, проработав трудовой кодекс, чтобы было больше времени на отношения. Если ваедут такой налог, при том, что я хочу найти человека, чтобы завести крепкую семью и счастливых детей, завидуя белой завистью семьям с детьми - я просто после такого кощунства откажусь от гражданства!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_CФ

08:20:45 05-07-2024

Данный налог не поможет.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:52 05-07-2024

dok_CФ (08:20:45 05-07-2024) Данный налог не поможет.... Да что ж такое-то... Ну нет у них цели поднять рождаемость, нет. Есть цель - усидеть на своем месте и срубить денях по-быстрому. А для этого нужно выдвигать инициативы, которые были бы, скажем так, в тренде нынешней политики партии. И если завтра та партия развернется на 180, они бодро переобуются в полете. Для того, чтобы реально ту рождаемость поднять, работать нужно, а они мешки ворчать не хотят. Да и результат будет не завтра, а им плевать, что будет дальше. Про остальное даже писать не буду.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:58 05-07-2024

Года три назад на сайте амитела писали прекрасное предложение Сергея Писарева, что зарплата специалистов должна быть ОДИНАКОВО ДОСТОЙНОЙ по всей стране. В статье было написано,что богатые регионы скупают специалистов, край покидают учителя.
Изменилось что-нибудь в крае с тех пор? А я раньше верила,что депутаты могут хоть что-нибудь изменить в лучшую сторону.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:59 05-07-2024

Гость (09:03:58 05-07-2024) Года три назад на сайте амитела писали прекрасное предложени... Скажу больше, раньше в Алтайском крае была надбавка к зарплате +15%, "Северные".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:47 05-07-2024

Гость (13:20:59 05-07-2024) Скажу больше, раньше в Алтайском крае была надбавка к зарпла... Это районный коэффициент, и он и сейчас те же 15%.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:40 05-07-2024

Рожают за деньги. меркантильные людишки.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:56 05-07-2024

Гость (09:21:40 05-07-2024) Рожают за деньги. меркантильные людишки.... Да ваще. Нет бы по заветам покойного ныне Смирнова - пошел к соседу, попросил горсточку крупы, и сам сыт, и ребеночек. А раньше вообще в поле рожали, не отходя от бороны. Как тут вчера одна мадам написала - разнеженные стали. Вернуть всех в поля, пусть рожают. Главное, ни на что больше времени не останется. Иногда кажется, что это главная цель наших законотворцев - задолбать всех так, чтобы не отсвечивали.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:37:12 05-07-2024

Солнцева как будто с другой планеты. Чтобы в семье было "как можно больше" детей, нужно, чтобы население могло этих детей содержать. Что она, как депутат, для этого сделала? НИ-ЧЕ-ГО. Я предлагаю ей сдать мандат и не позориться.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:22 05-07-2024

ыть (09:37:12 05-07-2024) Солнцева как будто с другой планеты. Чтобы в семье было "как... "Замужем, двое взрослых детей, имеет внучку и внука. " - недоработала Солнцева, и дети ее. маловато

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
умный

10:08:00 05-07-2024

Прикажут рожать и будут рожать. А если и дальше сопли жевать, подачки подавать то через пиисят лет вымрем как мамонты или придут колонизаторы и убьют
Мирный мир 1980х закончился.Розовые очки о демократии и о граде на холме растоптали. Всеобщая война на носу

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:32 05-07-2024

умный (10:08:00 05-07-2024) Прикажут рожать и будут рожать. А если и дальше сопли жевать... Это как? Рожальные лагеря и принудительное оплодотворение? И да, как хорошо, когда рожать придется не тебе лично, правда ведь? Аника-воин, не жующий сопли, сам-то лично сколько детей поднял и под ружье поставил?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:05 05-07-2024

Гость (10:16:32 05-07-2024) Это как? Рожальные лагеря и принудительное оплодотворение? И... а я если ты заметил не про лично говорил
а про государственно
слюни пускать и сопли жевать сейчас нельзя. Сомнут
время нынче такое - кого в поле с мотыгой, кого в роддом а кого на лесоповал
ну а за измену родине - расстрел перед строем

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:39 05-07-2024

Гость (12:55:05 05-07-2024) а я если ты заметил не про лично говорила про государств... Так я-то как раз "заметил". Ты лично ничего делать не будешь, естественно. Времена у него... Не жуй сопли, рожай как из пулемета, государственник ты наш. Личным примером, так сказать. А то вечно как лозунги - так ты первый, а как своим примером, так твоя хата с краю.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
М

13:43:25 05-07-2024

умный (10:08:00 05-07-2024) Прикажут рожать и будут рожать. А если и дальше сопли жевать... А если женщины не хотят от меня рожать? Мне социальную женщину выдадут? Какую справку надо чтобы не платить налог?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

14:00:42 05-07-2024

М (13:43:25 05-07-2024) А если женщины не хотят от меня рожать? Мне социальную женщи... специальной комиссией вы будете для получения справки обследованы.
с штангенциркулем, на выносливость, на внешний вид.
ну и м.б. тогда...
но кредит в сбере на налог и оплату услуг комиссии советую взять уже сейчас.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:18 05-07-2024

М (13:43:25 05-07-2024) А если женщины не хотят от меня рожать? Мне социальную женщи... Партия выдаст, не беспокойтесь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:39 05-07-2024

Капитализм - ЗЛО! Он конечен! Он разобщает общество! Он делает из людей циников!
Хотите увидеть корень всех проблем? Посмотрите повнимательнее на Капитализм!
Ни какая Социальная политика при Капитализме не даст положительный эффект! Только на короткое время.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:16 05-07-2024

Налог на бездетность бесполезный и опасный бред. Доплаты за размножение такой же бесполезный и опасный бред. В обществе эгоистов эти методы работать не могут, что подтверждается опытом практически во всех западных странах.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:39 05-07-2024

Почему-то считал, что Солнцева адекватная. Что ж, бывает, и я ошибаюсь.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:06 05-07-2024

Такими темпами очень и очень скоро правительству будет просто некого обирать. Кому-то выпадет дорога дальняя за бугор, кому то по ближе, на погост. И мигранты не спасут, те сами паразиты.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:51 05-07-2024

Когда депутаты и чиновники начинают вести разговоры о том, что простой люд мало рожает хочется спросить о количестве детей у них самих. Практически у всех 1 максимум 2 ребёнка. Почему сами 4х не родили то?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:31:33 05-07-2024

Повысить рождаемость на самом деле нетрудно.
1. Давать бесплатную квартиру за рождение второго ребёнка в семье
2. Государство ежемесячно кладёт на счёт каждого родившегося в семье ребёнка сумму от реализации полезных ископаемых, нефти, газа до его совершеннолетия. Чтобы уже к 18 летию молодой человек смог приобрести собственное жильё, содержать собственную семью, создать свой бизнес.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:51 05-07-2024

гость (15:31:33 05-07-2024) Повысить рождаемость на самом деле н Наша власть скорее удавится, чем отдаст народу крошки от пирога.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вагит Миллерович Дерипаско

12:44:12 14-07-2024

гость (15:31:33 05-07-2024) Повысить рождаемость на самом деле нетрудно.1. Давать бе... 1. Государство не строит квартиры. Их строят частники.
2. У государства нет полезных ископаемых. Нефть, газ и т.д. это уже всё частное.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров