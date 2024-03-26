В Госдуме рассмотрят вопрос возвращения смертной казни после теракте в "Крокусе"

Вопрос отмены моратория может стать предметом рассмотрения Конституционного суда

26 марта 2024, 14:53, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhre.com

После теракта в "Крокус Сити Холле" в России могут поднять вопрос о возвращении смертной казни. Об этом сообщают "Известия".

На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Это могут сделать после того, как будет подготовлен парламентский законопроект.

Вопрос отмены моратория может стать предметом рассмотрения Конституционного суда. При этом отмечается, что даже если мораторий на смертную казнь будет отменен, тех, кто устроил теракт в "Крокусе", это не коснется.

Басманный суд вечером 25 марта отправил под стражу на два месяца трех членов семьи Исломовых, которые стали новыми фигурантами по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Их подозревают в пособничестве непосредственным исполнителям, которые 22 марта устроили кровавую бойню в Подмосковье.