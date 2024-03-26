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В Госдуме рассмотрят вопрос возвращения смертной казни после теракте в "Крокусе"

Вопрос отмены моратория может стать предметом рассмотрения Конституционного суда

26 марта 2024, 14:53, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhre.com
Молоток судьи / Фото: pxhre.com

После теракта в "Крокус Сити Холле" в России могут поднять вопрос о возвращении смертной казни. Об этом сообщают "Известия".

На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты. Это могут сделать после того, как будет подготовлен парламентский законопроект.

Вопрос отмены моратория может стать предметом рассмотрения Конституционного суда. При этом отмечается, что даже если мораторий на смертную казнь будет отменен, тех, кто устроил теракт в "Крокусе", это не коснется.

Басманный суд вечером 25 марта отправил под стражу на два месяца трех членов семьи Исломовых, которые стали новыми фигурантами по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Их подозревают в пособничестве непосредственным исполнителям, которые 22 марта устроили кровавую бойню в Подмосковье. 

Законопроекты

Комментарии 7

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Гость

14:55:42 26-03-2024

Ну вот и хорошо

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Гость

15:03:00 26-03-2024

и никто не боится потом за измену Родине или коррупцию к стенке встать?

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Гость

15:15:20 26-03-2024

Гость (15:03:00 26-03-2024) и никто не боится потом за измену Родине или коррупцию к сте... Изменники и коррупционеры боятся

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Гость

18:25:09 26-03-2024

Гость (15:15:20 26-03-2024) Изменники и коррупционеры боятся... Твой сосед напишет на тебя телегу, куда надо и станешь к стенке.

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Гость

16:04:22 26-03-2024

Интересно, какие власовцы минусуют? Все за западные ценности радеете? Не нахлебались еще либерализма?

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Акакий

09:13:46 27-03-2024

Их минусы как раз и подтверждают правильность решения по введению смертной казни.Вот чего больше всего они боятся.

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Гость

13:27:09 27-03-2024

вообще кому от этого возвращения может стать лучше ? что у нас работ на северах и рудниках мало ? отправлять тогда уж на работы пожизненно, польза обществу будет.

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