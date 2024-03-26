Мужчины могут быть связаны с непосредственными исполнителями теракта

26 марта 2024, 12:50, ИА Амител

Суд. Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Басманный суд вечером 25 марта отправил под стражу на два месяца трех членов семьи Исломовых, которые стали новыми фигурантами по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Их подозревают в пособничестве непосредственным исполнителям, которые 22 марта устроили кровавую бойню в Подмосковье. Что известно об Исломовых и как они связаны с трагедией, которая уже унесла жизни 139 человек, рассказывает amic.ru.

Кто такие Исламовы и как они связаны с терактом?

На скамье подсудимых оказалась сразу трое выходцев из Таджикистана, которые последнее время проживали в Твери. Это семья Исломовых: отец Исроил и два его сына — Аминчон и Диловар. Все они подозреваются в пособничестве террористам, которые вечером 22 марта устроили массовый расстрел людей и пожар в "Крокус Сити Холле".

25 марта Басманный суд Москвы отправил всех Исломовых под арест до 22 мая. Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме из-за соображения безопасности подозреваемых, сообщают "РИА Новости". Два брата проходят в статусе обвиняемыми по делу, отец — подозреваемым.

По версии следствия, семья Исломовых продала исполнителям теракта в "Крокусе" тот самый белый "Рено", на котором предполагаемые исполнители пытались прорваться к российско-украинской границе. Аминчон в ходе судебного заседания свою причастность к подготовке теракта отрицал, пишет 76.ru.

Тогда за что их арестовали?

По данным Следственного комитета РФ, предполагаемый главарь террористов Шамсидин Фаридуни вовлек 33-летнего Аминчона Исломова в состав преступной группы. Ориентировочно, это произошло не позднее января 2024 года. Не позднее 11 марта в нее вовлекли и 24-летнего Диловара Исломова.

Аминчон Исломов всего перевел Фаридуни 45 тысяч рублей. Тот потратил деньги на поездку в Турцию, где якобы встретился с организатором теракта, уточняет 76.ru. Его брат Диловар ранее был владельцем "Рено", на котором он таксовал. Братья Исломовы сами пришли в полицию, когда узнали о произошедшем 22 марта, сообщала "Газета.ру".

Мужчина рассказал СМИ, что продал автомобиль "брату жены" примерно за неделю до теракта. При этом источник РИА Новости отмечал, что сделка состоялась в феврале.

"Это была моя машина. Я когда сам видел эти фотки (с места теракта - Прим.ред.), был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены, теперь не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу", — сказал Исломов.

По данным "Фонтанки", автомобиль был передан одному из обвиняемых захватчиков — Шамсидину Фаридуни. РБК выяснил, что три года назад Диловар уже имел проблемы с законом. Тогда он попался на краже шоколадок из "Пятерочки", за что получил штраф в одну тысячу рублей.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что фигуранты уголовного дела оказывали содействие при подготовке теракта. Нападавшим они предоставили квартиру и машину, приводит руководителя РБК. По данным “Ъ”, братья также собирали информацию для основной ячейки боевиков.

Как ранее сообщал amic.ru, в ночь на понедельник суд до 22 мая арестовал четырех фигурантов дела по нападению на концертный зал "Крокуса". Они признали вину. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, еще 182 пострадали.