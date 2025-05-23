Сейчас некоторые работодатели злоупотребляют возможностью произвольно лишать сотрудника стимулирующих выплат

23 мая 2025, 13:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях нельзя будет более чем на 20%, соответствующий законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме, рассказал РИА Новости депутат Ярослав Нилов.

Законопроект еще в 2023 году внесло в Госдуму правительство России. Как уточнил Нилов, за прошедшее время документ существенно доработали. В частности, снизить размер стимулирующих провинившемуся работнику можно в отношении только тех премий, которые начисляются за период, когда было применено дисциплинарное взыскание.

"При этом снижение размера премии не может уменьшать размер месячной зарплаты более чем на 20%", – уточнил парламентарий.

Нилов пояснил, что сейчас работодатели в силу законодательного пробела злоупотребляют возможностью произвольно лишать сотрудника стимулирующих выплат, если у него было какое-то дисциплинарное взыскание, например, выговор.

В итоге работник с большой процентной долей премии в составе зарплаты при наложении на него дисциплинарного взыскания может получить из-за депремирования лишь оклад или тариф.