В Госдуме решают, на сколько можно уменьшить зарплату работнику
Сейчас некоторые работодатели злоупотребляют возможностью произвольно лишать сотрудника стимулирующих выплат
23 мая 2025, 13:40, ИА Амител
Снизить размер зарплаты работника при дисциплинарных взысканиях нельзя будет более чем на 20%, соответствующий законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме, рассказал РИА Новости депутат Ярослав Нилов.
Законопроект еще в 2023 году внесло в Госдуму правительство России. Как уточнил Нилов, за прошедшее время документ существенно доработали. В частности, снизить размер стимулирующих провинившемуся работнику можно в отношении только тех премий, которые начисляются за период, когда было применено дисциплинарное взыскание.
"При этом снижение размера премии не может уменьшать размер месячной зарплаты более чем на 20%", – уточнил парламентарий.
Нилов пояснил, что сейчас работодатели в силу законодательного пробела злоупотребляют возможностью произвольно лишать сотрудника стимулирующих выплат, если у него было какое-то дисциплинарное взыскание, например, выговор.
В итоге работник с большой процентной долей премии в составе зарплаты при наложении на него дисциплинарного взыскания может получить из-за депремирования лишь оклад или тариф.
"Нужен нормотворческий механизм, позволяющий, с одной стороны, защитить интересы работника и его доходы, а с другой – сохранить за работодателем право применять дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей", – пояснил депутат.
14:57:02 23-05-2025
Надо с депутатов начинать...
15:04:35 23-05-2025
То есть зарплата упадет на 20%...
15:28:12 23-05-2025
Гость (15:04:35 23-05-2025) То есть зарплата упадет на 20%...... С серой зарплаты 20, что бы уменьшить налоги..