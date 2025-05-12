На Алтае лишь через десять лет большинство жителей будут получать 100 тысяч рублей в месяц
Край находится в конце рейтинга регионов по динамике зарплат
12 мая 2025, 10:00, ИА Амител
Алтайский край занял 71-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самым быстрым ростом зарплат, а Республика Алтай – 72-е, сообщает РИА Новости.
В исследовании аналитики оценили время для достижения медианной зарплаты уровня 100 тысяч рублей по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет.
"В Алтайском крае 50% населения будут получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности) через 6,8 года. А 75% населения – через 9,5 года", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай показатели точно такие же: половина жителей будут получать 100 тысяч рублей и более через 6,8 года, а 75% населения достигнут этой отметки через 9,5 года.
Среди сибирских регионов выше всего находятся Иркутская область (10-е место), Красноярский край (11-е) и Кемеровская область (12-е): здесь половине жителей до зарплаты 100 тысяч рублей придется подождать 3,5, 3,7 и 3,8 года соответственно.
Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где уже сейчас половина трудящихся получает более 100 тысяч рублей в месяц. Далее идут Чукотский автономный округ (понадобится 1,2 года) и Магаданская область (1,5).
В аутсайдерах находятся республики Дагестан (10,8), Чеченская (13,9) и Ингушетия (15,4).
Ранее Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции.
10:05:51 12-05-2025
а у меня советская сберкнижка где-то дома лежит...
17:06:56 12-05-2025
Musik (10:05:51 12-05-2025) а у меня советская сберкнижка где-то дома лежит......
Несколько дней назад Амител писал:" В Алтайском крае выросли зарплаты чиновников и депутатов"
Теперь край,наверное, в рейтинге зарплат поднялся? И средняя зарплата по краю выросла?
10:07:02 12-05-2025
Рвать когти отсель куда подальше
10:27:32 12-05-2025
Гость (10:07:02 12-05-2025) Рвать когти отсель куда подальше... Когти - это кардинально, может проще - мозги включить..
11:21:27 12-05-2025
dok_СФ (10:27:32 12-05-2025) Когти - это кардинально, может проще - мозги включить.. ... Сугубо индивидуально кому когти, кому мозги проще ))) Обычно у кого они есть они ВКЛ.
10:17:37 12-05-2025
)) Только молоко литр будет уже по 200 стоить к тому времени, так что радость преждевременная
10:26:41 12-05-2025
К тому времени или ишак или падишах сдохнут...
10:31:55 12-05-2025
В 1997 году зарплата была 800000. Цена велосипеда Урал в то время.
11:11:11 12-05-2025
Гость (10:31:55 12-05-2025) В 1997 году зарплата была 800000. Цена велосипеда Урал в то ... Что-то не очень, у меня стипендия была 146 000.
11:30:56 12-05-2025
Гость (10:31:55 12-05-2025) В 1997 году зарплата была 800000. Цена велосипеда Урал в то ... в милиции?
10:34:07 12-05-2025
Вот так получишь 100000р, пойдёшь в магазин, потратишь 50000р на хлеб с молоком, и ощутищь радасть.
10:35:39 12-05-2025
Если доллар останется по 80, то будет более менее
11:29:52 12-05-2025
Гость (10:35:39 12-05-2025) Если доллар останется по 80, то будет более менее... а причем тут доллар, думаешь долларовые цены не растут?
11:25:44 12-05-2025
Шашлык у Григорича - 500 руб. Через 10 лет сколько? 10 тысяч рублей?
11:28:33 12-05-2025
В аутсайдерах находятся республики Дагестан (10,8), Чеченская (13,9) и Ингушетия (15,4).
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Вот только у этих аутсайдеров можно за жкх не платить, да и газ повсеместно есть...
12:52:28 12-05-2025
Гость (11:28:33 12-05-2025) В аутсайдерах находятся республики Дагестан (10,8), Чеченска... И помидоры у них явно не по 300 руб за кг
13:35:41 12-05-2025
будут. или нет.
13:39:02 12-05-2025
Что то знакомое из недалекого прошлого. Обещали что будем жить в 1980 году при коммунизме, переобулись в воздухе и сейчас живем при феодализме с капиталистическим уклоном.