Край находится в конце рейтинга регионов по динамике зарплат

12 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 71-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с самым быстрым ростом зарплат, а Республика Алтай – 72-е, сообщает РИА Новости.

В исследовании аналитики оценили время для достижения медианной зарплаты уровня 100 тысяч рублей по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет.

"В Алтайском крае 50% населения будут получать зарплату 100 тысяч рублей и более (с учетом покупательной способности) через 6,8 года. А 75% населения – через 9,5 года", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай показатели точно такие же: половина жителей будут получать 100 тысяч рублей и более через 6,8 года, а 75% населения достигнут этой отметки через 9,5 года.

Среди сибирских регионов выше всего находятся Иркутская область (10-е место), Красноярский край (11-е) и Кемеровская область (12-е): здесь половине жителей до зарплаты 100 тысяч рублей придется подождать 3,5, 3,7 и 3,8 года соответственно.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где уже сейчас половина трудящихся получает более 100 тысяч рублей в месяц. Далее идут Чукотский автономный округ (понадобится 1,2 года) и Магаданская область (1,5).

В аутсайдерах находятся республики Дагестан (10,8), Чеченская (13,9) и Ингушетия (15,4).

Ранее Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции.