В Госдуме считают, что ЕГЭ однозначно нужно отменить
По мнению Ярослава Нилова, отменять систему ЕГЭ следует постепенно
16 февраля 2025, 10:05, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что ЕГЭ в России необходимо отменить, но делать это следует постепенно. В беседе с РИА Новости он отметил, что резкий отказ от системы может вызвать социальную напряженность.
"Взять сейчас и резко обрубить – это тоже где-то даже породить социальную напряженность. Но то, что надо отменять, – это однозначно. Политическое решение принять и постепенно на него выйти, как было с Болонской системой", – пояснил парламентарий.
По его словам, ОГЭ и ЕГЭ за годы претерпели множество изменений, и от изначальной концепции фактически остались только названия. Он также отметил, что и саму "раздражающую" аббревиатуру ЕГЭ тоже нужно поменять.
Нилов подчеркнул, что подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов и денег практически невозможно, а сдача экзамена "в неродных стенах" вызывает множество негативных последствий.
"Все-таки есть определенное злоупотребление, меньше, но все равно есть коррупция. Детей спрашивают то, чего им не преподавали", – сказал Нилов.
Он убежден, что со временем система экзаменов в России изменится, вобрав в себя лучшие практики советского образования и позитивные стороны ЕГЭ, прежде всего – возможность выбрать несколько вузов дистанционно.
Депутат уверен, что система ЕГЭ будет ежегодно эволюционировать, и в конечном итоге экзамены станут более эффективными и справедливыми.
10:15:14 16-02-2025
Дебил.
10:53:09 16-02-2025
Гость (10:15:14 16-02-2025) Дебил. ... нет, это на ЕГЭ выросло поколение дебилов.
21:20:23 16-02-2025
Элен без ребят (10:53:09 16-02-2025) нет, это на ЕГЭ выросло поколение дебилов. ...
Для примера стоит только внимательно поговорить с людьми 70-80х гг рождения, чтобы понять что проблема отнюдь не в ЕГЭ.
18:25:24 16-02-2025
Гость (10:15:14 16-02-2025) Дебил. ... Самокритично. Увы, это не лечится, живи с этим.
10:56:46 16-02-2025
"Автором идеи ЕГЭ стал министр Владимир Филиппов, а реализатором Владимир Хлебников."
А этих двоих, как врагов-ннарода, со всей проллетарской ненавистью ...
11:05:08 16-02-2025
Щас начнётся!?
Перед выборами в ГД, каждый будет лить нам в уши самые популярные в народе темы...!
А в итоге, после выборов, все останется как было, как есть уже 30 лет! И только все хуже и хуже...
11:44:25 16-02-2025
Стрелки у часов двигали туда-сюда.. Счас ЕГЭ... Однако не тем чем надо они там занимаются
12:28:26 16-02-2025
Конечно, лучше напрямую приемной комиссии башлять за своих деток, чем соревноваться за баллы с детьми из провинции
12:41:48 16-02-2025
Когда я сдавал ЕГЭ в 2005-ом, в частях B и C были задания вполне себе на уровне традиционных экзаменационных, довольно таки сложные. Только часть A была чем-то вроде первых вопросов на шоу "Кто хочет стать миллионером" - не ответит только контуженный.
Во что превратилось ЕГЭ сейчас, не знаю.
14:54:06 16-02-2025
Гость (12:41:48 16-02-2025) Когда я сдавал ЕГЭ в 2005-ом, в частях B и C были задания вп...
"Угадайку" сейчас там не угадаешь. Знания нужны. И Только на одной "угадайке" нужное количество баллов не наберешь.
13:33:16 16-02-2025
Пора ввести ЕГЭ и оценку IQ для депутатов чтобы с мозгами были. Время выходцев от сохи давно прошло, необходим контроль за соответствие деятельности компетенциям
13:48:14 16-02-2025
А что взамен ЕГЭ? Субъективный экзамен в школе? Где за филки можно добиться золотой медали или наоборот, при несложившихся отношениях с педагогами в школе получить кол вместо пятерки? Отрицающие ЕГЭ, вы можете обосновать его отмену?
03:42:57 17-02-2025
Гость (13:48:14 16-02-2025) А что взамен ЕГЭ? Субъективный экзамен в школе? Где за филки... Во-первых, в школе не надо спорить с учителями.
Во-вторых, субъективный экзамен в школе точно такой же как и ЕГЭ, только последний более коррумпированный, так как в советской школе учитель должен был учитывать текущие оценки и не мог дать общую оценку меньше.
В-третьих, по поводу множества ВУЗов, оглянись по сторонам, вокруг тебя бродят люди, которые имеют несколько высших образований, но не имеют ни одного места работы. Профессиональные студенты, потому что ЕГЭ уравнивает всех и под соусом "возможности" заставляет лезть в вышку, но многие это просто не тянут, другим это не нужно, а те, кто реально готов получить образование не имеют денег. Конечно, когда уберут ЕГЭ, измениться порядок зачисления в ВУЗы, когда на устном экзамене сразу можно отсеить случайных людей. Это, с одной стороны, заставит людей реально готовиться к поступлению в ВУЗ, что заметно повысит качество образования, а это, с другой стороны, позволит получить более подготовленных специалистов в те же школы, больницы, заводы. Думаю, тогда не страшно будет идти к врачу, а так же отдавать детей в детский сад или школу, в других сферах так же. Достаточно вспомнить СССР, где и рожали нормально, и наука была первой в мире, и без мигрантов обходились.
Конечно, возврат к старой системе оставит без работы кучу "специалистов", которые делали целое состояние на ОГЭ и ЕГЭ, при этом вместо учёбы процветала профанация, вот они и поднимают вой, так как лишаются халявы, а на страну им давно насрать, главное им свой карман.
10:55:48 17-02-2025
Гость (03:42:57 17-02-2025) Во-первых, в школе не надо спорить с учителями.Во-вторых... Абсолютно правильно! Но сейчас репетиторы налетят, заминусуют. Куска хлеба лишают!
14:39:53 16-02-2025
В нашем детстве заранее давали билеты с вопросами, я абсолютно не знала физику, но имела хорошую память. Выучила 7 билетов из кажется 30, с задачами вообще легко - знай подставляй в формулу. Шла на экзамен как на розыгрыш лотереи, но учительница вышла в коридор и тихонько сказала любимчикам где лежит несколько билетов, какие номера. Мне удалось расслышать, получила 5, а могла и 2. Как бы не был плох ЕГЭ он немного уравнивает шансы, хотя бы в рамках одного региона. Хотя говорят на Москву математика легче.
15:03:27 16-02-2025
Как быстро они переобуваются.
19:57:50 16-02-2025
Можно подумать, что адепты традиционных экзаменов их сами на все 100% сдавали? Шпаргалки, списывания, подсказки самих же учителей, дабы показатели не портить и элементарная зубрежка без осмысления материала. Ну и выше уже все эти древние лайфхаки обозначили...
20:32:42 16-02-2025
Вкупе с прочими ляпами внедрение "ЕГЭ" всё явнее признаётся хреновой "реформой" в сфере образования: протирают глаза депутаты, осознают наконец дефективные последствия ими же утверждённых в своё время предложений "новаторов"!?
21:17:54 16-02-2025
Гость (20:32:42 16-02-2025) Вкупе с прочими ляпами внедрение "ЕГЭ" всё явнее признаётся ...
Варвары! Предатели! Теперь не получается поступить в университет, занеся на лапу приёмной комиссии. И у любого выпускника есть шансы поступить в любой университет страны. Как они только посмели?!