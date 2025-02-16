В Госдуме считают, что ЕГЭ однозначно нужно отменить

По мнению Ярослава Нилова, отменять систему ЕГЭ следует постепенно

16 февраля 2025, 10:05, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что ЕГЭ в России необходимо отменить, но делать это следует постепенно. В беседе с РИА Новости он отметил, что резкий отказ от системы может вызвать социальную напряженность.

"Взять сейчас и резко обрубить – это тоже где-то даже породить социальную напряженность. Но то, что надо отменять, – это однозначно. Политическое решение принять и постепенно на него выйти, как было с Болонской системой", – пояснил парламентарий.

По его словам, ОГЭ и ЕГЭ за годы претерпели множество изменений, и от изначальной концепции фактически остались только названия. Он также отметил, что и саму "раздражающую" аббревиатуру ЕГЭ тоже нужно поменять.

Нилов подчеркнул, что подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов и денег практически невозможно, а сдача экзамена "в неродных стенах" вызывает множество негативных последствий.

"Все-таки есть определенное злоупотребление, меньше, но все равно есть коррупция. Детей спрашивают то, чего им не преподавали", – сказал Нилов.

Он убежден, что со временем система экзаменов в России изменится, вобрав в себя лучшие практики советского образования и позитивные стороны ЕГЭ, прежде всего – возможность выбрать несколько вузов дистанционно.

Депутат уверен, что система ЕГЭ будет ежегодно эволюционировать, и в конечном итоге экзамены станут более эффективными и справедливыми.