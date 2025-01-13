В Госдуме заявили о возможной отмене ЕГЭ
Его может заменить новый формат оценки знаний школьников
13 января 2025, 15:30, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов убежден, что Россия в скором времени откажется от ЕГЭ. На замену ему придет формат экзамена, основанный на преимуществах ЕГЭ, советской и российской систем образования. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Нилова, процесс отказа от ЕГЭ уже начался. Об этом говорит пересмотр некоторых правил его сдачи, а также начало дискуссии об интегральной системе оценки знаний.
"Именно за это мы критикуем ЕГЭ и предлагаем его убрать, он убил интегральность, убил комплексный подход, убил возможность многогранной оценки знаний, глубины знаний, возможности мыслить. Даже если человек неправильно озвучит факты, но мыслит правильно, это несравнимо с тем, что он случайно угадал, выбрав из предложенных вариантов", – заявил депутат.
Также он подчеркнул, что новая система оценки позволит продолжать обучение тем, кто "тянется к знаниям". По его словам, должна получиться новая современная формула оценки, которая не позволит набирать нужное количество баллов, просто угадывая правильные ответы.
15:43:03 13-01-2025
Давно пора
18:15:06 13-01-2025
Гость (15:43:03 13-01-2025) Давно пора... Давно деньги не заносили за поступление?
19:27:31 13-01-2025
Гость (18:15:06 13-01-2025) Давно деньги не заносили за поступление?...
Оне еще не всем разводилам заплатили.
19:34:20 13-01-2025
Если уберут ЕГЭ, уровень коррупции опустится до уровня школы. Учителя этого не хотят. Пусть ЕГЭ не сдают те, кто не хочет поступать в ВУЗ, но те, кто хочет поступать туда, должны сдавать ЕГЭ
20:13:29 13-01-2025
Сколько уже поколений выросло с тестовыми знаниями...Некоторые уже сами учителями стали, их теперь переучивать?
13:03:26 14-01-2025
Гость (20:13:29 13-01-2025) Сколько уже поколений выросло с тестовыми знаниями...Некотор... Поколение, тесты не сдававшее, заряжало банки с водой перед телевизором
01:44:58 14-01-2025
Из высказавшихся про угадать кто-нибудь пробовал сдать наугад хотя бы на треть?
09:59:43 14-01-2025
Гость (01:44:58 14-01-2025) Из высказавшихся про угадать кто-нибудь пробовал сдать науга... А ты не смогла что-ли ? :-) Там элементарно, для недалеких эти тесты сделаны
10:22:00 14-01-2025
Гость (09:59:43 14-01-2025) А ты не смогла что-ли ? :-) Там элементарно, для недалеких э... В сети можно найти примеры заданий. Попробуйте ответить на элементарные тесты по 4м предметам, если вы такая "далекая". Будете неприятно удивлены)))
10:23:30 14-01-2025
Гость (09:59:43 14-01-2025) А ты не смогла что-ли ? :-) Там элементарно, для недалеких э...
Слова человека, который поступал в ПТУ 50 лет назад
13:04:02 14-01-2025
Гость (10:23:30 14-01-2025) Слова человека, который поступал в ПТУ 50 лет назад... И не поступил