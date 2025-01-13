НОВОСТИОбщество

В Госдуме заявили о возможной отмене ЕГЭ

Его может заменить новый формат оценки знаний школьников

13 января 2025, 15:30, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu
Экзамен / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов убежден, что Россия в скором времени откажется от ЕГЭ. На замену ему придет формат экзамена, основанный на преимуществах ЕГЭ, советской и российской систем образования. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Нилова, процесс отказа от ЕГЭ уже начался. Об этом говорит пересмотр некоторых правил его сдачи, а также начало дискуссии об интегральной системе оценки знаний.

"Именно за это мы критикуем ЕГЭ и предлагаем его убрать, он убил интегральность, убил комплексный подход, убил возможность многогранной оценки знаний, глубины знаний, возможности мыслить. Даже если человек неправильно озвучит факты, но мыслит правильно, это несравнимо с тем, что он случайно угадал, выбрав из предложенных вариантов", – заявил депутат.

Также он подчеркнул, что новая система оценки позволит продолжать обучение тем, кто "тянется к знаниям". По его словам, должна получиться новая современная формула оценки, которая не позволит набирать нужное количество баллов, просто угадывая правильные ответы.

Россия егэ

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

15:43:03 13-01-2025

Давно пора

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:15:06 13-01-2025

Гость (15:43:03 13-01-2025) Давно пора... Давно деньги не заносили за поступление?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:31 13-01-2025

Гость (18:15:06 13-01-2025) Давно деньги не заносили за поступление?...
Оне еще не всем разводилам заплатили.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
учитель

19:34:20 13-01-2025

Если уберут ЕГЭ, уровень коррупции опустится до уровня школы. Учителя этого не хотят. Пусть ЕГЭ не сдают те, кто не хочет поступать в ВУЗ, но те, кто хочет поступать туда, должны сдавать ЕГЭ

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:29 13-01-2025

Сколько уже поколений выросло с тестовыми знаниями...Некоторые уже сами учителями стали, их теперь переучивать?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:26 14-01-2025

Гость (20:13:29 13-01-2025) Сколько уже поколений выросло с тестовыми знаниями...Некотор... Поколение, тесты не сдававшее, заряжало банки с водой перед телевизором

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:44:58 14-01-2025

Из высказавшихся про угадать кто-нибудь пробовал сдать наугад хотя бы на треть?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:43 14-01-2025

Гость (01:44:58 14-01-2025) Из высказавшихся про угадать кто-нибудь пробовал сдать науга... А ты не смогла что-ли ? :-) Там элементарно, для недалеких эти тесты сделаны

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:00 14-01-2025

Гость (09:59:43 14-01-2025) А ты не смогла что-ли ? :-) Там элементарно, для недалеких э... В сети можно найти примеры заданий. Попробуйте ответить на элементарные тесты по 4м предметам, если вы такая "далекая". Будете неприятно удивлены)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:30 14-01-2025

Гость (09:59:43 14-01-2025) А ты не смогла что-ли ? :-) Там элементарно, для недалеких э...
Слова человека, который поступал в ПТУ 50 лет назад

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:02 14-01-2025

Гость (10:23:30 14-01-2025) Слова человека, который поступал в ПТУ 50 лет назад... И не поступил

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров