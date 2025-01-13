В Госдуме заявили о возможной отмене ЕГЭ

Его может заменить новый формат оценки знаний школьников

13 января 2025, 15:30, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов убежден, что Россия в скором времени откажется от ЕГЭ. На замену ему придет формат экзамена, основанный на преимуществах ЕГЭ, советской и российской систем образования. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Нилова, процесс отказа от ЕГЭ уже начался. Об этом говорит пересмотр некоторых правил его сдачи, а также начало дискуссии об интегральной системе оценки знаний.

"Именно за это мы критикуем ЕГЭ и предлагаем его убрать, он убил интегральность, убил комплексный подход, убил возможность многогранной оценки знаний, глубины знаний, возможности мыслить. Даже если человек неправильно озвучит факты, но мыслит правильно, это несравнимо с тем, что он случайно угадал, выбрав из предложенных вариантов", – заявил депутат.

Также он подчеркнул, что новая система оценки позволит продолжать обучение тем, кто "тянется к знаниям". По его словам, должна получиться новая современная формула оценки, которая не позволит набирать нужное количество баллов, просто угадывая правильные ответы.