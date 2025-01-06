В Госдуме считают, что СССР может возродиться в 2025 году

Вассерман заявил, что все империи довольно скоро восстанавливаются

06 января 2025, 16:15, ИА Амител

Красная звезда / Фото: pxhere.com/ru/photo/1358752

Депутат Госдумы и известный эрудит Анатолий Вассерман заявил, что возрождение СССР в той или иной форме неизбежно и может произойти уже в 2025 году. Его слова передает МК.

Вассерман отмечает, империи рано или поздно распадаются, однако это больше касается колониальных империй, объединяющих регионы, находящиеся на значительном расстоянии друг от друга.

"Возрождение СССР в том или ином виде – это не надежды, а неизбежность", – считает эрудит.

Вассерман подчеркнул, что континентальные империи, сформированные из народов, которые веками жили бок о бок и выстраивали взаимовыгодные связи, даже после распада имеют тенденцию к восстановлению.

"Россия – это классический пример континентальной империи. Она уже не раз в своей истории разваливалась и неизменно восстанавливалась", – сказал депутат.

Как считает Вассерман, Советский Союз может быть возрожден уже в ближайшие годы, включая текущий.