В Госдуме считают, что СССР может возродиться в 2025 году
Вассерман заявил, что все империи довольно скоро восстанавливаются
06 января 2025, 16:15, ИА Амител
Депутат Госдумы и известный эрудит Анатолий Вассерман заявил, что возрождение СССР в той или иной форме неизбежно и может произойти уже в 2025 году. Его слова передает МК.
Вассерман отмечает, империи рано или поздно распадаются, однако это больше касается колониальных империй, объединяющих регионы, находящиеся на значительном расстоянии друг от друга.
"Возрождение СССР в том или ином виде – это не надежды, а неизбежность", – считает эрудит.
Вассерман подчеркнул, что континентальные империи, сформированные из народов, которые веками жили бок о бок и выстраивали взаимовыгодные связи, даже после распада имеют тенденцию к восстановлению.
"Россия – это классический пример континентальной империи. Она уже не раз в своей истории разваливалась и неизменно восстанавливалась", – сказал депутат.
Как считает Вассерман, Советский Союз может быть возрожден уже в ближайшие годы, включая текущий.
16:42:47 06-01-2025
А с буржуями, что будем делать? 😡😎
19:44:54 06-01-2025
Сергей (16:42:47 06-01-2025) А с буржуями, что будем делать? 😡😎...
Перемеинуют в номенклатуру
16:43:55 06-01-2025
Конечно возродится. Первыми вернутся страны Прибалтики, потом Украина и т.д. Ну, в Госдуме то наиумнейшие сидят. Давайте 31 декабря к этой теме вернёмся.
16:46:39 06-01-2025
- "Возрождение СССР в том или ином виде – это не надежды, а неизбежность", – считает эрудит." СССР с чубайсятиной? Никогда такого не будет.
20:53:54 06-01-2025
Филипп Филиппыч (16:46:39 06-01-2025) - "Возрождение СССР в том или ином виде – это не надежды, а ... все верно. союз - это другая идеология и экономическая формация. чтобы власти вернуть доверие народа нужно пересмотреть результаты приватизации. но этот поезд ушел. без доверия и энтузиазма та формация не жизнеспособна. на лжи и коррупции можно построить только то, что выйдет и так, как это не называй. но ссср при таких условиях только разваливается
15:55:56 09-01-2025
Гость (20:53:54 06-01-2025) все верно. союз - это другая идеология и экономическая форма... Если начать национализировать то что наворовали, сначала дипломатическим путём в пользу государства.
Если не пойдёт на мирное, то можно мутить и вооруженное противостояние
17:20:33 06-01-2025
Даже бывшие эрудиты подвержены деменции и маразму.
17:30:39 06-01-2025
Из статьи непонятно, что Вассерман имел в виду? Восстановление территорий? Да никогда не пойдет на это ни одна из соседних стран. Кроме незначительных территорий. Вот кто реально войдет?
18:04:16 06-01-2025
Пузырек (17:30:39 06-01-2025) Из статьи непонятно, что Вассерман имел в виду? Восстановлен...
Если посмотрите интервью с Вассерманом, то тоже особо ничего не поймёте. "Литьё воды" и никакой конкретики, выдаёт желаемое за действительное. Говорит, что распавшиеся континентальные империи всегда возрождаются и при этом ещё больше расширяются за счёт соседей. В качестве примера приводит Евросоюз, который считает возрождением Римской империи. Ну, такое себе сравнение, точно не для интеллектуала его уровня.
19:47:07 06-01-2025
Гость (18:04:16 06-01-2025) Если посмотрите интервью с Вассерманом, то тоже особо ни...
Он не интеллектуал, он эрудит. Много запомненных фактов ещё не делают человека умным, достаточно внимательно послушать, когда он рассуждает
20:57:16 06-01-2025
Гость (18:04:16 06-01-2025) Если посмотрите интервью с Вассерманом, то тоже особо ни... Если так - то это вообще бред. Тогда вспоминаем Чингизхана, хромого Тимура, Саню Македонского, Финикию, Древний Египет, Наполеона. Редкий бред.
18:06:19 06-01-2025
Если браться за возрождение именно СССР (а не царской империи!), то для начала необходимо реставрировать социалистическую систему хотя бы в РФ. Однако не загрызут ли олигархи всякого, кто посягнёт экспроприировать у них капиталы, "нажитые непосильным трудом"? То-то и оно, что загрызут, ибо воры, в отличие от их бесхребетных жертв, "своё" защищать умеют! К чему же заведомо бесплодная маниловщина?..
Другое дело - мечта о восстановлении эксплуататорской монархии с царьком во главе и с правом передавать престол по наследству! В условиях назревающего майдана столь мракобесный вариант не исключён, какой бы крови ни стоил...
21:00:02 06-01-2025
Гость (18:06:19 06-01-2025) Если браться за возрождение именно СССР (а не царской импери... Я бы вообще за дальний восток бы беспокоился, на который другая империя алчно смотрит
21:29:13 06-01-2025
Гость (18:06:19 06-01-2025) Если браться за возрождение именно СССР (а не царской импери... А если бы не было царской империи, то и СССР бы не было, коммунисты то территории только теряли
18:06:38 06-01-2025
А битлы это предвидели. Даже песню написали Back in the U.S.S.R.
18:36:33 06-01-2025
Экспроприация экспроприируемого
18:38:55 06-01-2025
Ну а что ещё может заявить человек с женщиной не спавший?
22:11:39 06-01-2025
Гость (18:38:55 06-01-2025) Ну а что ещё может заявить человек с женщиной не спавший?... Да врут.
19:08:27 06-01-2025
не эрудит, однако, а ерундит... стая акул капитала разметала на веки совейский союз)))
21:07:11 06-01-2025
Гость (19:08:27 06-01-2025) не эрудит, однако, а ерундит... стая акул капитала разметала... Ленин сто с лишним лет назад сказад, что победит система, которая экономически сильнее. Ну ответ понятен уже лет 35. Если система летит на клочки при упадке мировой цены на нефть, нескольких строек, войны в Афганистане и т.д. Вывод не ясен?
19:13:21 06-01-2025
Утопия
19:48:11 06-01-2025
гость (19:13:21 06-01-2025) Утопия...
С современными веяниями скорее антиутопия
20:04:32 06-01-2025
Много вассерману, в свое время, авансов раздали. В части ума и эрудиции.
20:15:43 06-01-2025
да и пёс с ним, с союзом.
20:48:40 06-01-2025
Союз Советских Социалистических Республик, уже не вернуть. Без любого из этих четырех определяющих моментов это будет уже пародией. Вся власть - советам? Кто готов жизнь отдать в борьбе за это?
21:09:54 06-01-2025
союз некий будет обязательно. БРИКС тому пример
06:39:28 07-01-2025
А россиянам это нужно будет? Да и сомнительно , что тем местным князькам объединение с Россией будет нужным.
10:26:13 07-01-2025
известный эрудит Анатолий
00:46:58 08-01-2025
Не надо. Опять всех дармоедов по периметру кормить ? Уже таджиков, киргизов и абхазов нам на шею посадили. Надо строить свое нормальное государство для коренных народов в первую очередь русского!