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Путин заявил, что Россия не пытается восстановить СССР

По словам президента, у страны нет имперских амбиций

06 июня 2024, 07:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о том, что у страны нет имперских амбиций. Об этом он сказал на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро", – цитирует Путина "М24".

Он также заявил, что Россия не пытается восстановить СССР, и опроверг заявления зарубежных СМИ о том, что РФ может напасть на страны НАТО.

Владимир Путин

Комментарии 22

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dok_CФ

08:17:07 06-06-2024

СССР - не империя, просто союз.. Опыт и история показывает в союзе жить лучше и эффективнее.

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Гость

08:24:52 06-06-2024

dok_CФ (08:17:07 06-06-2024) СССР - не империя, просто союз.. Опыт и история показывает в... Всем республикам, кроме РСФСР

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dok_CФ

09:01:53 06-06-2024

Гость (08:24:52 06-06-2024) Всем республикам, кроме РСФСР... Вам рассказать как у нас сейчас..

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Гость

10:53:48 06-06-2024

dok_CФ (09:01:53 06-06-2024) Вам рассказать как у нас сейчас..... нужно добавить - без союзных республик...

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Гость

08:43:41 06-06-2024

Только Советская Социалистическая (я бы даже всегда добавлял Сталинская) Россия сможет выстоять во всех проблемах современного мира!!!
Союз образуется сам, потом, когда мы отвернёмся от Капитализма на социальные рельсы! На Социалистический путь! Именно этого ждёт основная масса людей! Не только в России, но и по всему миру!!! Всех уже задолбали капиталисты!!!
Жаль что Путин не понимает этого... И делая подобные заявления раскалывает общество!

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Гость

09:16:24 06-06-2024

Гость (08:43:41 06-06-2024) Только Советская Социалистическая (я бы даже всегда добавлял... Он атисоветчик и сделает все. чтобы СССР не воссоздался.

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Гость

09:27:55 06-06-2024

Гость (09:16:24 06-06-2024) Он атисоветчик и сделает все. чтобы СССР не воссоздался. ... Вот в это охотно верю!

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Мимопроходящий

09:43:34 06-06-2024

Гость (09:16:24 06-06-2024) Он атисоветчик и сделает все. чтобы СССР не воссоздался. ... Чувак, у меня для тебя плохие новости. В реале никто не хочет воссоздавать СССР. И не будет.

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Гость

10:56:03 06-06-2024

Мимопроходящий (09:43:34 06-06-2024) Чувак, у меня для тебя плохие новости. В реале никто не хоче... чё-то тебя минусуют!? а тех кто за советскую социалистическую Россию плюсуют! к чему бы это?

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Гость

12:54:54 06-06-2024

Гость (10:56:03 06-06-2024) чё-то тебя минусуют!? а тех кто за советскую социалистическу... Ни одна бывшая республика не хочет обратно в СССР. Да вы же сами мигрантов ненавидите.

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Гость

15:38:31 06-06-2024

Гость (12:54:54 06-06-2024) Ни одна бывшая республика не хочет обратно в СССР. Да вы же ... Да, да, только кровь сосать хотят из России задарма эти "самостоятельные" республики.

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Гость

15:45:55 06-06-2024

Гость (15:38:31 06-06-2024) Да, да, только кровь сосать хотят из России задарма эти "сам... и сосунов рассылают, которые потом еще сосунят с сосуняками вытягивают...

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Гость

10:05:05 06-06-2024

Гость (08:43:41 06-06-2024) Только Советская Социалистическая (я бы даже всегда добавлял... Ленин, тоже хотел построить коммунизм во всем мире, но для этого нужно одно условие, чтобы у всех была совесть. Норвежцы при капитализме живут лучше, чем при социализме. Бог, дал возможность испробовать все системы правления, но опять не хватает совести. Вот и Путину выпал шанс сделать Россию могучей с процветающей нацией, но рывок своих друзей в лигу Форбса, сделал для большинства народа ниже средней зарплаты и пенсий.

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Гость

11:07:17 06-06-2024

Гость (10:05:05 06-06-2024) Ленин, тоже хотел построить коммунизм во всем мире, но для э... нельзя ставить телегу впереди лошади. сначала ждать (точнее уговаривать) когда все станут нравственно правильные, а потом строить чудесное общество...! это есть главная ошибка сегодняшних "строителей" России! Это два параллельных, взаимосвязанных процесса! вот главная хитрость которую нужно знать, и разделяя эти два понимания, многих ловят на той ереси, что вы написали.
Ленин и Маркс зная это, сразу сказали, что придётся строить сначала Социализм, а потом Коммунизм. и при Социализме, в котором мы уже жили, появляется "новый человек" высоконравственный!!! не все стразу такими становятся, а постепенно воспитываясь, из поколения в поколение...!
Собственно этот Новый Человек Советской Социалистической России, высоконравственный, сделал Промышленную революцию, победил Капитализм в ВОВ, отстроил страну после войны и в это же время полетел в космос, преобразовал природу, и т.д., и т.п., в общем сделал всё то чем мы сегодня до сих пор пользуемся!!! а не это современное поколение, которое ракету даже заставить взлететь не может! зовут для этого стариков!... тех Новых Людей!

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Гость

11:58:49 06-06-2024

Гость (11:07:17 06-06-2024) нельзя ставить телегу впереди лошади. сначала ждать (точнее ... Гость, написал ты очень много, но все это плод воображения. Чубайс и К* привели ВВП на пост и долгое перевоспитание масс, коту под хвост.

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Гость

09:05:08 06-06-2024

Куда уж вам...

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Гость

09:06:16 06-06-2024

А напрасно.

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Гость

09:15:15 06-06-2024

Кто бы сомневался. Либерал не способен создать Социалистическую державу!

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Гость

10:44:46 06-06-2024

Либералы еще больше Путина не любят. Правильный либерал условному Байдену должен говорить - "Есть!" и щелкать каблуками

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Гость

11:01:18 06-06-2024

Гость (10:44:46 06-06-2024) Либералы еще больше Путина не любят. Правильный либерал усло... ]
Путин самый главный либерал. в чем он неоднократно признавался. А то что одни либералы не любят других - по сути ничего не меняет. Главное, что они все лютой ненавистью ненавидят все Советское.

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Гость

12:28:19 06-06-2024

Гость (11:01:18 06-06-2024) ... Ну я и написал, прозападные либералы считают его неправильным либералом, пророссийским. По сути это меняет очень многое, потому что прозападный или пророссийский это большая разница

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Гость

12:32:02 06-06-2024

Гость (11:01:18 06-06-2024) ... они все лютой ненавистью ненавидят все Советское --- еще можно было написать, ненавидят все Хорошее, чтобы вообще ни у кого не было шансов поспорить

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