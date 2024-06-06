Путин заявил, что Россия не пытается восстановить СССР
По словам президента, у страны нет имперских амбиций
06 июня 2024, 07:50, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о том, что у страны нет имперских амбиций. Об этом он сказал на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро", – цитирует Путина "М24".
Он также заявил, что Россия не пытается восстановить СССР, и опроверг заявления зарубежных СМИ о том, что РФ может напасть на страны НАТО.
08:17:07 06-06-2024
СССР - не империя, просто союз.. Опыт и история показывает в союзе жить лучше и эффективнее.
08:24:52 06-06-2024
dok_CФ (08:17:07 06-06-2024) СССР - не империя, просто союз.. Опыт и история показывает в... Всем республикам, кроме РСФСР
09:01:53 06-06-2024
Гость (08:24:52 06-06-2024) Всем республикам, кроме РСФСР... Вам рассказать как у нас сейчас..
10:53:48 06-06-2024
dok_CФ (09:01:53 06-06-2024) Вам рассказать как у нас сейчас..... нужно добавить - без союзных республик...
08:43:41 06-06-2024
Только Советская Социалистическая (я бы даже всегда добавлял Сталинская) Россия сможет выстоять во всех проблемах современного мира!!!
Союз образуется сам, потом, когда мы отвернёмся от Капитализма на социальные рельсы! На Социалистический путь! Именно этого ждёт основная масса людей! Не только в России, но и по всему миру!!! Всех уже задолбали капиталисты!!!
Жаль что Путин не понимает этого... И делая подобные заявления раскалывает общество!
09:16:24 06-06-2024
Гость (08:43:41 06-06-2024) Только Советская Социалистическая (я бы даже всегда добавлял... Он атисоветчик и сделает все. чтобы СССР не воссоздался.
09:27:55 06-06-2024
Гость (09:16:24 06-06-2024) Он атисоветчик и сделает все. чтобы СССР не воссоздался. ... Вот в это охотно верю!
09:43:34 06-06-2024
Гость (09:16:24 06-06-2024) Он атисоветчик и сделает все. чтобы СССР не воссоздался. ... Чувак, у меня для тебя плохие новости. В реале никто не хочет воссоздавать СССР. И не будет.
10:56:03 06-06-2024
Мимопроходящий (09:43:34 06-06-2024) Чувак, у меня для тебя плохие новости. В реале никто не хоче... чё-то тебя минусуют!? а тех кто за советскую социалистическую Россию плюсуют! к чему бы это?
12:54:54 06-06-2024
Гость (10:56:03 06-06-2024) чё-то тебя минусуют!? а тех кто за советскую социалистическу... Ни одна бывшая республика не хочет обратно в СССР. Да вы же сами мигрантов ненавидите.
15:38:31 06-06-2024
Гость (12:54:54 06-06-2024) Ни одна бывшая республика не хочет обратно в СССР. Да вы же ... Да, да, только кровь сосать хотят из России задарма эти "самостоятельные" республики.
15:45:55 06-06-2024
Гость (15:38:31 06-06-2024) Да, да, только кровь сосать хотят из России задарма эти "сам... и сосунов рассылают, которые потом еще сосунят с сосуняками вытягивают...
10:05:05 06-06-2024
Гость (08:43:41 06-06-2024) Только Советская Социалистическая (я бы даже всегда добавлял... Ленин, тоже хотел построить коммунизм во всем мире, но для этого нужно одно условие, чтобы у всех была совесть. Норвежцы при капитализме живут лучше, чем при социализме. Бог, дал возможность испробовать все системы правления, но опять не хватает совести. Вот и Путину выпал шанс сделать Россию могучей с процветающей нацией, но рывок своих друзей в лигу Форбса, сделал для большинства народа ниже средней зарплаты и пенсий.
11:07:17 06-06-2024
Гость (10:05:05 06-06-2024) Ленин, тоже хотел построить коммунизм во всем мире, но для э... нельзя ставить телегу впереди лошади. сначала ждать (точнее уговаривать) когда все станут нравственно правильные, а потом строить чудесное общество...! это есть главная ошибка сегодняшних "строителей" России! Это два параллельных, взаимосвязанных процесса! вот главная хитрость которую нужно знать, и разделяя эти два понимания, многих ловят на той ереси, что вы написали.
Ленин и Маркс зная это, сразу сказали, что придётся строить сначала Социализм, а потом Коммунизм. и при Социализме, в котором мы уже жили, появляется "новый человек" высоконравственный!!! не все стразу такими становятся, а постепенно воспитываясь, из поколения в поколение...!
Собственно этот Новый Человек Советской Социалистической России, высоконравственный, сделал Промышленную революцию, победил Капитализм в ВОВ, отстроил страну после войны и в это же время полетел в космос, преобразовал природу, и т.д., и т.п., в общем сделал всё то чем мы сегодня до сих пор пользуемся!!! а не это современное поколение, которое ракету даже заставить взлететь не может! зовут для этого стариков!... тех Новых Людей!
11:58:49 06-06-2024
Гость (11:07:17 06-06-2024) нельзя ставить телегу впереди лошади. сначала ждать (точнее ... Гость, написал ты очень много, но все это плод воображения. Чубайс и К* привели ВВП на пост и долгое перевоспитание масс, коту под хвост.
09:05:08 06-06-2024
Куда уж вам...
09:06:16 06-06-2024
А напрасно.
09:15:15 06-06-2024
Кто бы сомневался. Либерал не способен создать Социалистическую державу!
10:44:46 06-06-2024
Либералы еще больше Путина не любят. Правильный либерал условному Байдену должен говорить - "Есть!" и щелкать каблуками
11:01:18 06-06-2024
Гость (10:44:46 06-06-2024) Либералы еще больше Путина не любят. Правильный либерал усло... ]
Путин самый главный либерал. в чем он неоднократно признавался. А то что одни либералы не любят других - по сути ничего не меняет. Главное, что они все лютой ненавистью ненавидят все Советское.
12:28:19 06-06-2024
Гость (11:01:18 06-06-2024) ... Ну я и написал, прозападные либералы считают его неправильным либералом, пророссийским. По сути это меняет очень многое, потому что прозападный или пророссийский это большая разница
12:32:02 06-06-2024
Гость (11:01:18 06-06-2024) ... они все лютой ненавистью ненавидят все Советское --- еще можно было написать, ненавидят все Хорошее, чтобы вообще ни у кого не было шансов поспорить