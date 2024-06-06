Путин заявил, что Россия не пытается восстановить СССР

По словам президента, у страны нет имперских амбиций

06 июня 2024, 07:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о том, что у страны нет имперских амбиций. Об этом он сказал на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро", – цитирует Путина "М24".

Он также заявил, что Россия не пытается восстановить СССР, и опроверг заявления зарубежных СМИ о том, что РФ может напасть на страны НАТО.