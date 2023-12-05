В Госдуме сообщили о проработке вопроса амнистии для некоторых женщин-заключенных
Ранее о необходимости подобного шага заявил президент Путин
05 декабря 2023, 13:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание, уже прорабатывается. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Напомним, что ранее о необходимости подобного шага заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Крашенинников отметил, что подобное решение требует проработки криминологических оснований для амнистии. В частности, нужно определить, какие составы преступлений под нее подпадают, стадии, количество и прочее.
14:48:24 05-12-2023
Всех выпустят кроме "фей" (которые фейкали на ВС РФ)
15:43:16 05-12-2023
всех кого посадили по мошенничеству, растратам, взяткам и т.д. нужно выпустить. проявить милосердие так сказать, а то не для того они себе(и не себе) деньги брали, чтобы там сидеть.
00:52:04 06-12-2023
Все граждане равны перед законом. Пускай сидят столько сколько дали. Им и так санкции на много меньше нежели мужчинам. У нас по моему гарант юрист???? Амнистировать только жен сестер матерей тех кто на СВО или мужья которых стали инвалидами 2 и 1 групп или беспомощными за которыми требуется уход.