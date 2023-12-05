В Госдуме сообщили о проработке вопроса амнистии для некоторых женщин-заключенных

Ранее о необходимости подобного шага заявил президент Путин

05 декабря 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание, уже прорабатывается. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, что ранее о необходимости подобного шага заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

Крашенинников отметил, что подобное решение требует проработки криминологических оснований для амнистии. В частности, нужно определить, какие составы преступлений под нее подпадают, стадии, количество и прочее.