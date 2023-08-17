Кредитную амнистию для семей с детьми могут ввести в России
Автор инициативы отметила, что снижение долговой нагрузки может помочь незащищенной категории россиян
17 августа 2023, 09:31, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила дать семьям с детьми право на кредитную амнистию. Об этом сообщают "Известия".
В своем письме Лантратова отметила, что россияне должны банкам 30,22 трлн рублей, а закредитованность населения выросла с 35 до 41%. Это, по ее словам, сопровождается инфляцией и стагнацией доходов, что может ухудшить положение людей.
Лантратова добавила, что 80% из числа бедных в России – это семьи с детьми. Таким людям, по ее мнению, сильно помогла бы возможность один раз списать долги в случае падения доходов.
В инициативе Лантратовой отмечается, что правительство может самостоятельно определить перечень обстоятельств, при которых семья сможет рассчитывать на кредитную амнистию.
09:35:53 17-08-2023
Есть же процедура банкротства?
09:36:12 17-08-2023
Пф, это примерно как с предложением разрешить многодетным работать четыре дня, а не пять. Не будут брать их на работу, и все. Как сейчас не берут мам с маленькими детьми и т.д. Так и с этим предложением - останутся многодетные без кредитов, оно банку надо, связываться.
10:11:37 17-08-2023
Обычный популизм
10:16:01 17-08-2023
Яна Лантратова занималась бы тем, что она умеет лучше всего. Из-за чего она в зампреды и попала.
10:32:16 17-08-2023
Есть общее законодательство РФ, оно касается всех граждан. Есть Закон о банкротстве физлиц. Согласно этому Закону ВСЕ, в том числе и многодетные имеют право на списание долгов. Зачем выделять категории людей? Для чего? Яна - дура?
13:13:43 17-08-2023
Гость (10:32:16 17-08-2023) Есть общее законодательство РФ, оно касается всех граждан. Е... Яна пиарится.
19:33:17 17-08-2023
Гость (10:32:16 17-08-2023) Есть общее законодательство РФ, оно касается всех граждан. Е... "Спасибо" этому закону. Одна мадама по имени Наталия чуть ли не на коленях умоляла ей денег занять, типа у нее временные трудности, но все надежно, в бизнесе крутят 100 миллионов, с расписками, казалось бы, все надежно, кредитор защищен, а спустя годик "фиг тебе, я на банкротство подала". Выручил плачущего человека, называется...
10:41:37 17-08-2023
За чужой счет прощать кредиты легко и приятно. Но хотелось бы спросить Яну Лантратову: а как так получилось, что семьи с детьми оказались социально незащищенными? У родителей что, нет работы? Или им на работе недостаточно платят?
12:08:42 17-08-2023
Своим гражданам нельзя простить долги, можно только Африке. Свои и так стерпят.
12:45:40 17-08-2023
Дмитрий (12:08:42 17-08-2023) Своим гражданам нельзя простить долги, можно только Африке. ... Ты дурак? Есть Закон о банкротстве. Списывай долги, государство разрешило.
12:50:59 17-08-2023
Гость (12:45:40 17-08-2023) Ты дурак? Есть Закон о банкротстве. Списывай долги, государс... А ты чересчур умный выискался такой.Законов у нас много есть ,да не про нашу честь.
12:49:11 17-08-2023
Дмитрий (12:08:42 17-08-2023) Своим гражданам нельзя простить долги, можно только Африке. ... Да ,вы,что?Африка для нас -в первую голову.Свои -не в счёт ,главное как там Африка, а что сами голым задом сверкаем так это ,можно сказать,признак патриотизма такой.
23:09:04 18-08-2023
95% по стандартам ООН у нас нище бедные которым положено пособие.