Кредитную амнистию для семей с детьми могут ввести в России

Автор инициативы отметила, что снижение долговой нагрузки может помочь незащищенной категории россиян

17 августа 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила дать семьям с детьми право на кредитную амнистию. Об этом сообщают "Известия".

В своем письме Лантратова отметила, что россияне должны банкам 30,22 трлн рублей, а закредитованность населения выросла с 35 до 41%. Это, по ее словам, сопровождается инфляцией и стагнацией доходов, что может ухудшить положение людей.

Лантратова добавила, что 80% из числа бедных в России – это семьи с детьми. Таким людям, по ее мнению, сильно помогла бы возможность один раз списать долги в случае падения доходов.

В инициативе Лантратовой отмечается, что правительство может самостоятельно определить перечень обстоятельств, при которых семья сможет рассчитывать на кредитную амнистию.