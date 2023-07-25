В Госдуме спрогнозировали курс рубля в ближайшее время
После действий Центробанка ситуация "более-менее стабилизировалась" — регулятор поднял ставку на 1 п.п., до 8,5%. Повышение, по мнению депутата Аксакова, оказалось приличным
25 июля 2023, 07:46, ИА Амител
В ближайшие месяцы резких скачков курса не ожидается. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По мнению депутата, после сильного падения российская валюта останется на уровне 90 рублей за доллар. Аксаков считает, что не будет ни особого снижения, ни его укрепления.
После действий Центробанка ситуация "более-менее стабилизировалась" – регулятор поднял ставку на 1 п.п., до 8,5%. Повышение, по мнению парламентария, оказалось приличным.
Напомним, что российская валюта стала резко падать в конце июня – начале июля. Курс рубля тогда опускался ниже 102 рублей за 1 евро и 93,5 рубля за доллар.
Центробанк считает, что стоимость национальной валюты ослабилась из-за сокращения экспорта при сохранении объемов импорта.
09:46:07 25-07-2023
сначала нас успокаивали и убеждали, чтобы мы привыкли к отметке 60. ...теперь 90 ...совсем недавно мы смеялись над самоходным дедом, про 200 рублей за доллар...а уже не смешно. темпы идут к тому. Нам говорят все хорошо, но цены лезуут вверх, бензин прет вверх. Страна, в которой есть ВСЁ..акромя мозгов...кормится за счет СВОИХ же граждан а не за счет других стран, у которых нету ничего, но есть мозги
09:47:22 25-07-2023
говорят крах доллара как никогда близок!
10:24:51 25-07-2023
Ну а если Толик окажется не прав, то это не как не скажется на его карьере. Потому как депутат работает не мозгами. а ртом.
11:48:50 25-07-2023
Да кому этот доллар нужен, сейчас же нефть за рубли, наконец живем припеваючи.