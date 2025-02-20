В Госдуме спрогнозировали минимальный курс доллара
А после падения "бакс" начнет повышаться
20 февраля 2025, 16:10, ИА Амител
Падение доллара может продлиться до конца февраля, заявил в интервью "Парламентской газете" зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
"Думаю, что до конца февраля рубль еще будет относительно крепким. А дальше ситуация изменится. Что касается курса, я думаю, он остановится на отметке 85 рублей", – отметил парламентарий.
При этом, подчеркнул Делягин, курс доллара после падения начнет повышаться.
"Очень многое зависит от слабо предсказуемых факторов. Введут, например, новые санкции, связанные с квотированием экспорта нефти, – будет 110 рублей. Центробанк повысит порог сдачи валютной выручки с 10 до 80% – будет 70 рублей. Но, скорее всего, ни того, ни другого не произойдет. И, скорее всего, доллар вернется к прежним значениям – 98-99 рублей", – предположил депутат.
Как отмечает Пятый канал, 20 февраля курс доллара на внебиржевом рынке опустился до 88,38 рубля. На этот день Центробанк РФ установил курс 90,43 рубля за один доллар.
16:15:23 20-02-2025
А цены продолжают расти на всё.
16:47:17 20-02-2025
Гость (16:15:23 20-02-2025) А цены продолжают расти на всё.... Патаму что доллар падает!
17:42:04 20-02-2025
Гость (16:47:17 20-02-2025) Патаму что доллар падает!... Потому что рублей печатают много, их становится больше, а товаров больше не становится, к тому же каждый год повышают тарифы на электроэнергию, газ и т.д, к тому же ставка рефинансирования 21 процент, а инфляция не может быть ниже ставки рефинансирования.