А после падения "бакс" начнет повышаться

20 февраля 2025, 16:10, ИА Амител

Доллар / Фото: amic.ru

Падение доллара может продлиться до конца февраля, заявил в интервью "Парламентской газете" зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Думаю, что до конца февраля рубль еще будет относительно крепким. А дальше ситуация изменится. Что касается курса, я думаю, он остановится на отметке 85 рублей", – отметил парламентарий.

При этом, подчеркнул Делягин, курс доллара после падения начнет повышаться.

"Очень многое зависит от слабо предсказуемых факторов. Введут, например, новые санкции, связанные с квотированием экспорта нефти, – будет 110 рублей. Центробанк повысит порог сдачи валютной выручки с 10 до 80% – будет 70 рублей. Но, скорее всего, ни того, ни другого не произойдет. И, скорее всего, доллар вернется к прежним значениям – 98-99 рублей", – предположил депутат.

Как отмечает Пятый канал, 20 февраля курс доллара на внебиржевом рынке опустился до 88,38 рубля. На этот день Центробанк РФ установил курс 90,43 рубля за один доллар.