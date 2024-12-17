НОВОСТИОбщество

В Госдуме ужесточили наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного

Депутаты приняли соответствующий законопроект

17 декабря 2024, 21:15, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, усиливающий наказания за организацию или участие в вооруженном мятеже, особенно в случае смерти человека или других тяжких последствий. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, за организацию мятежа, направленного на свержение власти или нарушение территориальной целостности России, может быть назначено лишение свободы от 15 до 20 лет, а участие – от 12 до 20 лет.

"В случае смертельных исходов или серьезных последствий предполагается наказание до пожизненного заключения", – следует из документа.

Законопроект также вводит уголовную ответственность за помощь иностранцев в деятельности, направленной против безопасности России, с наказанием до 15 лет лишения свободы.

Госдума Законопроекты депутаты законы

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

21:28:19 17-12-2024

Интересно, это они опоздали или наоборот заранее подгадали?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:35:34 17-12-2024

А тот, кто поднимает вооруженный мятеж, собирается жить вечно?
😆😆😆😆

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:48 18-12-2024

Чувствуют недалекое будущее.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:21 18-12-2024

Боятся. Страшно становится.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:21:42 18-12-2024

вот если честно, в случае с Вагнером было как-то непонятно.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров