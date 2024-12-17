В Госдуме ужесточили наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного
Депутаты приняли соответствующий законопроект
17 декабря 2024, 21:15, ИА Амител
Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, усиливающий наказания за организацию или участие в вооруженном мятеже, особенно в случае смерти человека или других тяжких последствий. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, за организацию мятежа, направленного на свержение власти или нарушение территориальной целостности России, может быть назначено лишение свободы от 15 до 20 лет, а участие – от 12 до 20 лет.
"В случае смертельных исходов или серьезных последствий предполагается наказание до пожизненного заключения", – следует из документа.
Законопроект также вводит уголовную ответственность за помощь иностранцев в деятельности, направленной против безопасности России, с наказанием до 15 лет лишения свободы.
21:28:19 17-12-2024
Интересно, это они опоздали или наоборот заранее подгадали?
22:35:34 17-12-2024
А тот, кто поднимает вооруженный мятеж, собирается жить вечно?
😆😆😆😆
09:30:48 18-12-2024
Чувствуют недалекое будущее.
12:05:21 18-12-2024
Боятся. Страшно становится.
14:21:42 18-12-2024
вот если честно, в случае с Вагнером было как-то непонятно.