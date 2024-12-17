В Госдуме ужесточили наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного

Депутаты приняли соответствующий законопроект

17 декабря 2024, 21:15, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, усиливающий наказания за организацию или участие в вооруженном мятеже, особенно в случае смерти человека или других тяжких последствий. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, за организацию мятежа, направленного на свержение власти или нарушение территориальной целостности России, может быть назначено лишение свободы от 15 до 20 лет, а участие – от 12 до 20 лет.

"В случае смертельных исходов или серьезных последствий предполагается наказание до пожизненного заключения", – следует из документа.

Законопроект также вводит уголовную ответственность за помощь иностранцев в деятельности, направленной против безопасности России, с наказанием до 15 лет лишения свободы.