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В Госдуме вновь предложили наказывать за сталкинг после жестокого убийства девушки

Парламентарии отметили, что убитой законопроект уже не поможет, но остальных он может спасти

21 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Мужчина убил бывшую жену в Екатеринбурге / Кадр из видео
Мужчина убил бывшую жену в Екатеринбурге / Кадр из видео

Депутат Госдумы Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале о необходимости наказания за сталкинг. К этому парламентариев подтолкнуло резонансное убийство женщины в Екатеринбурге.

В субботу, 18 мая, житель Екатеринбурга Сергей на улице убил бывшую жену Анну несколькими ударами ножа и скрылся с места преступления. После развода он несколько лет преследовал экс-супругу. Во время совместной жизни он постоянно избивал жену, поэтому она ушла от него и недавно познакомилась с новым мужчиной. Бывший муж приревновал ее, пришел к ней на работу, позвал поговорить и зарезал. У них остался общий девятилетний ребенок.

В Госдуме напомнили, что ранее разрабатывали законопроект против сталкинга, однако инициатива получила отрицательное заключение, поскольку "не соответствует целям защиты граждан от посягательства на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность".

"В июне собираем в Госдуме круглый стол по проблеме сталкинга. Приглашаю всех депутатов, которых действительно волнует эта тема", – отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Депутат Сардана Авксентьева указала на необходимость принятия законопроекта, потому что на этапе преследования еще можно предотвратить трагедию.

"Законопроект, который не получил положительный отзыв правительства, ровно об этом – о запрете приближаться. Анне он уже не нужен. Но остальных еще можно спасти", – подчеркнула она.

Нилов указал, что человек, находясь в положении Анны, зачастую обращается в правоохранительные органы, сообщая о преследовании, но реакции очень часто не получает.

"Хотя правовая основа, чтобы адекватно принимать меры в таких случаях, существует. Правоприменительная практика в этой сфере может и должна обсуждаться. Нужно уже сейчас выстроить работающую систему реагирования, чтобы человек, ощущающий опасность, мог быть уверен – помощь придет", – отметил парламентарий.

Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев / Фото: press.kz

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Убийство Госдума Законопроекты мужчины и женщины

Комментарии 16

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Гость

13:08:18 21-05-2024

А чем этот сталкинг отличается от убицства? И зачем новый закон придумывать?

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Гость

13:30:20 21-05-2024

Гость (13:08:18 21-05-2024) А чем этот сталкинг отличается от убицства? И зачем новый за... Скалкинг.

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Гость

13:32:51 21-05-2024

Гость (13:08:18 21-05-2024) А чем этот сталкинг отличается от убицства? И зачем новый за... ]
Сталкинг - навязчивое внимание, законом не наказывается. А если будет, может предотвратить преступление

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Гость

14:51:49 21-05-2024

Вы представляете хоть, скольким больным на голову этот т.н. сталкинг постоянно мерещится?)

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Гость

13:47:32 21-05-2024

Гость (13:08:18 21-05-2024) А чем этот сталкинг отличается от убицства? И зачем новый за... Синим видели, клюкни и прочитай и не задавай глупых вопросов.

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Гость

13:20:58 21-05-2024

Вроде же запретили "инородные" слова в РФ?

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Гость

13:50:06 21-05-2024

Гость (13:20:58 21-05-2024) Вроде же запретили "инородные" слова в РФ?... Сталкингом занимаются сталкеры

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Гость

15:00:23 21-05-2024

Гость (13:20:58 21-05-2024) Вроде же запретили "инородные" слова в РФ?...
Так может и совсем слов в языке не остаться. ))) Мычать только будете.

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Гость

17:24:34 21-05-2024

Гость (15:00:23 21-05-2024) Так может и совсем слов в языке не остаться. ))) Мычать ...
Минуса - это показатель уровня образованности барнаульцев. Ничего удивительного.

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Гость

13:45:38 21-05-2024

Такой закон давно пора принять.

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Гость

14:02:56 21-05-2024

Если полиция не хочет работать (или не умеет) никакие законы не помогут.

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Гость

14:51:26 21-05-2024

Не понимаю чего запретить то хотят? Мужей бывших? Ножи? Бывших жен? Или все вместе?

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Гость

00:11:28 22-05-2024

Гость (14:51:26 21-05-2024) Не понимаю чего запретить то хотят? Мужей бывших? Ножи? Бывш...
Вы тупой?

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горожанка

14:55:35 21-05-2024

зачем убийство человека выкладывать в свободный доступ. А если это дети увидят?

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Гость

18:38:10 21-05-2024

горожанка (14:55:35 21-05-2024) зачем убийство человека выкладывать в свободный доступ. А ес...
Они еще не такое видят.

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Гость

12:15:49 22-05-2024

Господа, а можно, как-то по русскому, а не эти ругательно-непонятные слова употреблять. Слышал, русский язык- самый богатый в мире.

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