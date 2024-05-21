В Госдуме вновь предложили наказывать за сталкинг после жестокого убийства девушки

Парламентарии отметили, что убитой законопроект уже не поможет, но остальных он может спасти

21 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Мужчина убил бывшую жену в Екатеринбурге / Кадр из видео

Депутат Госдумы Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале о необходимости наказания за сталкинг. К этому парламентариев подтолкнуло резонансное убийство женщины в Екатеринбурге.

В субботу, 18 мая, житель Екатеринбурга Сергей на улице убил бывшую жену Анну несколькими ударами ножа и скрылся с места преступления. После развода он несколько лет преследовал экс-супругу. Во время совместной жизни он постоянно избивал жену, поэтому она ушла от него и недавно познакомилась с новым мужчиной. Бывший муж приревновал ее, пришел к ней на работу, позвал поговорить и зарезал. У них остался общий девятилетний ребенок.

В Госдуме напомнили, что ранее разрабатывали законопроект против сталкинга, однако инициатива получила отрицательное заключение, поскольку "не соответствует целям защиты граждан от посягательства на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность".

"В июне собираем в Госдуме круглый стол по проблеме сталкинга. Приглашаю всех депутатов, которых действительно волнует эта тема", – отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Депутат Сардана Авксентьева указала на необходимость принятия законопроекта, потому что на этапе преследования еще можно предотвратить трагедию.

"Законопроект, который не получил положительный отзыв правительства, ровно об этом – о запрете приближаться. Анне он уже не нужен. Но остальных еще можно спасти", – подчеркнула она.

Нилов указал, что человек, находясь в положении Анны, зачастую обращается в правоохранительные органы, сообщая о преследовании, но реакции очень часто не получает.