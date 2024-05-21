В Госдуме вновь предложили наказывать за сталкинг после жестокого убийства девушки
Парламентарии отметили, что убитой законопроект уже не поможет, но остальных он может спасти
21 мая 2024, 13:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Ярослав Нилов написал в своем Telegram-канале о необходимости наказания за сталкинг. К этому парламентариев подтолкнуло резонансное убийство женщины в Екатеринбурге.
В субботу, 18 мая, житель Екатеринбурга Сергей на улице убил бывшую жену Анну несколькими ударами ножа и скрылся с места преступления. После развода он несколько лет преследовал экс-супругу. Во время совместной жизни он постоянно избивал жену, поэтому она ушла от него и недавно познакомилась с новым мужчиной. Бывший муж приревновал ее, пришел к ней на работу, позвал поговорить и зарезал. У них остался общий девятилетний ребенок.
В Госдуме напомнили, что ранее разрабатывали законопроект против сталкинга, однако инициатива получила отрицательное заключение, поскольку "не соответствует целям защиты граждан от посягательства на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность".
"В июне собираем в Госдуме круглый стол по проблеме сталкинга. Приглашаю всех депутатов, которых действительно волнует эта тема", – отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Депутат Сардана Авксентьева указала на необходимость принятия законопроекта, потому что на этапе преследования еще можно предотвратить трагедию.
"Законопроект, который не получил положительный отзыв правительства, ровно об этом – о запрете приближаться. Анне он уже не нужен. Но остальных еще можно спасти", – подчеркнула она.
Нилов указал, что человек, находясь в положении Анны, зачастую обращается в правоохранительные органы, сообщая о преследовании, но реакции очень часто не получает.
"Хотя правовая основа, чтобы адекватно принимать меры в таких случаях, существует. Правоприменительная практика в этой сфере может и должна обсуждаться. Нужно уже сейчас выстроить работающую систему реагирования, чтобы человек, ощущающий опасность, мог быть уверен – помощь придет", – отметил парламентарий.
13:08:18 21-05-2024
А чем этот сталкинг отличается от убицства? И зачем новый закон придумывать?
13:30:20 21-05-2024
Гость (13:08:18 21-05-2024) А чем этот сталкинг отличается от убицства? И зачем новый за... Скалкинг.
13:32:51 21-05-2024
Гость (13:08:18 21-05-2024) А чем этот сталкинг отличается от убицства? И зачем новый за... ]
Сталкинг - навязчивое внимание, законом не наказывается. А если будет, может предотвратить преступление
14:51:49 21-05-2024
Вы представляете хоть, скольким больным на голову этот т.н. сталкинг постоянно мерещится?)
13:47:32 21-05-2024
Гость (13:08:18 21-05-2024) А чем этот сталкинг отличается от убицства? И зачем новый за... Синим видели, клюкни и прочитай и не задавай глупых вопросов.
13:20:58 21-05-2024
Вроде же запретили "инородные" слова в РФ?
13:50:06 21-05-2024
Гость (13:20:58 21-05-2024) Вроде же запретили "инородные" слова в РФ?... Сталкингом занимаются сталкеры
15:00:23 21-05-2024
Гость (13:20:58 21-05-2024) Вроде же запретили "инородные" слова в РФ?...
Так может и совсем слов в языке не остаться. ))) Мычать только будете.
17:24:34 21-05-2024
Гость (15:00:23 21-05-2024) Так может и совсем слов в языке не остаться. ))) Мычать ...
Минуса - это показатель уровня образованности барнаульцев. Ничего удивительного.
13:45:38 21-05-2024
Такой закон давно пора принять.
14:02:56 21-05-2024
Если полиция не хочет работать (или не умеет) никакие законы не помогут.
14:51:26 21-05-2024
Не понимаю чего запретить то хотят? Мужей бывших? Ножи? Бывших жен? Или все вместе?
00:11:28 22-05-2024
Гость (14:51:26 21-05-2024) Не понимаю чего запретить то хотят? Мужей бывших? Ножи? Бывш...
Вы тупой?
14:55:35 21-05-2024
зачем убийство человека выкладывать в свободный доступ. А если это дети увидят?
18:38:10 21-05-2024
горожанка (14:55:35 21-05-2024) зачем убийство человека выкладывать в свободный доступ. А ес...
Они еще не такое видят.
12:15:49 22-05-2024
Господа, а можно, как-то по русскому, а не эти ругательно-непонятные слова употреблять. Слышал, русский язык- самый богатый в мире.