В Госдуме высказались о предложении Путина внести изменения в ядерную доктрину

По мнению Картаполова, таким образом она будет соответствовать реалиям сегодняшнего дня

26 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Внесенные в ядерную доктрину РФ изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, таким образом доктрина будет соответствовать реалиям сегодняшнего дня.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию предложил обсудить обновление основ госполитики страны в этой области. Он отметил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России или Белоруссию. Саму агрессию со стороны государства без ядерного оружия с участием ядерного государства предлагается воспринимать как совместное нападение.