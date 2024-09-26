В Госдуме высказались о предложении Путина внести изменения в ядерную доктрину
По мнению Картаполова, таким образом она будет соответствовать реалиям сегодняшнего дня
26 сентября 2024, 07:14, ИА Амител
Внесенные в ядерную доктрину РФ изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, таким образом доктрина будет соответствовать реалиям сегодняшнего дня.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию предложил обсудить обновление основ госполитики страны в этой области. Он отметил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России или Белоруссию. Саму агрессию со стороны государства без ядерного оружия с участием ядерного государства предлагается воспринимать как совместное нападение.
07:54:32 26-09-2024
агрессию со стороны государства без ядерного оружия с участием ядерного государства предлагается воспринимать как совместное нападение ---- ну прям открытым текстом. По Украине получается можно, но это будет не по НАТО. А нет предмета спора, можно договариваться, не умирать же всем из-за того, чего уже нет
08:19:42 26-09-2024
Природой пора заняться всему миру.
08:39:59 26-09-2024
Какие сражения Картаполов выиграл ?
08:57:36 26-09-2024
Гость (08:39:59 26-09-2024) Какие сражения Картаполов выиграл ?... А кто, когда и какое выиграл сражение? Шойгу за Мариуполь? Надо с ним посоветоваться? Так наверное посоветовались
09:28:30 26-09-2024
Серьезные изменения в ядерной доктрине, англосаксам есть о чем задуматься.
11:50:36 26-09-2024
Гость (09:28:30 26-09-2024) Серьезные изменения в ядерной доктрине, англосаксам есть о ч...
Видимо задуматься о том, что "кто-то" публично расписался в том, что "самая сильная армия Европы" не может защитить ни себя, ни своих союзников без использования ядерного оружия
13:07:35 26-09-2024
Гость (11:50:36 26-09-2024) Видимо задуматься о том, что "кто-то" публично расписалс... Так армия потому и сильная, что у нее есть сильное оружие. Когда то была сильная на конях с луками, теперь это не прокатывает
14:22:56 26-09-2024
Гость (11:50:36 26-09-2024) Видимо задуматься о том, что "кто-то" публично расписалс... Не беспокойся, Российская армия может и себя защитить и своих союзников, в том числе и за счет обладания ядерной триадой.
09:35:23 26-09-2024
посмотрим/почитаем. важно.
а батьку плотненько взяли в оборот...
09:36:17 26-09-2024
Кому в бункер, кому в гроб......?
10:33:54 26-09-2024
Бункер не значит лучше, иногда выжить хуже. Кто был не в бункере могут и не узнать, что произошло. Если китайцы в большей степени останутся, будут передвигаться в специальной защите по замешанным в этом странам, из бункеров доставать и спрашивать, че не могли договориться?
11:17:36 26-09-2024
Гость (10:33:54 26-09-2024) Бункер не значит лучше, иногда выжить хуже. Кто был не в бун... - "че не могли договориться?" Амбиция одного человека, это такая вещь, что с ней не договоришься.
13:04:30 26-09-2024
Гость (11:17:36 26-09-2024) - "че не могли договориться?" Амбиция одного человека, это т... Ну это китайцы и спросят. Особенно если амбиции ни у одного. У всех и будут спрашивать
11:12:00 26-09-2024
все это шевеление уже никому не интересно
11:32:22 27-09-2024
О чем вообще речь? Границы лучше бы охраняли.