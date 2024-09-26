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В Госдуме высказались о предложении Путина внести изменения в ядерную доктрину

По мнению Картаполова, таким образом она будет соответствовать реалиям сегодняшнего дня

26 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Внесенные в ядерную доктрину РФ изменения позволят ей стать более гибкой и эффективной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, таким образом доктрина будет соответствовать реалиям сегодняшнего дня.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию предложил обсудить обновление основ госполитики страны в этой области. Он отметил, что РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России или Белоруссию. Саму агрессию со стороны государства без ядерного оружия с участием ядерного государства предлагается воспринимать как совместное нападение.

Политика

Комментарии 15

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Гость

07:54:32 26-09-2024

агрессию со стороны государства без ядерного оружия с участием ядерного государства предлагается воспринимать как совместное нападение ---- ну прям открытым текстом. По Украине получается можно, но это будет не по НАТО. А нет предмета спора, можно договариваться, не умирать же всем из-за того, чего уже нет

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Гость

08:19:42 26-09-2024

Природой пора заняться всему миру.

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Гость

08:39:59 26-09-2024

Какие сражения Картаполов выиграл ?

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Гость

08:57:36 26-09-2024

Гость (08:39:59 26-09-2024) Какие сражения Картаполов выиграл ?... А кто, когда и какое выиграл сражение? Шойгу за Мариуполь? Надо с ним посоветоваться? Так наверное посоветовались

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Гость

09:28:30 26-09-2024

Серьезные изменения в ядерной доктрине, англосаксам есть о чем задуматься.

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Гость

11:50:36 26-09-2024

Гость (09:28:30 26-09-2024) Серьезные изменения в ядерной доктрине, англосаксам есть о ч...
Видимо задуматься о том, что "кто-то" публично расписался в том, что "самая сильная армия Европы" не может защитить ни себя, ни своих союзников без использования ядерного оружия

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Гость

13:07:35 26-09-2024

Гость (11:50:36 26-09-2024) Видимо задуматься о том, что "кто-то" публично расписалс... Так армия потому и сильная, что у нее есть сильное оружие. Когда то была сильная на конях с луками, теперь это не прокатывает

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Гость

14:22:56 26-09-2024

Гость (11:50:36 26-09-2024) Видимо задуматься о том, что "кто-то" публично расписалс... Не беспокойся, Российская армия может и себя защитить и своих союзников, в том числе и за счет обладания ядерной триадой.

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Мусик

09:35:23 26-09-2024

посмотрим/почитаем. важно.
а батьку плотненько взяли в оборот...

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Гость

09:36:17 26-09-2024

Кому в бункер, кому в гроб......?

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Гость

10:33:54 26-09-2024

Бункер не значит лучше, иногда выжить хуже. Кто был не в бункере могут и не узнать, что произошло. Если китайцы в большей степени останутся, будут передвигаться в специальной защите по замешанным в этом странам, из бункеров доставать и спрашивать, че не могли договориться?

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Гость

11:17:36 26-09-2024

Гость (10:33:54 26-09-2024) Бункер не значит лучше, иногда выжить хуже. Кто был не в бун... - "че не могли договориться?" Амбиция одного человека, это такая вещь, что с ней не договоришься.

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Гость

13:04:30 26-09-2024

Гость (11:17:36 26-09-2024) - "че не могли договориться?" Амбиция одного человека, это т... Ну это китайцы и спросят. Особенно если амбиции ни у одного. У всех и будут спрашивать

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гость

11:12:00 26-09-2024

все это шевеление уже никому не интересно

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Гость

11:32:22 27-09-2024

О чем вообще речь? Границы лучше бы охраняли.

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