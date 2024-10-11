В Госдуме высказались о предложении ввести налог на бездетность в 30-40 тысяч рублей
По мнению депутата Милонова, подобные заявления — попытка привлечь внимание к себе
11 октября 2024, 09:51, ИА Амител
Директор Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей на семью. Как сообщает "360", в эфире телеканала НТВ он заявил, что платить его должны все, даже те, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Депутат Виталий Милонов уже высказался о словах экономиста – он считает, что таким способом Зубец хочет прорекламировать свой институт.
Зубец заявил, что для реализации программы демографии требуется несколько триллионов рублей. Эти деньги нужно "где-то брать", а потому налог на бездетность директор МФЭИ считает необходимостью. Кроме того, его следует распространить на семьи с одним ребенком: по мнению Зубца, это "не полная детность" и такие семьи должны платить.
Милонов высказал надежду, что по другим сферам финансово-экономической политики решения у экономиста "более продуманные".
"Думаю, уже все люди поняли, что предложение о налоге на бездетность – это полный абсурд и никто эту тему всерьез не обсуждает", – подчеркнул Милонов.
Напомним, что ранее поднять ставку подоходного налога для бездетных и направить вырученные средства на поддержку семей с детьми предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. Депутат Нина Останина раскритиковала идею, заявив, что она чревата широким социальным недовольством. Кроме того, отказаться от подобных обсуждений парламентариев призвал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
10:04:11 11-10-2024
30-0 тысяч - это зп на семью !!!
10:12:05 11-10-2024
Поищите эти деньги у владельцев наших природных ресурсов, там больше денег найдете.
12:33:23 11-10-2024
Гость (10:12:05 11-10-2024) Поищите эти деньги у владельцев наших природных ресурсов, та... Откуда у вас ресурсы?
10:13:18 11-10-2024
в месяц? неделю?
нипонел...
10:36:34 11-10-2024
Мусик (10:13:18 11-10-2024) в месяц? неделю?нипонел...... Насколько помню, когда эти цифры озвучили первый раз, это была сумма ежемесячного налога) Искать, если честно, лень. Наши чиновники, законотворцы и прочие уважаемые люди уже давно пробили дно в стремлении не выпасть из обоймы и чего только уже не придумали.
14:18:39 11-10-2024
Гость (10:36:34 11-10-2024) Насколько помню, когда эти цифры озвучили первый раз, это бы... а как бы узнать, сколько мне полагается? можно ли с работы увольняться?
10:53:38 11-10-2024
А давайте введем налог на олигархов - каждый превысивший определенный доход платит на социалку половину нетрудовых собственно доходов! Не видел ни одного обеспеченного человека добившегося сверх доходов своим трудом и руками, везде только перераспределение результатов труда других людей.
17:38:01 11-10-2024
Гость (10:53:38 11-10-2024) А давайте введем налог на олигархов - каждый превысивший опр... Это называется "прогрессивный налог" такой есть в Швейцарии
11:10:56 11-10-2024
Одним словом- ДУРДОМ!!
11:12:22 11-10-2024
Начинайте с голиковых , бутиных и прочих пустобрюхих депутатов
11:18:45 11-10-2024
"Насильно мил не будешь".
11:27:47 11-10-2024
Самое оптимальное, данный институт закрыть, а директора на стройки народного хозяйства разнорабочим. Думаю не плохие денежные средства освободятся.
11:31:16 11-10-2024
Семьи не могут пройти полноценное лечение, чтобы родить детей, из-за заоблачных цен на лечение. А в бесплатной медицине такой функции нет(
11:37:19 11-10-2024
У кого-то и зарплаты такой нет. Здесь либо пешком за границу, либо сразу в тюрьму. Можно на погост. Хуже уже не будет.
14:19:31 11-10-2024
Гость (11:37:19 11-10-2024) Хуже уже не будет... будет - надо быть оптимистом
14:06:36 11-10-2024
Уж Миллионов про гнилой пиар точно знает всё
14:20:33 11-10-2024
30 к? Эмм, что за расчёты такие, а жить на что? Потом одного родят и все равно платить? Ведь с одним ребенком тоже платить предлагает. Нормально... Ну экономист...
15:45:14 11-10-2024
Это пример депутатов, которых мы выбираем бездумно или вообще не ходим на выборы. Надо на выборы ходить и голосовать головой, а не сердцем.
19:31:37 11-10-2024
Гость. (15:45:14 11-10-2024) Это пример депутатов, которых мы выбираем бездумно или вообщ... Гость, дурдом у тебя в голове, никак понять не можешь, голосуй не голосуй подсчитают так как нужно.
18:06:46 11-10-2024
У многих в стране и зарплат-то таких нет...
23:33:09 11-10-2024
Раз отрицают - обсуждается
13:27:05 12-10-2024
А казачёк то засланный.Эй,ФСБ проверить бы человечка не мешало,что бы он такую дичь не предлогал.
12:54:59 13-10-2024
Дешевле семью не создавать совсем