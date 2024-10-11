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В Госдуме высказались о предложении ввести налог на бездетность в 30-40 тысяч рублей

По мнению депутата Милонова, подобные заявления — попытка привлечь внимание к себе

11 октября 2024, 09:51, ИА Амител

Дети / Фото: unsplash.com
Дети / Фото: unsplash.com

Директор Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей на семью. Как сообщает "360", в эфире телеканала НТВ он заявил, что платить его должны все, даже те, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Депутат Виталий Милонов уже высказался о словах экономиста – он считает, что таким способом Зубец хочет прорекламировать свой институт.

Зубец заявил, что для реализации программы демографии требуется несколько триллионов рублей. Эти деньги нужно "где-то брать", а потому налог на бездетность директор МФЭИ считает необходимостью. Кроме того, его следует распространить на семьи с одним ребенком: по мнению Зубца, это "не полная детность" и такие семьи должны платить.

Милонов высказал надежду, что по другим сферам финансово-экономической политики решения у экономиста "более продуманные".

"Думаю, уже все люди поняли, что предложение о налоге на бездетность – это полный абсурд и никто эту тему всерьез не обсуждает", – подчеркнул Милонов.

Напомним, что ранее поднять ставку подоходного налога для бездетных и направить вырученные средства на поддержку семей с детьми предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. Депутат Нина Останина раскритиковала идею, заявив, что она чревата широким социальным недовольством. Кроме того, отказаться от подобных обсуждений парламентариев призвал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

дети Госдума

Комментарии 23

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Шинник

10:04:11 11-10-2024

30-0 тысяч - это зп на семью !!!

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Гость

10:12:05 11-10-2024

Поищите эти деньги у владельцев наших природных ресурсов, там больше денег найдете.

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Гость

12:33:23 11-10-2024

Гость (10:12:05 11-10-2024) Поищите эти деньги у владельцев наших природных ресурсов, та... Откуда у вас ресурсы?

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Мусик

10:13:18 11-10-2024

в месяц? неделю?
нипонел...

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Гость

10:36:34 11-10-2024

Мусик (10:13:18 11-10-2024) в месяц? неделю?нипонел...... Насколько помню, когда эти цифры озвучили первый раз, это была сумма ежемесячного налога) Искать, если честно, лень. Наши чиновники, законотворцы и прочие уважаемые люди уже давно пробили дно в стремлении не выпасть из обоймы и чего только уже не придумали.

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Мусик

14:18:39 11-10-2024

Гость (10:36:34 11-10-2024) Насколько помню, когда эти цифры озвучили первый раз, это бы... а как бы узнать, сколько мне полагается? можно ли с работы увольняться?

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Гость

10:53:38 11-10-2024

А давайте введем налог на олигархов - каждый превысивший определенный доход платит на социалку половину нетрудовых собственно доходов! Не видел ни одного обеспеченного человека добившегося сверх доходов своим трудом и руками, везде только перераспределение результатов труда других людей.

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Екатерина

17:38:01 11-10-2024

Гость (10:53:38 11-10-2024) А давайте введем налог на олигархов - каждый превысивший опр... Это называется "прогрессивный налог" такой есть в Швейцарии

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Татьяна

11:10:56 11-10-2024

Одним словом- ДУРДОМ!!

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Гость

11:12:22 11-10-2024

Начинайте с голиковых , бутиных и прочих пустобрюхих депутатов

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Гость

11:18:45 11-10-2024

"Насильно мил не будешь".

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weter77

11:27:47 11-10-2024

Самое оптимальное, данный институт закрыть, а директора на стройки народного хозяйства разнорабочим. Думаю не плохие денежные средства освободятся.

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Гость

11:31:16 11-10-2024

Семьи не могут пройти полноценное лечение, чтобы родить детей, из-за заоблачных цен на лечение. А в бесплатной медицине такой функции нет(

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Гость

11:37:19 11-10-2024

У кого-то и зарплаты такой нет. Здесь либо пешком за границу, либо сразу в тюрьму. Можно на погост. Хуже уже не будет.

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Гость

14:19:31 11-10-2024

Гость (11:37:19 11-10-2024) Хуже уже не будет... будет - надо быть оптимистом

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Гость

14:06:36 11-10-2024

Уж Миллионов про гнилой пиар точно знает всё

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Гость

14:20:33 11-10-2024

30 к? Эмм, что за расчёты такие, а жить на что? Потом одного родят и все равно платить? Ведь с одним ребенком тоже платить предлагает. Нормально... Ну экономист...

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Гость.

15:45:14 11-10-2024

Это пример депутатов, которых мы выбираем бездумно или вообще не ходим на выборы. Надо на выборы ходить и голосовать головой, а не сердцем.

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Гость

19:31:37 11-10-2024

Гость. (15:45:14 11-10-2024) Это пример депутатов, которых мы выбираем бездумно или вообщ... Гость, дурдом у тебя в голове, никак понять не можешь, голосуй не голосуй подсчитают так как нужно.

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Гость

18:06:46 11-10-2024

У многих в стране и зарплат-то таких нет...

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Гость

23:33:09 11-10-2024

Раз отрицают - обсуждается

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Андрей

13:27:05 12-10-2024

А казачёк то засланный.Эй,ФСБ проверить бы человечка не мешало,что бы он такую дичь не предлогал.

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Гость

12:54:59 13-10-2024

Дешевле семью не создавать совсем

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