В Госдуме высказались о предложении ввести налог на бездетность в 30-40 тысяч рублей

По мнению депутата Милонова, подобные заявления — попытка привлечь внимание к себе

11 октября 2024, 09:51, ИА Амител

Дети / Фото: unsplash.com

Директор Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей на семью. Как сообщает "360", в эфире телеканала НТВ он заявил, что платить его должны все, даже те, кто не может иметь детей по медицинским показаниям. Депутат Виталий Милонов уже высказался о словах экономиста – он считает, что таким способом Зубец хочет прорекламировать свой институт.

Зубец заявил, что для реализации программы демографии требуется несколько триллионов рублей. Эти деньги нужно "где-то брать", а потому налог на бездетность директор МФЭИ считает необходимостью. Кроме того, его следует распространить на семьи с одним ребенком: по мнению Зубца, это "не полная детность" и такие семьи должны платить.

Милонов высказал надежду, что по другим сферам финансово-экономической политики решения у экономиста "более продуманные".

"Думаю, уже все люди поняли, что предложение о налоге на бездетность – это полный абсурд и никто эту тему всерьез не обсуждает", – подчеркнул Милонов.

Напомним, что ранее поднять ставку подоходного налога для бездетных и направить вырученные средства на поддержку семей с детьми предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. Депутат Нина Останина раскритиковала идею, заявив, что она чревата широким социальным недовольством. Кроме того, отказаться от подобных обсуждений парламентариев призвал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.