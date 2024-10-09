"Настраивание против власти". Налог для бездетных оценила депутат Госдумы с Алтая
Нина Останина отметила, что государство не обеспечило социальными гарантиями молодежь, которую призывают становиться родителями
09 октября 2024, 16:15, ИА Амител
Поднять ставку подоходного налога для бездетных и направить вырученные средства на поддержку семей с детьми предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. Такая инициатива чревата широким социальным недовольством, об этом в разговоре с amic.ru заявила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина.
Напомним, Федоров считает целесообразным распространить повышение налоговой ставки на всех граждан от 25 до 50 лет, не имеющих потомства: "Сейчас платят 15 или 13%, а в случае отсутствия детей ставка будет выше". Причем отсутствие детей по медицинским показаниям не должно быть поводом для освобождения от повышенной ставки. Федоров даже сравнил принцип увеличения налога с взиманием алиментов. Якобы бездетные не вкладываются в развитие будущего, за них это делают семьи с детьми.
Останина отметила, что в случае учета медицинских показателей Федоров мог бы и не стать депутатом. Она также раскритиковала специалистов из Российского государственного социального университета (РГСУ), "услужливо подсчитавших, сколько дополнительных средств государство получит в случае изменения налоговой политики в отношении граждан, не имеющих потомства, иными словам, сколько денег можно взять с молодых людей".
Останина также считает неуместными с политической и социальной точки зрения предложения увеличить размер подоходного налога для бездетных и ввести отдельный налог для тех, у кого нет детей.
"Сегодня государство не обеспечило социальными гарантиями молодежь, которую так упорно призывают становиться родителями", – заявила она amic.ru.
В силу этого, по ее словам, такие предложения просто настраивают молодежь против власти. Она также заметила, что ссылки на советский опыт депутатов Федорова, Гурулева и других являются неправомерными:
"Все они забыли, что в период СССР это был комплекс мер, рассматриваемый Сталиным и советским руководством, желавшим создать мотивы для рождения детей. Но наряду с этим вводился оплачиваемый декретный отпуск, бесплатные ясли, детский сад и школа бесплатные, а также проезд для матерей. Жилье для молодых семей, бесплатный отдых для детей", – пояснила Останина.
Она подчеркнула, что государство, вводя меры в отношении бездетных, брало на себя ряд обязательств, поэтому "если уж вводить меры, предлагаемые Федоровым и другими политиками, нужно возвращать и все эти социальные гарантии".
Останина назвала высказывания Федорова "желанием подменить повестку накануне принятия бюджета, увести обсуждение в сторону":
"В ходе дискуссий я буду настаивать на принятии моей поправки об увеличении финансирования жилья для молодых семей. Сегодня в бюджете на это заложено 4,1 млрд рублей, в то время как финансирование данной программы надо увеличить до 40 млрд рублей. Буду требовать также выделять больше денег на жилье для сирот, дополнительное образование детям и других социальных программ. Поддержит это все депутат Федоров и его коллеги? Вот тогда мы вправе обсуждать налоговые меры для бездетных".
Ранее Нина Останина предложила помогать успешным семьям, а не малоимущим.
19:10:20 09-10-2024
конституция запрещает дискриминацию по любым основаниям, в том числе по признаку отсутствия или наличия детей, поэтому никто не вправе ни вводить налог на бездетность, ни платить его.
09:54:42 10-10-2024
Гость (19:10:20 09-10-2024) конституция запрещает дискриминацию по любым основаниям, в т... Ничто нам не помешает принять новую конституцию.
19:42:52 09-10-2024
Режим, игнорируя нужды людей,
Не сам ли привёл к дефициту детей?
21:43:12 09-10-2024
Правда, все ли депутаты ГОсдумы заняты государственным делом, а не поиском путей схватывания ещё хоть немного с холопов деньжат.Страх у таких, как Федоров, ввести налоги с богатеев, как в западных странах.На это ту депутатов и Федорова смелости нет. А вот против простого народа - запросто.Мы смелые!
02:53:33 10-10-2024
Так пусть депутат нарожает миллион детей сам, мстя бездетным