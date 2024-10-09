"Настраивание против власти". Налог для бездетных оценила депутат Госдумы с Алтая

Нина Останина отметила, что государство не обеспечило социальными гарантиями молодежь, которую призывают становиться родителями

09 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Поднять ставку подоходного налога для бездетных и направить вырученные средства на поддержку семей с детьми предложил депутат Госдумы Евгений Федоров. Такая инициатива чревата широким социальным недовольством, об этом в разговоре с amic.ru заявила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, уроженка Алтайского края Нина Останина.

Напомним, Федоров считает целесообразным распространить повышение налоговой ставки на всех граждан от 25 до 50 лет, не имеющих потомства: "Сейчас платят 15 или 13%, а в случае отсутствия детей ставка будет выше". Причем отсутствие детей по медицинским показаниям не должно быть поводом для освобождения от повышенной ставки. Федоров даже сравнил принцип увеличения налога с взиманием алиментов. Якобы бездетные не вкладываются в развитие будущего, за них это делают семьи с детьми.

Останина отметила, что в случае учета медицинских показателей Федоров мог бы и не стать депутатом. Она также раскритиковала специалистов из Российского государственного социального университета (РГСУ), "услужливо подсчитавших, сколько дополнительных средств государство получит в случае изменения налоговой политики в отношении граждан, не имеющих потомства, иными словам, сколько денег можно взять с молодых людей".

Останина также считает неуместными с политической и социальной точки зрения предложения увеличить размер подоходного налога для бездетных и ввести отдельный налог для тех, у кого нет детей.

"Сегодня государство не обеспечило социальными гарантиями молодежь, которую так упорно призывают становиться родителями", – заявила она amic.ru.

В силу этого, по ее словам, такие предложения просто настраивают молодежь против власти. Она также заметила, что ссылки на советский опыт депутатов Федорова, Гурулева и других являются неправомерными:

"Все они забыли, что в период СССР это был комплекс мер, рассматриваемый Сталиным и советским руководством, желавшим создать мотивы для рождения детей. Но наряду с этим вводился оплачиваемый декретный отпуск, бесплатные ясли, детский сад и школа бесплатные, а также проезд для матерей. Жилье для молодых семей, бесплатный отдых для детей", – пояснила Останина.

Она подчеркнула, что государство, вводя меры в отношении бездетных, брало на себя ряд обязательств, поэтому "если уж вводить меры, предлагаемые Федоровым и другими политиками, нужно возвращать и все эти социальные гарантии".

Останина назвала высказывания Федорова "желанием подменить повестку накануне принятия бюджета, увести обсуждение в сторону":

"В ходе дискуссий я буду настаивать на принятии моей поправки об увеличении финансирования жилья для молодых семей. Сегодня в бюджете на это заложено 4,1 млрд рублей, в то время как финансирование данной программы надо увеличить до 40 млрд рублей. Буду требовать также выделять больше денег на жилье для сирот, дополнительное образование детям и других социальных программ. Поддержит это все депутат Федоров и его коллеги? Вот тогда мы вправе обсуждать налоговые меры для бездетных".

Ранее Нина Останина предложила помогать успешным семьям, а не малоимущим.