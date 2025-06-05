Поводом для опасений стал запуск национального мессенджера MAX

05 июня 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: Oberon Copeland / unsplash.com

В России не заблокируют мессенджер Telegram, пока он соблюдает законодательство, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

"Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет", – написал парламентарий.

Опасения о возможной блокировке "телеги" в России появились после запуска национального мессенджера MAX, задачей которого станет обеспечение возможности ведения каналов с "гарантией" их достоверности и интеграцией с государственными сервисами.

Разработчики отечественного мессенджера намерены сделать его преимуществом высокое качество видеосвязи.