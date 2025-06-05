В Госдуме высказались о возможной блокировке Telegram
Поводом для опасений стал запуск национального мессенджера MAX
05 июня 2025, 19:00, ИА Амител
В России не заблокируют мессенджер Telegram, пока он соблюдает законодательство, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
"Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет", – написал парламентарий.
Опасения о возможной блокировке "телеги" в России появились после запуска национального мессенджера MAX, задачей которого станет обеспечение возможности ведения каналов с "гарантией" их достоверности и интеграцией с государственными сервисами.
Разработчики отечественного мессенджера намерены сделать его преимуществом высокое качество видеосвязи.
20:40:31 05-06-2025
Уже потратили все барыши с предыдущего освоения бюджета, по блокировки телеги ?
20:49:27 05-06-2025
Что Телеграм! Госдума хочет запретить звонки с заграничных симкарт россиянам! Без всяких там самозапретов! Просто захочет позвонить старый друг из другой страны, ан нет! Заблочено. Мера как бы спасти нас от мошенников. Чтобы разрешили кому-то позвонить нам, надо будет писать заявление и дожидаться ответа.
07:58:40 06-06-2025
Гость (20:49:27 05-06-2025) Что Телеграм! Госдума хочет запретить звонки с заграничных с... Да и похрен! У нас друзей за границами нет.
08:20:39 06-06-2025
Гость (07:58:40 06-06-2025) Да и похрен! У нас друзей за границами нет. ...
Да у тебя и тут их нет.
10:18:58 06-06-2025
Гость (08:20:39 06-06-2025) Да у тебя и тут их нет. ... Ты точно мне не друг!
08:16:32 06-06-2025
Гость (20:49:27 05-06-2025) Что Телеграм! Госдума хочет запретить звонки с заграничных с... Это что за богатые друзья такие у вас, междугородние звонки вообще кто делает сейчас при их стоимости и наличия интернета?
08:57:35 06-06-2025
Гость (08:16:32 06-06-2025) Это что за богатые друзья такие у вас, междугородние звонки ... Для нас дорого, а жителям из многих других стран доступно.
09:42:42 06-06-2025
Гость (20:49:27 05-06-2025) Что Телеграм! Госдума хочет запретить звонки с заграничных с... Вообще по рулю, все друзья только в России. Пусть блочат
11:17:24 06-06-2025
Гость (20:49:27 05-06-2025) Что Телеграм! Госдума хочет запретить звонки с заграничных с... И правильно, а то ишь, распустились. Еще отчет напишешь о чем ты там с потенциальным врагом разговаривал, какие секреты ему раскрыл.. А вообще иди на переговорный пункт, там мы сами все послушаем и напишем.
Добро пожаловать в полицейское государство.
11:37:11 06-06-2025
Гость (20:49:27 05-06-2025) Что Телеграм! Госдума хочет запретить звонки с заграничных с... зачем так сложно? Надо как в ссср закажи переговоры на такое то время и иди в кабинку говори
Смотрели Мимино?
21:08:18 05-06-2025
Опускается железный занавес. Большой брат следит за тобой!
21:11:00 05-06-2025
Что за инквизиторские методы!? У народа спросите, "слуги народные": согласно ли "быдло" довольствоваться исключительно тем ля-ля, которым его пичкает осточертевшая пропаганда отечественной "элиты", пекущейся вовсе не о благе страны и граждан, а лишь о сохранении любой ценой диктатуры самозваных "господ", всобаченной "холопам" треть века назад? Вместо новых блокировок, соблаговолили бы лучше снять наконец табу на неугодный "патриотам" Ютуб!
09:20:20 06-06-2025
а почему название национального менеджера пишут латиницей или все-таки он не Макс, а Мах? (буква ХЭ в конце)
09:33:04 06-06-2025
мимопроходил (09:20:20 06-06-2025) а почему название национального менеджера пишут латиницей ил... X3 ( икс три)
11:19:34 06-06-2025
мимопроходил (09:20:20 06-06-2025) а почему название национального менеджера пишут латиницей ил... Про "Маху дала." слышал?? Так вот это тот самый Мах. )
09:49:43 06-06-2025
"национального мессенджера MAX, задачей которого станет обеспечение возможности ведения каналов с "гарантией" их достоверности и интеграцией с государственными сервисами."....другими словами, 100%ая идентификация, как владельца канала, так и каждого пользователя.